Суд решает судьбу Валиевой, российские фигуристы сражаются за медали в танцах на льду. LIVE

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Сегодня мы узнаем, какое решение примет выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении фигуристки Камилы Валиевой, сдавшей положительный допинг-тест. Накануне в Пекине состоялись слушания, на которых присутствовала сама Валиева, и завершились они уже ночью по местному времени. Ожидается, что вердикт будет объявлен сегодня в районе 8-10 часов мск.