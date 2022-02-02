Конькобежец Кулижников назвал тесты на COVID-19 «настоящей рулеткой»

Российский конькобежец Павел Кулижников, которому предстоит выступить на зимних Олимпийских играх в Пекине, рассказал о сдаче тестов на коронавирусную инфекцию.

Спортсмены обязаны проходить эту процедуру ежедневно.

«Нервничаю ли, когда каждый день сдаю тесты на коронавирус? Так от нас же ничего не зависит. И что, я буду нервничать просто так? Это рулетка настоящая. Хотя даже не знаю, как здесь, в Пекине, можно заболеть. Мы все время в масках, ПЦР сдаем постоянно», — приводит слова Кулижникова пресс-служба Олимпийского комитета России.

Кулижников — трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье, пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях. Он стал первым в истории россиянином, выигравшим большой Хрустальный глобус в коньках. 16 февраля 2020 года конькобежец установил мировой рекорд на дистанции 1000 м (1:05,69) и стал первым, кому удалось преодолеть временную отметку в 1:06.

Соревнования по конькобежному спорту на Олимпийских играх — 2022 начинаются 5 февраля, в этот день женщины пробегут дистанцию 3000 м. Мужчины вступят в борьбу на следующий день, их первой дистанцией станет забег на 5000 м.

Ранее сообщалось, что призер этапов Кубка мира российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала информацию о том, что она пропустила тренировку на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).