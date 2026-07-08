Битва за полуфинал: Фриц и Зверев сражаются на Уимблдоне. LIVE

17:20

Фриц и Зверев играли друг с другом 15 раз, и в десяти случаях сильнее был Тэйлор. Причем американец выиграл последние шесть поединков! На траве они играли пять раз. Первые два матча выиграл Зверев, оба были на Уимблдоне, затем на Уимблдоне же победил Фриц. В прошлом году он же выиграл финал в Штутгарте и совсем недавно победил на пути к титулу в полуфинале в Галле — 6:7 (4-7), 6:4, 7:5.