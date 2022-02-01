Тарасова прокомментировала отказ украинцев разговаривать на русском языке на ОИ в Пекине

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отказе украинских фигуристов давать интервью на русском языке. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, 31 января украинский фигурист Иван Шмуратко после тренировки в рамках подготовки к Олимпиаде-2022 отвечал на вопросы российских журналистов на английском языке.

«Что в этом такого? Их президент издал указ, чтобы спортсмены не разговаривали по-русски. Если к россиянину подойдут и попросят говорить по-украински, он же тоже не будет на нем говорить. Наши тоже смогут использовать только свой национальный язык, а также английский. Так что, какая разница?» — сказала Тарасова.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее депутат Государственной думы России Николай Валуев высказался о спортивном руководстве Украины, которое рекомендовало своим олимпийцам не давать интервью на русском языке во время Олимпийских игр — 2022 в Пекине.