Россия сражается за 1/4 финала в хоккее и за золото в лыжах и биатлоне. LIVE

В 13-й день Олимпийских игр в Пекине сборная России по хоккею играет в матче 1/4 финала с Данией, мужская команда по керлингу на групповом этапе — с Великобританией, лыжники борются за золото в женском и мужском командных спринтах, биатлонистки участвуют в эстафете, кроме того, российские спортсмены сражаются за медали в шорт-треке и фристайле. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий дня.
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Здравствуйте, уважаемые болельщики сборной России! На Олимпийских играх в Пекине начинается 13-й день соревнований.
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