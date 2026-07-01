Ожидается легкая прогулка: Медведев играет с везучим испанцем на Уимблдоне

2:4, бьет в сетку Мерида — есть первый брейк у россиянина!
30:40, ну наконец-то первый брейк-пойнт у Медведева в этом матче!
30:15, поспешил Мерида с решением укоротить мяч и отправить его под сетку.
15:0, Мерида на подаче.
3:2, Медведев снова впереди во второй партии!
40:0, не справляется Мерида с подачей российского спортсмена.
15:0, на подаче Медведев.
2:2, Мерида снова сравнивает счет!
40:30, с левой не попал Медведев, а жаль.
30:15, а вот чуть ли не первая ошибка от Мериды!
15:0, на подаче Мерида.
40:30, расчехлил эйс Даня!
2:1, Медведев снова впереди!
15:30, да что ж такое, снова трос подыгрывает испанцу!
0:15, на подаче Медведев.
1:1, Мерида сравнивает счет!
40:15, неточно переводит Медведев в корт.
30:15, красиво под левую принял и пробил Даня!
15:0, на подаче Мерида.
1:0, первый гейм второго сета забирает Медведев.
40:0, уверенно летит мяч после первой подачи у россиянина.
15:0, второй сет открывает своей подачей Медведев!
6:3, Мерида забирает первый сет!
40:15, два сетбола у Мериды.
30:15, невынужденная ошибка от Медведева.
15:0, на подаче Мерида.
3:5, так оно и есть.
40:0, под ноль намеревается этот гейм забрать Медведев.
15:0, на подаче Медведев.
5:2, принимать на сет сейчас будет испанец.
40:30, снова глубоко и точно пробивает Мерида, вынуждая Медведева уступать.
15:30, здорово слева попал испанец.
0:15, на подаче Мерида.
2:4, брейк-пойнт делает Мерида! Вот это да, вот так начало!
30:40, брейк-пойнт у Даниэля!
30:15, поочередно ошибаются соперники.
15:0, на подаче Медведев.
3:2, пока без брейков у нас продолжается эта встреча.
40:30, в трос бьет Медведев, но мяч заваливается на его половину площадки.
15:30, как неожиданно два подряд розыгрыша забрал Даня!
15:0, на подаче испанец.
2:2, Медведев во второй раз в матче сравнивает счет.
40:15, Мерида стреляет в аут.
30:15, не попадает влет Даня по высокому мячу.
15:0, на подаче Медведев.
2:1, тяжелый мяч укротил Мерида и снова вышел вперед.
40:30, отличными атаками обменялись игроки.
30:15, отличное попадание справа от испанца.
15:0, на подаче Мерида.
1:1, Медведев забирает первый гейм на своей подаче.
40:40, потянулся за дальним мячом испанец и как будто бы потянул себе ногу!
30:40, брейк-пойнт у Мериды!
15:30, двойную ошибку допускает Медведев после эйса.
0:15, на подаче Медведев.
1:0, первый гейм в матче остается за Меридой.
40:40, отличный возврат от Медведева!
40:30, классно развел по разные стороны мяч и соперника испанец.
30:15, дождался первой ошибки от испанца Даня.
Поехали! Первым подает Мерида! 15:0.
Спортсмены вышли на корт, начинается разминка!
Почему же Мерида-Агилар — счастливчик? Все дело в том, что прошел он во второй круг Уимблдона на отказе своего оппонента из Аргентины Камило Уго Карабельи в четвертом сете. Причем первые два сета 84-я ракетка мира уступил, так что сегодня у нас есть все шансы ожидать от нашего теннисиста победы.
Игра начнется не ранее 16:00 мск.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Во втором круге Уимблдона-2026 играют испанец Даниэль Мерида-Агилар и россиянин Даниил Медведев.