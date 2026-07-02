Овечкин побьет рекорд всех времен: россиянин подписал новый контракт с «Вашингтоном»

Хоккеист Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном» сроком на один год

40-летний Александр Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Российский хоккеист заработает $9 млн за сезон и почти наверняка побьет величайший рекорд Уэйна Гретцки — станет лучшим снайпером в истории НХЛ с учетом плей-офф.

Какой контракт подписал Овечкин с «Вашингтоном»

Александр Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтон Кэпиталз» сроком на один год. Согласно этому договору, россиянин получит подписной бонус в размере $3,25 млн и зарплату $1 млн.

Также контракт предусматривает бонус в размере $4,75 млн, который очень легко получить: Александру Великому нужно всего лишь сыграть 10 матчей в сезоне. Таким образом, 40-летний нападающий заработает за один год $9 млн.

Овечкин подписал контракт, находясь на семейном отдыхе в Турции. Сотрудники «Вашингтона» не поленились прилететь на другой континент ради такого важного игрока.

Пресс-служба «столичных» выложила видео, на котором Овечкин поставил фото под новым договором и воскликнул «Я вернулся, детки!»

Позже «Вашингтон» выставил фото счастливой семьи Овечкиных: супруга и двое сыновей сопровождали хоккеиста во время этого знаменательного события.

Washington Capitals/X

Александр Великий не скрывал, что очень счастлив продлить контракт с клубом, за который выступает с 2005 года.

«Спасибо всем за то, что предоставили мне и моей семье достаточно времени, чтобы принять это решение. Я обладаю хорошим здоровьем, я люблю играть в хоккей и я люблю сражаться за победу, — сказал Овечкин пресс-службе «Вашингтона». — Рад вернуться и присоединиться к своим партнерам по команде, чтобы мы вместе поборолись за место в плей-офф и чтобы у нас был шанс на победу в Кубке Стэнли. До встречи в сентябре, «Вашингтон»!»

Какой рекорд Гретцки побьет Овечкин в предстоящем сезоне

Александр Великий уже установил огромное количество достижений в НХЛ — в том числе побил великий рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.

На счету канадца было 894 заброшенных шайбы, а у Овечкина уже 929 — и это число будет увеличиваться весь следующий сезон.

Теперь остался только главный босс — рекорд Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф. Канадец забросил 1016 шайб, а на счету Овечкина — 1006.

Таким образом, россиянину нужно забить 11 голов, чтобы побить самый великий рекорд Гретцки и стать лучшим снайпером в истории НХЛ по всем возможным показателям.

В минувшем сезоне Овечкин забросил 32 шайбы, поэтому нет никаких сомнений, что 11 голов ему покорятся.

В «Вашингтоне» заявили, что будут бороться за Кубок Стэнли благодаря игре Овечкина

Руководящие лица «Вашингтона» подчеркнули, что рассчитывают на Овечкина как на серьезную боевую единицу, а не просто подписали контракт с ветераном ради красивого рекорда.

В прошлом сезоне россиянин набрал 64 очка (32 гола + 32 передачи) в 82 играх, что является неплохим результатом.

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Генеральный менеджер «Кэпиталз» Крис Патрик отметил, что такой легендарный капитан, как Овечкин, благотворно влияет на молодых игроков команды и поднимает общий боевой дух. Также менеджер подчеркнул, что состав команды был укреплен с расчетом на то, что молодые хоккеисты будут создавать голевые моменты для Александра Великого.

«Весь наш клуб в восторге от того, что Алекс решил продолжить свою карьеру. Уже на протяжении многих лет он показывает, что способен много забивать и всегда является движущей силой нашей команды.

Мы уверены, что наш состав хорошо сбалансирован и сможет создавать больше шансов для Алекса, чтобы он забивал и отдавал голевые передачи.

Кроме того, его присутствие в нашей раздевалке — особенно среди молодых игроков — будет вносить большой вклад в формирование нашей командной культуры на долгие годы вперед», — цитирует Патрика пресс-служба клуба.

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис заявил, что команда будет бороться за Кубок Стэнли. «Столичные» брали этот трофей только один раз в истории — в 2018 году.

«Овечкин олицетворяет собой идеал для нашего клуба. Он установил стандарт качества, и мы рады, что он будет писать следующую главу своей замечательной карьеры.

Мы также очень рады тому, какую работу проделал наш департамент по хоккейным операциям этим летом, чтобы подготовить нашу команду к борьбе за попадание в плей-офф и впоследствии — за Кубок Стэнли.

Подписание контракта с величайшим снайпером в истории НХЛ и самым важным игроком в истории «Кэпиталз» значит очень много для нашей организации, наших болельщиков и нашего города», — заявил Леонсис.