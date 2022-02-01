Тарасова рассказала, сколько ждет медалей от российских фигуристов на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от предстоящих соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Ожидаю красивого катания на Олимпийских играх. Все медали наши фигуристы, думаю, не смогут выиграть. Но спортсмены точно будут стараться», — сказала Тарасова «Спорт-Экспрессу».

31 января пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России сообщила, что тесты всех членов олимпийской сборной, находившихся на сборе в Красноярске, дали отрицательный результат.

Сборную России в Пекине представят следующие спортсмены:

Женское одиночное катание: Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова.

Мужское одиночное катание: Андрей Мозалев, Марк Кондратюк, Евгений Семененко.

Пары: Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский.

Танцы на льду: Александра Степанова / Иван Букин, Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Диана Дэвис / Глеб Смолкин.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.

Ранее Тарасова прокомментировала отказ украинцев разговаривать на русском языке на ОИ в Пекине.