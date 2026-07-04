Испуг Аргентины и неудачи Африки: на ЧМ-2026 закончился первый раунд плей-офф

Лионель Месси забил седьмой мяч на этом чемпионате мира и сделал голевую передачу, но Аргентина лишь в дополнительное время смогла сломить сопротивление Кабо-Верде, Египет по пенальти победил Австралию, а Колумбия в минималистичном стиле одолела Гану, потеряв из-за травмы нападающего «Краснодара» Джона Кордобу. «Газета.Ru» рассказывает о событиях последнего игрового дня 1/16 финала мундиаля.

Австралия – Египет – 1:1, по пенальти – 2-4

Матч сборных Австралии и Египта в 1/16 финала выглядел противостоянием равных соперников. По крайней мере, обе команды точно рассчитывали пройти дальше, полагая оппонента удобным. Сама игра одновременно ответила на тезис о равенстве вроде бы утвердительно, но все же не поставила в этом вопросе точку.

Встреча началась с преимущества египтян, которые с первых минут придавили австралийцев, активно атаковали и быстро открыли счет. На 13-й минуте Карим Хафиз подал штрафной с левого фланга, а Эмам Ашур, автор первого мяча «фараонов» на турнире, пробил мимо Патрика Бича.

Некоторое время подопечные Хоссама Хассана еще владели перевесом, но «кенгуру» постепенно отвоевали территорию и стали сами нагнетать давление у ворот Мостафы Шобейра.

В забитый мяч оно трансформировалось в начале второго тайма, причем австралийский штрафной с того же левого фланга, примерно с той же точки и в те же ворота, что у египтян в первой 45-минутке, получился максимально похожим. С той лишь разницей, что удар нанесли не игроки атакующей команды, а Мохамед Хани в борьбе с соперниками переправил головой мяч в сетку собственных ворот.

Постепенно египтяне смогли вернуть себе перевес и до конца основного времени именно они были близки к тому, чтобы вырвать победу. Два реальных шанса, правда, возникли только в компенсированное время, но сначала Бич потащил удар Рами Рабья из штрафной, а затем попытку Хессема Хассана после передачи Мохамеда Салаха заблокировали австралийские защитники.

Все дополнительные полчаса именно Египет пытался вырвать победу, в то время как желто-зеленые больше терпели и оборонялись. Лидером атак «фараонов» стал проведший не самые яркие первые полтора часа Салах, но и усилий его партнеров оказалось недостаточно – игра перешла в серию пенальти.

Перед ней главный тренер сборной Австралии Тони Попович заменил голкипера Криса Бича на ветерана Мэтта Райана. Однако ход не сработал. Сборная Египта реализовала все четыре свои попытки, причем Салах положил мяч в ворота «паненкой» по центру, сказав после прессе, что хотел таким образом зарядить партнеров уверенностью.

Похоже, именно уверенности и не хватило «кенгуру» в серии одиннадцатиметровых. Сначала Гарри Суттар, игравший до выхода Райана с капитанской повязкой, запустил мяч выше ворот, а затем явно очень волновавшийся молодой Лукас Херрингтон угодил в перекладину. Собейр выиграл серию, даже не отразив ни одного удара, а Египет стал второй африканской командой, успешно прошедшей первый раунд плей-офф вслед за другим представителем Северной Африки Марокко.

Аргентина – Кабо-Верде – 3:2, дополнительное время

Кабо-Верде всем или практически всем виделось легкой добычей для Аргентины, всего лишь короткой остановкой на пути к 1/8 финала и настоящим кубковым баталиям, «пушечным мясом» для Лео Месси. На практике же матч получился для действующих чемпионов мира очень сложным и энергозатратным.

И дело не только в 40-летнем голкипере Возинье, ставшим на этом мундиале медийной звездой, хотя страж последнего рубежа кабовердианцев свое дело делал на совесть и в этой встрече. Просто коллектив, выстроенный Педру Бриту, оказался действительно очень крепким и достаточно качественным. Не последнюю роль в нем исполнял полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини.

Началось все достаточно тривиально, если, конечно, сделанное тандемом Лисандро Мартинес – Лео Месси можно характеризовать таким словом: капитан Аргентины сделал движение из офсайда как бы в глубину, а затем резко рванул к воротам в момент, когда находившийся с мячом в центре поля защитник сделал шикарный заброс на ход.

Но это еще не все: Месси идеально обработал не самый простой мяч первым касанием, а вторым вогнал его по перекладину, не оставив Возинье шансов.

Таким образом, капитан «альбиселесте» снова стал единоличным лучшим бомбардиром турнира, отличившись на этом мировом форуме в седьмой раз в четырех встречах и обойдя француза Килиана Мбаппе.

У Аргентины был ощутимый перевес, но дальше мяч в ворота не шел, причем разок Возинья отразил удар Месси из штрафной в упор!

Ну а на 59-й минуте долгая позиционная атака африканцев закончилась ударом Дероя Дуарте из штрафной с острого угла под опорную ногу Эмилиано Мартинесу, причем мяч еще и пролетел между ног защитнику бело-голубых.

Как подопечные Лионеля Скалони ни старались, вырвать победу в основное время у них не получилось.

Зато в самом начале дополнительного все тот же Мартинес после подачи углового и скидки партнера элегантно обработал мяч на углу вратарской первым касанием, а вторым пробил под перекладину примерно так же, как ранее Месси.

Однако и тут удержать перевес чемпионам мира не удалось. Кабо-Верде не просто отыгралось, а сделало это эстетски. Футболисты с островов провели комбинацию от своих ворот в 12 передач, так еще и завершавший ее Сидни Лопеш Кабрал нанес потрясающий обводящий удар от угла штрафной в дальнюю девятку!

И все же до серии пенальти не дошло. На 111-й минуте Месси подал на линию вратарской угловой, а еще один защитник Кристиан Ромеро смог перевести мяч головой в дальний угол, и шансов выручить у Возиньи не было.

Аргентина со скрипом, но реализовала свой статус фаворита и идет дальше, а Кабо-Верде покидает мундиаль чемпионом сердец и без единого поражения в основное время, ведь на групповом этапе эта команда трижды сыграла вничью.

Колумбия – Гана – 1:0

В заключительном матче первого раунда плей-офф играла еще одна африканская команда, но шансов пройти дальше у Ганы было все же не очень много, потому что соперник – Колумбия – считается одним из фаворитов этого турнира по игре.

В итоге Колумбия решила исход уже на 15-й минуте, забив мяч, ставший в этой встрече единственным. Джон Арьяс замкнул на дальней штанге прострельную передачу Луиса Суареса.

Ассистировавший на гол форвард португальского «Спортинга» появился на поле несколькими минутами ранее вместо нападающего «Краснодара» Джона Кордобы, дернувшего то ли заднюю поверхность, то ли приводящую мышцу бедра и не сумевшего продолжить встречу.

Гана в дальнейшем показал себя крепким коллективом, который не давал южноамериканцам много пространства и моментов, но какие-то все равно возникали, а в атаке у «черных звезд» не получалось ровным счетом ничего.

Колумбия не смогла укрепить свой перевес, но все равно победила достаточно спокойно и теперь сыграет в следующем раунде с Швейцарией.