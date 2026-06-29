За новым «шлемом»: Мирра Андреева стартует на Уимблдоне

0:15, на подаче Линетт.
2:2, Мирра надежна на своей подаче.
40:15, мощно с ходу бьет Мирра и попадает!
30:15, поочередно ошибаются соперницы при атаке.
15:0, на подаче Андреева.
2:1, нет, полька забирает гейм на своей подаче.
40:40, а может быть еще на брейк замахнуться Мирре, как вы думаете?
40:30, блестящий смэш удается Мирре!
30:15, два подряд удачных попадания совершает Магда.
0:15, на подаче Линетт.
1:1, все никак не могла два подряд розыгрыша забрать у оппонентки Мирра, но вода камень точит, как говорят мудрые люди.
40:40, героически отыгрывается Мирра!
30:40, брейк-пойнт у Магды!
15:30, не хватает немного точности Андреевой, очень хочет вмастить мяч в корт она.
0:15, на подаче Мирра.
1:0, первый гейм забирает Магда.
40:0, просто как гвозди вколачивает подачу полька!
Начинаем второй сет! 15:0, Линетт на подаче.
7:5, первый сет забирает Мирра!
40:30, сетбол у россиянки.
15:30, балансит аккуратно Мирра, после двойной ошибки выдает эйс.
0:15, на подаче Мирра.
5:6, двойной ошибкой Линетт дарит брейк Андреевой!
30:40, брейк-пойнт у Мирры!
30:15, позволяет полька принять подачу своей сопернице, но следом все-таки вбивает мяч в корт.
0:15, на подаче Линетт.
5:5, Мирра сравнивает счет!
40:30, форхэнд использует Мирра и попадает в площадку!
30:15, поочередно удачные атаки проводят спортсменки.
15:0, на подаче Мирра.
5:4, третий гейм подряд в этом сете забирает полька!
40:15, снова форхэндом попадает Линетт!
30:15, не идет прием у россиянки!
0:15, на подаче Линетт.
4:4, Магда отыгрывается и сама делает брейк! Двойная ошибка Мирры помогла ей в этом!
40:40, отыгрывается Мирра!
30:40, зарабатывает Линетт брейк-пойнт благодаря удару в трос! Просит прощения Магда у соперницы.
15:30, упускает два мяча Мирра, полька выходит вперед!
15:0, на подаче Мирра.
3:4, гейм на своей подаче забирает Линетт.
40:30, три подряд очка забирает Магда.
40:40, с бэкхенда попадает Мирра!
15:30, начинает злиться из-за ошибок Магда, стуча ракеткой по себе.
0:15, на подаче Линетт.
4:2, Мирра подтверждает брейк!
40:40, не отпускает полька свою сопернику, грамотно действуя на приеме.
40:30, поочередно ошибаются оппонентки.
30:15, Мирра забирает два розыгрыша подряд.
0:15, на подаче Мирра.
2:3, брейк делает Андреева!
30:40, уложила красиво мяч в корт Линетт, вынудив Мирру пробить в сетку.
0:40, тройной брейк-пойнт у Мирры! Отлично загоняла свою соперницу победительница «Ролан Гаррос»!
0:15, на подаче Магда.
2:2, все-таки забирает Мирра свою подачу!
40:40, в аут зарядила Андреева!
40:30, неточно под линию бьет Мирра.
15:0, на подаче Мирра.
40:0, уверенно подает Мирра, выбивая на табло почти 200 км/ч!
2:1, снова полька впереди!
40:30, тяжелейший мяч достала Магда!
30:15, очень аккуратно действуют теннисистки, несмотря на предпочтение к более сильным ударам.
0:15, на подаче Линетт.
1:1, сравнивает счет Мирра!
40:30, потихоньку двигается к победе в первом гейме россиянка.
30:15, обменялись девушки удачными атаками.
0:15, на подаче Мирра.
1:0, первый гейм забирает Линетт.
40:30, две подряд удачные атаки проводит Линетт и вырывается вперед.
15:30, пока тяжеловато с подачей у польки.
Поехали, первой подает Магда! И сразу 0:15.
Игра начнется в 20:25 мск.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом круге Уимблдона-2026 играют полька Магда Линетт и россиянка Мирра Андреева.