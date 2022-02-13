Великая победа российских лыжников — спустя 42 года

Сборная России по лыжным гонкам одержала убедительную победу в мужской эстафете на Олимпийских играх в Пекине, ставшую первой с 1980 года. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в беседе с «Газетой.Ru» назвал сенсацией неудачное выступление норвежцев, а также объяснил, за счет чего Елене Вяльбе удалось возродить лыжную сборную России.

Российские лыжи на этой Олимпиаде — главная кузница наград для нашей команды. Александр Большунов, женская сборная России в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой, а теперь и мужская сборная России — три из четырех золотых медалей в активе команды Олимпийского комитета России (ОКР) на счету представителей лыжной команды.

К мужской лыжной эстафете россияне готовились в статусе фаворитов наряду с норвежцами, которые с трудом адаптируются к тяжелейшим погодным условиям в Пекине.

На первый этап тренерский штаб российской команды выбрал Алексея Червоткина, который до этого неудачно выступил в скиатлоне. На этот раз у 26-летнего уроженца Кировской области получилось выступить куда удачнее — по ходу второго круга он начал отрываться от группы преследователей, сумев привезти на второй этап около полминуты преимущества.

Следом за ним в гонку отправился лидер нашей сборной Александр Большунов. Физическая форма Сан Саныча в данный момент находится на невероятном уровне, бороться в классике с ним сейчас может лишь финн Ибо Нисканен, но в эстафетной гонке он не являлся для нас главным соперником.

Свои три круга Большунов не прошел, а буквально пролетел, после чего на дистанцию ушел Денис Спицов. Главной задачей для серебряного призера Пекина-2022 было сохранить темп и удержать добытое преимущество, что ему и удалось сделать.

Финишировать же было доверено Сергею Устюгову, для которого вся спортивная карьера — большая драма. После обидного падения в Сочи и недопуска на Игры в Пхенчхане он проиграл, по его словам, главную гонку в жизни уже здесь, в Пекине, вылетев в полуфинале спринта.

Но судьба вознаградила Устюгова за труд и старание — Сергей по ходу своего этапа нарастил просто гигантский отрыв, опередив по итогу Йоханнеса Клебо более чем на минуту! Космический результат для мужской эстафеты, ставшей победной для нас впервые за 42 года!

После гонки президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что у нее было хорошее предчувствие насчет итогов забега.

«Чем сложнее погода, тем чаще бывает так, что у нас все складывается лучше. Конечно ребятам было очень тяжело. Рада за команду. Каждый из них заслуживает этого. Но Олимпиада не закончилась. Мы еще поборемся здесь. Волновалась конечно. Но уже где-то на втором этапе подумала, что все будет хорошо», — приводит слова Вяльбе официальный Telegram-канал ОКР.

Тренер сборной России Юрий Бородавко отметил, что вся команда настраивалась только на положительный результат гонки.

«Выступление просто великолепное! У нас был очень жесткий настрой. Настрой только на победу! С первого этапа захватили лидерство и не отпускали его до конца. Ребята все молодцы, все старались! Вся команда сегодня победила, все четыре человека! Они являются Олимпийскими чемпионами.

Это давняя мечта. Мы не выигрывали с 80-го года. Это радость для всей России! Поздравляю абсолютно всех россиян с такой замечательной победой!» — сказал Бородавко «СЭ».

Норвежский тренер Эйрик Мюр Носсум с достоинством принял поражение своих подопечных.

«Проиграть мужскую эстафету – разочарование в любом случае. Это причиняет боль. Российская команда бежала быстрее нас на трех из четырех этапов и была действительно хороша. Тем не менее, досадно не выиграть», – сказал Носсум.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что эта победа станет венцом великой спортивной карьеры Сергея Устюгова.

«Ком к горлу подкатил от радости — 42 года прошло с момента последней победы наших лыжников в Саппоро (в 1980 году Игры проходили в американском Лейк-Плэсиде, — прим. «Газеты.Ru»). Очень жаль, что в течение этого промежутка времени мы ничего не смогли сделать. Но Вяльбе смогла создать коллектив, сплотила всех, и вот результат! Просто герои! Такая радость что просто не передать!

Не было никаких сомнений, что мы удержим первое место после первого этапа. Ни грамма не могли сократить отставание наши соперники. Самое главное — многие сомневались в Устюгове, но он красавец, дал такой бой Клебо! Скоро Сергею думать о завершении профессиональной карьеры, а уходить с золотой медалью будет намного легче. Дай бог ему спортивного долголетия!

То, что проваливаются норвежцы на этой Олимпиаде, сенсация не только для меня, но и для всех в принципе. Все считали, что Клебо, стартовав на четвертом этапе сегодняшней гонки, достанет Устюгова, но со второго-третьего километра стало понятно, что догнать Сергея у него не получается. Серега — молодец, сегодня он герой», — сказал Тихонов «Газете.Ru».

Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета, 4х10 км

1. Россия (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов) – 1:54.50,7

2. Норвегия (Эмиль Иверсен, Пол Гульберг, Ханс Кристер Холунн, Йоханнес Клэбо) – 1.07,2

3. Франция (Ришар Жув, Уго Лапалю, Клеман Парисс, Морис Манифика) – 1.16,4.