«На фоне неудачи мужской сборной серебро — это очень хорошо»

Женщины опередили мужчин
Первый этап надежно пробежала Ирина Казакевич, которая допустила по одному промаху на обоих огневых рубежах (лежа и стоя), но сразу закрыла их дополнительными патронами.
На втором этапе шикарно выступила Кристина Резцова, которая промахнулась лишь один раз на «лежке» и быстро закрыла эту мишень доппатроном, а на «стойке» вообще не допустила ни одной ошибки — и передала эстафету на первом месте.
Бежавшая третий этап Светлана Миронова сразу развила высокую скорость и оторвалась от преследовательниц на 20 с лишним секунд. Идеальная стрельба на первом огневом рубеже позволила ей еще больше укрепить преимущество, но все испортила «стойка».
Россиянка допустила два промаха и смогла закрыть доппатронами только один, зайдя на штрафной круг. После этого Миронова опустилась на третье место с отставанием в 5,1 секунды от итальянки Самуэлы Комолы, которая вырвалась в лидеры.
Завершала эстафету Ульяна Нигматуллина, которая вступила в гонку на третьей позиции, проигрывая 13,5 секунды Эльвире Эберг (Швеция в тот момент уже стала лидером).
В начале своего этапа Нигматуллина показала низкую скорость, сразу отстав от Эберг на 26,6 секунды. Но отличная стрельба на «лежке» (без промахов) и почти идеальная на «стойке» (один промах, сразу закрытый доппатроном) позволили россиянке подняться на вторую позицию.
После этого Нигматуллина начала выкладываться на лыжне уже по максимуму и резво сократила отставание от Эберг с 24 секунд до 12, не позволив соперницам даже задуматься над тем, чтобы отнять у России серебро.
Таким образом, даже с одним штрафным кругом женская сборная страны смогла уверенно занять второе место на Олимпийских играх.
«С учетом вчерашней неудачи в эстафете у мужчин, это очень хороший результат, — сказал «Газете.Ru» глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. — Наконец-то наши ребята и девчонки начали верить в себя, и у них стало получаться. Конечно, хотелось бы золотых медалей, но серебро и бронза — это тоже высочайшие награды. Поздравляю наших девушек, это была достойная гонка. И я очень рад, что Союз биатлонистов России (СБР) сейчас на подъеме, это чувствуется. И есть, к чему стремиться».
«Понятия не имею, работает ли еще Шашилов»
После финиша возникла странная ситуация со старшим тренером женской сборной России Михаилом Шашиловым. «Все вопросы к биатлонисткам, я уже не работаю», — заявил специалист, критикуемый обычно за низкие результаты спортсменок.
Судя по всему, тренер решил уволить себя сам, потому что в СБР об этом ничего не знают.
«Не знаю, кому Шашилов бросил фразу о том, что он больше не работает. У него, как и у всех, контракт до 31 мая, — цитирует «Чемпионат» президента Союза биатлонистов России Виктора Майгурова. — Он продолжает работать. У него спросите, как можно объяснить такое настроение».
Функционер добавил, что решение по продлению контракта или увольнению Шашилова будет принято только в апреле.
Тем временем многие биатлонные эксперты продолжают критически высказываться о работе специалиста, так что его уход, возможно, действительно не за горами.
«Таким скептикам, как я, Шашилов ничего не доказал сегодня, — заявил двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев Sport24. — Он лишь больше укрепил в мысли, что является посредственным региональным тренером.
Шашилов — это абсолютно не уровень старшего тренера национальной команды. Об этом я говорю уже два года, с момента его назначения».
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов также призывает расстаться с тренером женской команды.
«Главное, чтобы это серебро не застилало глаза. Шашилов все еще не уровень тренера национальной сборной», — сказал Тихонов «Чемпионату».
Кристина Резцова после гонки призналась, что не в курсе ситуации с Шашиловым: «Он уходит в отставку? Понятия не имею, так это или нет, я не в курсе».
«Не понимаю вопросов про чужие деньги»
Резцова рассказала о проблемах со здоровьем, возникших по ходу Олимпиады.
«Перед гонкой преследования у меня защемило мышцу под лопаткой, я ничего не смогла с этим сделать. Но сейчас плечо уже практически восстановилось», — цитирует биатлонистку РИА «Новости».
Также спортсменка ответила на вопрос о том, как планирует отблагодарить своего личного тренера Виталия Норицына, который подводил ее к Олимпиаде (с Шашиловым она не работала).
Поскольку официально Норицын, сотрудничающий с командой Болгарии, не оформлен как тренер Резцовой в сборной России, он не получит автоматически премию от СБР за олимпийские медали спортсменки — в отличие от того же Шашилова, который оформлен как личный тренер Мироновой и Казакевич.
«Хочу ли я отблагодарить своего личного тренера Виталия Норицына премией? Давайте это останется со мной. Это ненужная тема, не понимаю вопросов про чужие деньги», — отрезала Резцова.
К слову, сам Норицын шутил на эту тему и спрашивал после эстафеты, не поделятся ли с ним премией тренеры сборной России, о чем написал в своем Telegram-канале корреспондент «Матч ТВ» Михаил Гончаров. На это тренер команды по стрельбе Николай Загурский ответил, что премии выдают только личным тренерам, «а мы никто».
«Только один вопрос, я замерзла»
Светлана Миронова начала общение с пишущей прессой с условия, что ей зададут только один вопрос.
«Я замерзла, так что отвечу на один. Ах, вы тоже замерзли? Вам же гонки не бежать в отличие от меня, — сказала биатлонистка. — Да, я допустила один промах, но все равно передала эстафету третьей. Последний круг был тяжелый, но я выдержала».
В эфире «Россия 1» Миронова извинилась за штрафной круг, который, скорее всего, стоил сборной победы.
«Для меня сегодня самое сложное было — стрельба в «стойке». Я хочу попросить прощения у моей команды за этот штрафной круг, а также хочу поблагодарить их за то, что они были такими сильными сегодня», — сказала биатлонистка.
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В программе биатлона на Олимпиаде остались две гонки: мужской масс-старт (18 февраля) и женский (19-го числа).