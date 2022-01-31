Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Петербурге школьников 7-11 классов переводят на удаленку 15:13
Белый дом подготовил санкции против российских чиновников 15:10
Германский аристократ усыновил взрослого мужчину из-за отсутствия наследника 15:08
Цена самого доступного автомобиля Hyundai превысила 1 млн рублей 15:08
Звезда BTS Чимин перенес операцию на фоне коронавируса 15:07
Путин поддержал идею заменить лишение свободы ряду осужденных на принудительные... 15:07
Украинский фигурист на ОИ отвечал на вопросы российских журналистов... 15:03
По факту гибели военного в Подмосковье завели уголовное дело 14:59
В ЕС заявили, что санкции «при обострении вокруг Украины» будут зависеть... 14:59
Германия начала два расследования в отношении Telegram 14:54
Бесплатная ставка 2000 р.

Каминский назвал главную задачу сборной России по биатлону

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился ожиданиями от зимних Олимпийских игр в Пекине.

«В отличие от тех спортсменов, которые приезжают сюда как на фестиваль, мы приезжаем за медалями. А медали – это бой, их надо вырывать с потом и кровью.

Сейчас наша задача – не подхватить ковид и постараться подвести себя к соревнованиям в максимально оптимальном состоянии», — приводит слова Каминского ТАСС.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко высказался о перестановках в составе женской команды России.

Все новости на тему:
Олимпиада 2022
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть