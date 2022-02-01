Резцова — о коронавирусе Васнецовой: это очень жестко и ужасно

Призер этапов Кубка мира российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала положительный ПЦР-тест Валерии Васнецовой, которая уже прилетела в Пекин (Китай) для участия в дебютных Олимпийских играх. Васнецову в составе команды может заменить Евгения Буртасова (Павлова).

«Очень обидно за нее. Они мучительно долго пробивались сюда, уже это выбивало из равновесия. Но когда ты через все прорываешься, добираешься до Олимпийской деревни и уже перед стартом получаешь такие новости — это очень жестко и ужасно. И для всей команды это сразу удар», — приводит слова Резцовой «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Валерия Васнецова сдала два положительных теста на коронавирус и, скорее всего, не выступит на Олимпиаде.

Согласно информации Союза биатлонистов России (СБР), Буртасова вылетит в Пекин 2 или 5 февраля. Отметим, что как раз 5 февраля в столице КНР стартуют олимпийские соревнования по биатлону — первой гонкой будет смешанная эстафета 4 х 6 км. Завершится биатлонная программа Игр 18 февраля мужским масс-стартом на 15 км.

По мнению бывшего президента СБР Владимира Драчева, эта замена лишь усилит сборную, поскольку Буртасова прекрасно стреляет.

Ранее Евгения Буртасова рассказала как узнала о том, что может заменить Васнецову на Олимпиаде.