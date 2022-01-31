Прохоров считает, что российские хоккеисты могут выиграть ОИ, если не помешает коронавирус

Олимпийский чемпион-1992 по хоккею Виталий Прохоров высказался о перспективах сборной России на Олимпиаде в Пекине. По его мнению, российская команда имеет шанс завоевать золотые медали, если исходить из уровня хоккеистов и не принимать в расчет возможные форс-мажоры, связанные с распространением коронавируса.

Он также призвал не сравнивать предстоящие Игры с прошедшими в 2018 году лишь на том основании, что тогда, как и сейчас, не принимали участия в соревнованиях хоккеисты из НХЛ.

«Если брать спортивную составляющую, то шансы выиграть золото есть. Это если мы не говорим о ковид-протоколах и об этом всем, а обсуждаем тот уровень хоккеистов, которые доедут до Олимпиады. В случае, если команда проведет турнир без потерь, то при определенном стечении обстоятельств может выиграть. С прошлой Олимпиадой сравнивать смысла нет нет — другой состав, другие условия и другая ситуация. И у соперников — то же самое», — сказал Прохоров «Газете.Ru».

Говоря о коронавирусе, специалист заметил, что у организаторов Игр должен существовать порядок действий в случае заболевания спортсменов. Однако Прохоров выразил сомнения в том, что такой порядок из себя представляет, указав на информацию о возможной победе на Играх сразу двух команд. Если это будет соответствовать действительности, считает Прохоров, о соревнованиях как таковых говорить уже не приходится.

«Надо смотреть регламент и протокол. Если человек сдает положительный тест, его просто изолируют от команды, и он не играет какое-то время. Это одна ситуация. Но я не знаю, какие в Китае расклады, какие протоколы и какой регламент. Пишут, что вообще могут две команды выиграть — это уже не соревнование, а подстроение под систему, просто чтобы провести турнир», — заключил Прохоров.

Ранее нападающий сборной России по хоккею Вадим Шипачев рассказал о процедуре выбора капитана команды на Олимпийские игры — 2022 в Пекине.