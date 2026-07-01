Ожидается легкая прогулка: Медведев играет с везучим испанцем на Уимблдоне

16:00

Почему же Мерида-Агилар — счастливчик? Все дело в том, что прошел он во второй круг Уимблдона на отказе своего оппонента из Аргентины Камило Уго Карабельи в четвертом сете. Причем первые два сета 84-я ракетка мира уступил, так что сегодня у нас есть все шансы ожидать от нашего теннисиста победы.