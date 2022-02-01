Журова объяснила, для чего Ягудин опубликовал петицию с призывом вернуть флаг и гимн

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что олимпийский чемпион Алексей Ягудин создал петицию с призывом вернуть сборной России возможность выступать с флагом и гимном страны на Играх.

«Есть определенные сроки – после Игр в Пекине нам должны вернуть флаг. Просто Алексей решил напомнить им об этом, чтобы не придумали там ничего новенького. Чтобы не забыли о том, что должны вернуть.

Понятно, что это выглядит абсурдно, когда на Олимпийских играх и чемпионатах мира не можете выступать под своей символикой», – приводит слова депутата РИА «Новости».

Документ представляет собой длинное эмоциональное высказывание. Ягудин призывает Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) разрешить российским спортсменам выступать под флагом своей страны, а также исполнять гимн и называться сборной России.

В данный момент наши атлеты выступают без символики, а сборная называется ROC (Russian Olympic Committee).

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев поделился мыслями от выступления российских олимпийцев на предстоящих Играх в Пекине.