Битва за полуфинал: Фриц и Зверев сражаются на Уимблдоне. LIVE

И тут же двойная ошибка — меньше, еще брейк-пойнт.
Зверев отыгрался — 40:40.
Классный прием американца — 30:40, первый в матче брейк-пойнт.
Ошибки Александра и острая игра Фрица привели к равному счету — 30:30.
Зверев начал с двух выигранных розыгрышей на своей подаче — 30:0.
Американец уверенно провел первый гейм, выиграл три розыгрыша подряд, отдал одно очко сопернику и затем реализовал геймбол — 1:0.
Фриц первым выходит на подачу.
Фриц и Зверев играли друг с другом 15 раз, и в десяти случаях сильнее был Тэйлор. Причем американец выиграл последние шесть поединков! На траве они играли пять раз. Первые два матча выиграл Зверев, оба были на Уимблдоне, затем на Уимблдоне же победил Фриц. В прошлом году он же выиграл финал в Штутгарте и совсем недавно победил на пути к титулу в полуфинале в Галле — 6:7 (4-7), 6:4, 7:5.
Фриц занимает седьмое место в рейтинге АТР, Зверев, выигравший недавно свой первый «Шлем» — «Ролан Гаррос», — третий. Но фаворитом считается американец, просто потрясающе смотрящийся на траве.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В четвертьфинале Уимблдона в мужском одиночном разряде играют американец Тэйлор Фриц и Александр Зверев из Германии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.