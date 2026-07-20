Самый русский хоккей: как ситуация в бенди отражает системный кризис в командных видах спорта

Российский спорт высоких достижений довольно четко отражает новостную повестку: отслеживая судьбу любимых клубов, болельщики оказываются в курсе застарелых кризисов — проблем с инфраструктурой, недостаточным финансированием, отсутствием вовлечения в спорт детей. Хоккей с мячом, или бенди — пожалуй, самый русский командный вид с многовековой историей — сегодня переживает непростые времена: сжимается Суперлига, стареют составы команд, а главное — зрители теряют к игре интерес. В материале «Газеты.Ru» — о том, что же можно сделать, чтобы к истинно русскому виду спорта вернулась былая слава.

Высшая или Суперлига?

В июле в Нижнем Новгороде, где так же, как и в других крупных российских городах, хоккей с мячом всегда был культовым видом спорта, разыгралась настоящая драма. В местной газете «Футбол-Хоккей НН» появилась информация, что нижегородская команда «Старт» из-за проблем с финансированием (у команды – несколько частных спонсоров и дотация из бюджета Нижегородской области) снимается с чемпионата в главном отечественном турнире – «Суперлиге» — и может вынужденно пойти на добровольное понижение в классе.

Так или иначе, очевидно, что руководство клуба столкнулось с трудностями, связанными с продолжительным отсутствием системной поддержки этого вида спорта.

Историческая справка Хоккей с мячом не случайно называют «русским»: считается, что именно в России он оформился как вид. На Руси мяч по льду деревянными палками гоняли еще с X века, но в 1897 году петербургский служащий и страстный любитель соревнований Петр Москвин придумал адаптировать к ледовой забаве правила футбола, и уже через год по ним состоялся первый матч. В бенди начали активно играть в Европе, особенно хоккей с мячом полюбили скандинавы. В конце 1950-х игра вышла на мировой уровень популярности: появилась Международная федерация по хоккею с мячом, стали проводить чемпионаты мира, и главным их фаворитом всегда была сборная СССР, а потом — России.

Советский опыт

Нижегородский контекст очень показателен и хорошо иллюстрирует положение дел как в бенди, так и в некоторых других командных видах спорта в целом в стране. «Старт» — один из самых титулованных клубов России: многократный призер чемпионата страны, обладатель Кубка СССР, полуфиналист Кубка мира 2018 года. Клуб представлял родной Нижний Новгород в мировой спортивной элите, нижегородская школа подготовки считалась одной из сильнейших на международном уровне.

В самом регионе хоккей с мячом входил в топ-3 самых популярных видов спорта: в советское время и в 1990-е матчи собирали десятки тысяч зрителей — это были настоящие спортивные праздники, на которые приходили семьями.

В советские годы хоккей с мячом во многих регионах был даже более популярным, чем канадский хоккей с шайбой. Хабаровск, Иркутск, Красноярск, Кемерово, Абакан, Первоуральск, Казань, Киров, Нижний Новгород, Красногорск, Архангельск, Мурманск — география клубов когда-то была очень широкой, первенства страны собирали больше двух десятков команд.

Но в наше время общая ситуация в русском хоккее с каждым годом все тревожнее. В сезоне 2025/2026 в главном российском турнире — Суперлиге — играли всего 12 команд: оплачивать целевой взнос и таким образом подтверждать свои намерения на сезон командам все сложнее.

Отсутствие инфраструктуры и перспектив

Но проблема гораздо шире, чем невозможность заплатить взнос за участие в «Суперлиге», и ситуация с нижегородским «Стартом» ярко это иллюстрирует. Одноименный домашний стадион в Московском районе города, открытый в 1980 году и когда-то принимавший финалы чемпионатов мира и СССР, находится в аварийном состоянии: косметический ремонт не способен решить проблем безопасности, не говоря уже о комфорте зрителей.

Единственная действующая альтернатива — стадион «Труд» 2002 года постройки в соседнем Сормовском районе — в одиночку не сможет заменить легендарную арену «Старта». Понятно, что эта неприкаянность не нравится ни команде, ни зрителям, ни журналистам — и это сказывается и на посещаемости матчей (говорят, руководители клуба уже раздают бесплатные билеты на матчи студентам и пенсионерам), и на медийной активности клуба.

Наконец, главная проблема нижегородского клуба: команда попросту стареет. Средний возраст основного состава «Старта» — 27-28 лет. Преемственность поколений пока есть: приток молодежи в «Старт-2», играющий в Высшей лиге, обеспечивают исторически сильные в Нижнем традиции подготовки. Но разрыв между школой и большим спортом увеличивается из-за отсутствия мотивации и перспектив: парни видят, что происходит с бенди в регионе.

Как ни печально это признавать, но русский хоккей постепенно теряет статус по-настоящему народного вида спорта, хотя ему нужны и детские, и молодежные команды.

Комплексная поддержка – слагаемое успеха

Понятно, что единичные спонсорские контракты не могут покрыть всех потребностей клубов, того же «Старта». Бенди — ресурсоемкий вид спорта: содержание гигантских ледовых полей требует огромных затрат, которые не покрыть билетами при текущей посещаемости.

Добиться устойчивого развития, полагаясь только на внимание энтузиастов от спорта, невозможно: базовые нужды команд должны покрываться за счет бюджетов регионов. Нужен комплексный подход: от развития детских школ до медиапродвижения.

Если финансирование клубов станет социально значимым для регионов – у бенди есть шанс снова стать неотъемлемой частью национальной культуры — той, что десятилетиями и поколениями создавалась на ледовых коробках в российских регионах. Это доступный, массовый вид спорта с огромным потенциалом. У России есть все для его возрождения: традиции, лидерство и преданные болельщики.