Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Спорт
ТВЗ

Битва за полуфинал: Фриц и Зверев сражаются на Уимблдоне. LIVE

Уимблдон. Мужчины.Четвертьфинал. Фриц (США) — Зверев (Германия). ОНЛАЙН
Ng Han Guan/AP

В четвертьфинальном матче Уимблдона в мужском одиночном разряде играют седьмая ракетка мира американец Тэйлор Фриц и третья ракетка мира Александр Зверев из Германии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Трансляция
Автообновление
17:37

И тут же двойная ошибка — меньше, еще брейк-пойнт.

17:36

Зверев отыгрался — 40:40.

17:35

Классный прием американца — 30:40, первый в матче брейк-пойнт.

17:34

Ошибки Александра и острая игра Фрица привели к равному счету — 30:30.

17:33

Зверев начал с двух выигранных розыгрышей на своей подаче — 30:0.

17:32

Американец уверенно провел первый гейм, выиграл три розыгрыша подряд, отдал одно очко сопернику и затем реализовал геймбол — 1:0.

17:28

Фриц первым выходит на подачу.

17:20

Фриц и Зверев играли друг с другом 15 раз, и в десяти случаях сильнее был Тэйлор. Причем американец выиграл последние шесть поединков! На траве они играли пять раз. Первые два матча выиграл Зверев, оба были на Уимблдоне, затем на Уимблдоне же победил Фриц. В прошлом году он же выиграл финал в Штутгарте и совсем недавно победил на пути к титулу в полуфинале в Галле — 6:7 (4-7), 6:4, 7:5.

17:15

Фриц занимает седьмое место в рейтинге АТР, Зверев, выигравший недавно свой первый «Шлем» — «Ролан Гаррос», — третий. Но фаворитом считается американец, просто потрясающе смотрящийся на траве.

17:10

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В четвертьфинале Уимблдона в мужском одиночном разряде играют американец Тэйлор Фриц и Александр Зверев из Германии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Футбол будет одним из первых». В какие виды спорта вернут Россию после решения МОК
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!