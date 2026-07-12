Пора заканчивать: Макгрегор вернулся в UFC всего на минуту

Возвращение 37-летней суперзвезды смешанных единоборств (ММА) Конора Макгрегора в октагон Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после пяти лет простоя омрачилось страшной травмой — ирландец на первой секунде боя против Макса Холлоуэя дернул ногу и быстро проиграл, оставив большие сомнения насчет своего решения о камбэке в профессиональный спорт.

«Я хотел выиграть совсем не так»

Конор Макгрегор — имя нарицательное в мире ММА. Огромное число фанатов единоборств полюбили этот вид спорта во многом благодаря эксцентричному поведению ирландца, которое в десятые сопровождалось зрелищными, и, главное, победными боями. Макгрегор — первый чемпион UFC одновременно в двух весовых категориях, забияка и скандалист, поэтому новость о его возвращении в восьмиугольник взбудоражила в марте этого года весь спортивный мир.

Ирландец вместе с командой подводил себя к ивенту UFC Freedom 250 в Белом доме, однако глава промоушена Дана Уайт не стал форсировать события и позволил самому кассовому бойцу в своей карьере менеджера возглавить 329-й номерной турнир в Лас-Вегасе. В оппонентах у Конора оказался Макс Холлоуэй — один из сильнейших легковесов UFC для повторного боя против Макгрегора поднялся на одну весовую категорию повыше, чтобы его соперник имел на бумаге хотя бы какие-то шансы на успех.

Холлоуэй ждал возможности взять реванш у Конора долгие 13 лет — первый бой соперников состоялся в 2013 году и завершился победой ирландца единогласным решением судей.

Во время битвы взглядов за сутки до боя Макгрегор, как показалось, вернулся в свой прайм: он бросил очки Холлоуэя на пол, после чего бойцы столкнулись лбами. Сотрудникам службы безопасности пришлось вмешаться, чтобы разнять их. Макс не ответил на провокацию и проигнорировал инцидент. Однако часть болельщиков эту попытку эксцентричного поведения рассчитали не как искреннюю злость и заряженность на победу, а как милую и приятную нотку ностальгии, уже мало что имеющую с реальностью.

Последний бой Макгрегор провел в UFC в 2021 году, уступив Дастину Порье. Возвращался к бою ирландец на серии из двух поражений подряд, однако мало кто из экспертов в превью делал акцент именно на этом. В общем и целом, целесообразность решения Конора вернуться оставляла вопросы: суперуспешный спортсмен, бизнесмен, актер и практически политик (год назад он реально планировал баллотироваться в президенты Ирландии), обеспечивший себя и свою семью до конца жизни, захотел вновь почувствовать соревновательный адреналин, и вот момент настал.

Конор решил начать бой эффектным круговым ударом в прыжке, сразу после гонга взлетев в воздух с левой ногой впереди... И тут же болезненно приземлившись на опорную. Холлоуэй даже удара не успел нанести по сопернику, как все было решено. Макгрегор пытался не подавать вида, но жуткая гримаса боли все же выходила из глубины его души на поверхность — замаскировать ее было невозможно. Конор сразу же завалился на спину и стал пытаться отбиваться от Макса лежа, на что Холлоуэй обратил внимание арбитра, мол что-то с ирландцем не то.

Американец дал подняться сопернику на ноги в первый раз, однако затем Макгрегор снова упал на спину — боль в ноге у Конора была такой, что просто стоять ровно оказалось невозможным. Холлоуэй снова позволил оппоненту вернуться в вертикальное положение, провел полуразминочный удар, после чего судья закончил мучение титулованного европейца, объявив о досрочной победе Макса.

Радости от такого успеха в углу Холлоуэя было ноль: зрители загудели, босс UFC Дана Уайт нехотя поднимался из зала в клетку, а Конор почти расплакался не столько от боли, сколько от досады за то, что не смог и минуты простоять после такого желанного возвращения в спорт.

После официального оглашения результатов боя Уайт спросил у Макса, доволен ли тот его исходом, на что боец ответил, что желал бы выиграть у Макгрегора иным способом.

«Пожалуйста, поддержите Конора. Он настоящий зверь. Был большой хайп, так что нам надо повторить», — сказал Холлоуэй.

«Предполагаем, что у Макгрегора разрыв крестов»

В сети популярные бойцы не скрывали своего расстройства от увиденного.

«Это как будто кто-то отобрал у меня конфету. Я так расстроен», — приводит слова Даниэля Кормье Championship Rounds.

«Конор проиграл Конору. Поздравляю, Макс», — написал Ислам Махачев на своей странице в социальной сети X.

«Железная большеберцовая кость и железное коленное сухожилие вернутся. Скорее выздоравливай, Конор. Ты легенда. Пей секретный сок и возвращайся», — так поддержал своего коллегу Пауло Коста.

Глава UFC Дана Уайт на пресс-конференции по завершении турнира заявил, что, по предварительным данным, у Конора Макгрегора диагностирован разрыв передней крестообразной связки. В похожих случаях после операции сроки восстановления у спортсменов составляют от шести до девяти месяцев .

«Я ожидал хотя бы один раунд настоящей войны, а дальше было бы непонятно, что у Конора с кардио — все-таки пять лет простоя. И дальше вот такое. Мы предполагаем, что у него разрыв крестов», — сказал Уайт.

Что будет дальше с Макгрегором в UFC — пока остается загадкой. По контракту Конор должен провести как минимум еще один бой, однако будет ли активирована опция форс-мажора из-за полученной травмы, пока неясно. В любом случае, ирландец уже доказал, что характера ему не занимать — теперь нужно восстановить здоровье, после чего хорошо подумать над тем, а стоит ли снова возвращаться в клетку.