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Ожидается легкая прогулка: Медведев играет с везучим испанцем на Уимблдоне

Теннис. Уимблдон-2026. Мерида-Агилар — Медведев. ОНЛАЙН
Remo Casilli/Reuters

Во втором круге Уимблдона-2026 играют испанец Даниэль Мерида-Агилар и россиянин Даниил Медведев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Трансляция
Автообновление
17:10

2:4, бьет в сетку Мерида — есть первый брейк у россиянина!

17:09

30:40, ну наконец-то первый брейк-пойнт у Медведева в этом матче!

17:08

30:15, поспешил Мерида с решением укоротить мяч и отправить его под сетку.

17:07

15:0, Мерида на подаче.

17:06

3:2, Медведев снова впереди во второй партии!

17:05

40:0, не справляется Мерида с подачей российского спортсмена.

17:05

15:0, на подаче Медведев.

17:04

2:2, Мерида снова сравнивает счет!

17:04

40:30, с левой не попал Медведев, а жаль.

17:03

30:15, а вот чуть ли не первая ошибка от Мериды!

17:02

15:0, на подаче Мерида.

17:00

40:30, расчехлил эйс Даня!

17:01

2:1, Медведев снова впереди!

17:00

15:30, да что ж такое, снова трос подыгрывает испанцу!

16:59

0:15, на подаче Медведев.

16:58

1:1, Мерида сравнивает счет!

16:58

40:15, неточно переводит Медведев в корт.

16:57

30:15, красиво под левую принял и пробил Даня!

16:56

15:0, на подаче Мерида.

16:55

1:0, первый гейм второго сета забирает Медведев.

16:55

40:0, уверенно летит мяч после первой подачи у россиянина.

16:54

15:0, второй сет открывает своей подачей Медведев!

16:53

6:3, Мерида забирает первый сет!

16:52

40:15, два сетбола у Мериды.

16:51

30:15, невынужденная ошибка от Медведева.

16:50

15:0, на подаче Мерида.

16:49

3:5, так оно и есть.

16:48

40:0, под ноль намеревается этот гейм забрать Медведев.

16:47

15:0, на подаче Медведев.

16:45

5:2, принимать на сет сейчас будет испанец.

16:44

40:30, снова глубоко и точно пробивает Мерида, вынуждая Медведева уступать.

16:43

15:30, здорово слева попал испанец.

16:42

0:15, на подаче Мерида.

16:41

2:4, брейк-пойнт делает Мерида! Вот это да, вот так начало!

16:40

30:40, брейк-пойнт у Даниэля!

16:39

30:15, поочередно ошибаются соперники.

16:38

15:0, на подаче Медведев.

16:37

3:2, пока без брейков у нас продолжается эта встреча.

16:36

40:30, в трос бьет Медведев, но мяч заваливается на его половину площадки.

16:35

15:30, как неожиданно два подряд розыгрыша забрал Даня!

16:34

15:0, на подаче испанец.

16:33

2:2, Медведев во второй раз в матче сравнивает счет.

16:32

40:15, Мерида стреляет в аут.

16:31

30:15, не попадает влет Даня по высокому мячу.

16:30

15:0, на подаче Медведев.

16:28

2:1, тяжелый мяч укротил Мерида и снова вышел вперед.

16:27

40:30, отличными атаками обменялись игроки.

16:26

30:15, отличное попадание справа от испанца.

16:25

15:0, на подаче Мерида.

16:24

1:1, Медведев забирает первый гейм на своей подаче.

16:23

40:40, потянулся за дальним мячом испанец и как будто бы потянул себе ногу!

16:22

30:40, брейк-пойнт у Мериды!

16:21

15:30, двойную ошибку допускает Медведев после эйса.

16:20

0:15, на подаче Медведев.

16:19

1:0, первый гейм в матче остается за Меридой.

16:18

40:40, отличный возврат от Медведева!

16:17

40:30, классно развел по разные стороны мяч и соперника испанец.

16:16

30:15, дождался первой ошибки от испанца Даня.

16:15

Поехали! Первым подает Мерида! 15:0.

16:10

Спортсмены вышли на корт, начинается разминка!

16:00

Почему же Мерида-Агилар — счастливчик? Все дело в том, что прошел он во второй круг Уимблдона на отказе своего оппонента из Аргентины Камило Уго Карабельи в четвертом сете. Причем первые два сета 84-я ракетка мира уступил, так что сегодня у нас есть все шансы ожидать от нашего теннисиста победы.

15:40

Игра начнется не ранее 16:00 мск.

15:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Во втором круге Уимблдона-2026 играют испанец Даниэль Мерида-Агилар и россиянин Даниил Медведев.

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