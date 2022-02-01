Вяльбе рассказала о сложностях олимпийской трассы в Пекине

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о трассе в Чжанцзякоу, на которой пройдут соревнования по лыжным гонкам в рамках зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Трассы находятся на большой высоте, почти 1800 м над уровнем моря. Хотя сообщают, что трасса очень сложная, а снег совсем не скользкий. Успех будет зависеть от смазчиков, и от функционального состояния спортсмена — сможет ли он терпеть, когда лыжи не едут», — приводит слова Вяльбе «Комсомольская правда».

Ранее Вяльбе заявила, что Олимпиаду в Пекине целесообразно перенести на следующий год и посетовала, что сейчас это сделать уже невозможно.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что лыжница Степанова резко ответила подписчику на вопрос о здоровье в команде.