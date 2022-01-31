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Драчев: Васнецова заболела из-за расхлябанности и некомпетентности СБР

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РИА Новости

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался о риске заболевания коронавирусом членов сборной России после того, как в Пекине, где 4 февраля стартует зимняя Олимпиада, два положительных теста сдала биатлонистка Валерия Васнецова.

Драчев полагает, что китайская сторона должна принять определенные меры, чтобы обеспечить безопасность остальных спортсменов.

«Насколько велик риск, что кто-то еще заболеет, — это самый главный вопрос. Потому что они же вместе летели туда, живут там вместе, питаются, на тренировки ходят, в одном автобусе ездят. Трудно сказать, сядут ли на карантин спортсменки, которые контактировали с Васнецовой. В России те, кто контактировали с заболевшим, садятся на недельный карантин — об этом и дети, и взрослые знают.

Как будет складываться ситуация там, я пока не понимаю. По идее, должны сеть на карантин все, кто с ней соприкасался, но это уже на усмотрение Китая. Раз она сдала два положительных теста, она носитель инфекции — и стала им не сегодня, а несколько дней назад», — сказал Драчев «Газете.Ru».

Специалист раскритиковал СБР в связи с тем, что Васнецова заразилась коронавирусом. По его словам, если бы Валерия смогла вылететь в Пекин вместе со всей командой, этого бы не произошло. Васнецова, напомним, не смогла попасть на борт самолета из-за проблем с QR-кодом – вместе с ней не вылетели спортсменка Ирина Казакевич и тренер Михаил Шашилов. Именно эта заминка и пребывание в Москве лишние дни сыграли роковую роль, убежден Драчев.

«Пожалуйста: Васнецова просидела в Москве два лишних дня и заболела. Шашилов болел раньше, но если это омикрон, то он может быть носителем, потому что омикрон имеет не такие свойства, как другие штаммы. Вот вам последствия халатности и разгильдяйства Союза биатлонистов России, что они не успели сделать документы для наших спортсменок и тренера. И, однозначно, будут еще последствия судя по тому, как развивается ситуация: один человек может заразить сто.

То, что Васнецова заболела, является результатом расхлябанности и некомпетентности СБР. Если бы они не просидели в Москве вместо того, чтобы вылетить в Пекин, то она не заболела бы — в Москве она и заразилась», — заключил экс-глава СБР.

Ранее двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко высказался о перестановках в составе женской команды России.

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