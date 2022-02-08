Кондратюк, лыжники и биатлонисты идут за медалями: главные события на играх 8 февраля. LIVE

Сегодня на Олимпиаде пройдет женская спринтерская гонка свободным стилем. Россию представят Юлия Ступак, Наталья Непряева, Вероника Степанова и Христина Мацокина.
На Олимпийских играх в Пекине личные соревнования фигуристов стартуют короткой программой мужчин. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию. Россию представят три одиночника — Марк Кондартюк, который стал олимпийским чемпионом в командном турнире, Евгений Семененко и Андрей Мозалев.
Также напоминаем, что в 11:50 по московскому времени начнется квалификация в мужской спринтерской гонке свободным стилем. Александр Большунов, Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Артем Мальцев представят российскую команду.
В 14:50 начнутся соревнования по санному спорту у женщин. Спортсменки проведут третью и четвертую попытки. Россию представят Татьяна Иванова и Виктория Демченко.
Также напоминаем, что Дмитрий Логинов, Вик Уайлд, Андрей Соболев и Дмитрий Карлагачев представят Россию в мужских соревнованиях по сноуборду в параллельном гигантском слаломе. Начало квалификации в 06:07 по московскому времени.
Сегодня пройдут женские соревнования по сноуборду в параллельном гигантском слаломе. Сборную России представят София Надыршина, Наталья Соболева, Милена Быкова и Полина Смоленцова.