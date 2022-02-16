Россия сражается за 1/4 финала в хоккее и за золото в лыжах и биатлоне. LIVE

В 13-й день Олимпийских игр в Пекине сборная России по хоккею играет в матче 1/4 финала с Данией, мужская команда по керлингу на групповом этапе — с Великобританией, лыжники борются за золото в женском и мужском командных спринтах, биатлонистки участвуют в эстафете, кроме того, российские спортсмены сражаются за медали в шорт-треке и фристайле. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий дня.