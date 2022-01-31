Драчев назвал Буртасову претенденткой на медали Олимпийских игр в Пекине

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал вынужденную замену в составе женской олимпийской команды: заболевшую коронавирусом Валерию Васнецову сменит Евгения Буртасова.

По мнению Драчева, эта замена лишь усилит сборную, поскольку Буртасова прекрасно стреляет.

«Я еще две недели назад говорил, что надо вводить Буртасову в состав, потому что это единственная спортсменка, которая может завоевать медаль в индивидуальной гонке, где четыре огневых рубежа и минута штрафа за каждый промах — потому что она стреляет идеально.

Она показала себя в последней эстафете на чемпионате Европы, где при сильном ветре она не использовала ни одного запасного патрона. А до этого выиграла еще индивидуальную гонку. Это замена на улучшение, Буртасова — одна из претенденток на медаль», — сказал Драчев «Газете.Ru».

Согласно информации СБР, Буртасова вылетит в Пекин либо 2, либо 5 февраля. Отметим, что как раз 5 февраля в столице КНР стартуют олимпийские соревнования по биатлону — первой гонкой будет смешанная эстафета 4 х 6 км. Завершится биатлонная программа Игр 18 февраля мужским масс-стартом на 15 км.

Ранее двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко высказался о перестановках в составе женской команды России.