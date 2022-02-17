Россиянки борются за пьедестал в фигурном катании: главные события на Олимпиаде 17 февраля. LIVE

Журналист Васлий Нонов в своем Telegam-канале сообщает, что женский масс-старт в биатлоне перенесён из-за погодных условий:
Было: 19 февраля в 17.00 (местное время)
Стало: 18 февраля в 15:00 (местное время, 10:00мск).
Известный американский судья Джо Инман, который участвовал в разработке системы оценок за компоненты, заявил, что россиянка Камила Валиева должна была занять третье место в короткой программе.
По мнению арбитра, допустив ошибку при исполнении тройного акселя, Валиева должна была уступить японке Каори Сакамото и соотечественнице Анне Щербаковой. В реальности Валиева лидирует перед произвольной программой, Щербакова идет второй, а Сакамото — третьей.
«Камила Валиева стартовала осторожно. Она восхитительная фигуристка, которая появляется раз в столетие, но это не было одно из ее лучших выступлений. Она была несколько тусклой. Куража не было, как мы видели неделей ранее в командном турнире. Она каталась так, будто говорила: «Смогу ли я сделать все эти элементы?» Она была не уверена в себе уже до тройного акселя», — приводит слова Инмана USA TODAY.
68-летний французский функционер Люк Тардиф, возглавляющий Международную федерацию хоккея (ИИХФ), выразил мнение о возможном участии хоккеистов из НХЛ на следующих зимних Олимпийских играх – 2026 в Италии.
«У нас есть позитивная основа сейчас, с оптимизмом смотрим в сторону Олимпиады-2026. Но нужно пораньше прийти к соглашению, чтобы планомерно готовиться к турниру. Если НХЛ не приедет в Италию, это будет большая проблема. Все были расстроены, что игроки НХЛ не приехали сюда. На сегодня я оптимистичен в отношении участия НХЛ в 2026 году», — заявил он.
15 февраля сборная России по биатлону завоевала бронзу эстафеты. Четвертым бежал Эдуард Латыпов, который провалил заключительную стрельбу и упустил почти минутный отрыв от соперников. Биатлонист обратился к болельщикам в своем Instagram. «Сейчас и грустно, и радостно. Но с такой поддержкой ничего не страшно. Спасибо команде – вы лучшие. Спасибо всем за добрые и теплые слова, они очень важны для меня», — написал Латыпов в Instagram.
Первое место заняли норвежцы. Серебра удостоилась сборная Франции. Помимо Латыпова в составе национальной команды выступили Саид Халили, Александр Логинов и Максим Цветков.
Сейчас квалификацию пытается пройти фристайлистка Анастасия Глазкова, которая выступает в дисциплине хаф-пайп. Пока она седьмая после первой попытки.
Шведский журналист Матс Веннерхольм поделился ожиданиями от матча 1/2 финала олимпийского хоккейного турнира, в котором сборная Швеции сыграет с Россией. «У русских есть домашняя база в лице КХЛ. Из 16 встреч после 2004 года Швеция выиграла у России только две. Это просто ужасное превосходство русских», — сказал Веннерхольм Sport24.
16 февраля подопечные Алексея Жамнова обыграли сборную Дании со счетом 3:1. В составе российской команды забивали Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов. Для россиян это уже третья победа в четырех матчах на Олимпиаде в Пекине. Отечественные хоккеисты уступили только чехам в групповом раунде.
Полуфинальный матч Россия — Швеция пройдет 18 февраля в 16:10 по московскому времени. Во втором полуфинале сыграют команды Словакии и Финляндии.
Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) Егор Яковлев, автор гола Вадим Шипачев и Арсений Грицюк (слева направо) радуются заброшенной шайбе в четвертьфинальном матче по хоккеюАлександр Вильф/РИА «Новости»
Кстати, вукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что поставил бы на первое место по итогам короткой программы на Олимпийских играх в Пекине Анну Щербакову, а не Камилу Валиеву.
«Пусть в турнире одиночниц Камила Валиева и занимает сейчас первое место, для меня победительница короткой программы — Аня Щербакова. Мне очень понравилось, как она каталась. Легко, свободно, воздушно. Прямо порхала по льду. Ни единой помарки! Блеск!» — цитирует экс-фигуриста «Спорт-Экспресс».
Фигурист Евгений Плющенко выступает перед презентацией коллекции на «ВТБ Арене», 10 декабря 2021 годаЕкатерина Чеснокова/РИА «Новости»
Конечно, главным событием сегодняшнего даже, можно сказать, даже кульминацией всей Олимпиады, станет произвольная программа женщин в фигурном катании. По итогам коротких прокатов лидирует Камила Валиева, Анна Щербакова — вторая, а Александра Трусова — четвертая. А вот время выхода спортсменок на лед сегодня:
22. Александра Трусова, выход на лед 16:25;
24. Анна Щербакова, выход на лед 16:41;
25. Камила Валиева, выход на лед в 16:49.
Напомним, что в 13-й день Олимпийских игр в Пекине сборная России по хоккею вышла в полуфинал хоккейного турнира, мужская команда по керлингу на групповом этапе проиграла Великобритании (6:8), биатлонистки взяла серебро в эстафете, лыжники выиграли бронзы в женском и мужском командных спринтах, кроме того, российские спортсмены сражаются за медали в шорт-треке, а Илья Буров взял бронзу в фристайле.
17 февраля на Олимпийских играх в Пекине разыгрываются шесть комплектов наград. Сборная России претендует на весь пьедестал в женском фигурном катании, где после короткой программы Камила Валиева лидирует, Анна Щербакова находится на втором месте, а Александра Трусова занимает четвертую позицию. Другие надежды связаны с соревнованиями конькобежек на дистанции 1000 метров, где Ангелина Голикова, Дарья Качанова и Ольга Фаткулина занимают высокие позиции в зачете Кубка мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий дня.