Каминский назвал главную задачу сборной России по биатлону

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился ожиданиями от зимних Олимпийских игр в Пекине.

«В отличие от тех спортсменов, которые приезжают сюда как на фестиваль, мы приезжаем за медалями. А медали – это бой, их надо вырывать с потом и кровью.

Сейчас наша задача – не подхватить ковид и постараться подвести себя к соревнованиям в максимально оптимальном состоянии», — приводит слова Каминского ТАСС.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко высказался о перестановках в составе женской команды России.