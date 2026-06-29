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За новым «шлемом»: Мирра Андреева стартует на Уимблдоне

Теннис. Уимблдон-2026. Линетт — Андреева. ОНЛАЙН
Россиянка Мирра Андреева на церемонии награждения после победы на Открытом чемпионате Франции по теннису, 6 июня 2026 года
Guglielmo Mangiapane/Reuters

В первом круге Уимблдона-2026 играют полька Магда Линетт и россиянка Мирра Андреева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Трансляция
Автообновление
21:42

0:15, на подаче Линетт.

21:41

2:2, Мирра надежна на своей подаче.

21:40

40:15, мощно с ходу бьет Мирра и попадает!

21:39

30:15, поочередно ошибаются соперницы при атаке.

21:38

15:0, на подаче Андреева.

21:37

2:1, нет, полька забирает гейм на своей подаче.

21:35

40:40, а может быть еще на брейк замахнуться Мирре, как вы думаете?

21:34

40:30, блестящий смэш удается Мирре!

21:33

30:15, два подряд удачных попадания совершает Магда.

21:32

0:15, на подаче Линетт.

21:30

1:1, все никак не могла два подряд розыгрыша забрать у оппонентки Мирра, но вода камень точит, как говорят мудрые люди.

21:28

40:40, героически отыгрывается Мирра!

21:27

30:40, брейк-пойнт у Магды!

21:26

15:30, не хватает немного точности Андреевой, очень хочет вмастить мяч в корт она.

21:25

0:15, на подаче Мирра.

21:24

1:0, первый гейм забирает Магда.

21:23

40:0, просто как гвозди вколачивает подачу полька!

21:22

Начинаем второй сет! 15:0, Линетт на подаче.

21:21

7:5, первый сет забирает Мирра!

21:20

40:30, сетбол у россиянки.

21:19

15:30, балансит аккуратно Мирра, после двойной ошибки выдает эйс.

21:18

0:15, на подаче Мирра.

21:16

5:6, двойной ошибкой Линетт дарит брейк Андреевой!

21:15

30:40, брейк-пойнт у Мирры!

21:14

30:15, позволяет полька принять подачу своей сопернице, но следом все-таки вбивает мяч в корт.

21:13

0:15, на подаче Линетт.

21:12

5:5, Мирра сравнивает счет!

21:11

40:30, форхэнд использует Мирра и попадает в площадку!

21:10

30:15, поочередно удачные атаки проводят спортсменки.

21:09

15:0, на подаче Мирра.

21:07

5:4, третий гейм подряд в этом сете забирает полька!

21:06

40:15, снова форхэндом попадает Линетт!

21:05

30:15, не идет прием у россиянки!

21:04

0:15, на подаче Линетт.

21:02

4:4, Магда отыгрывается и сама делает брейк! Двойная ошибка Мирры помогла ей в этом!

21:01

40:40, отыгрывается Мирра!

21:00

30:40, зарабатывает Линетт брейк-пойнт благодаря удару в трос! Просит прощения Магда у соперницы.

20:59

15:30, упускает два мяча Мирра, полька выходит вперед!

20:58

15:0, на подаче Мирра.

20:56

3:4, гейм на своей подаче забирает Линетт.

20:54

40:30, три подряд очка забирает Магда.

20:55

40:40, с бэкхенда попадает Мирра!

20:53

15:30, начинает злиться из-за ошибок Магда, стуча ракеткой по себе.

20:52

0:15, на подаче Линетт.

20:51

4:2, Мирра подтверждает брейк!

20:50

40:40, не отпускает полька свою сопернику, грамотно действуя на приеме.

20:49

40:30, поочередно ошибаются оппонентки.

20:48

30:15, Мирра забирает два розыгрыша подряд.

20:47

0:15, на подаче Мирра.

20:46

2:3, брейк делает Андреева!

20:45

30:40, уложила красиво мяч в корт Линетт, вынудив Мирру пробить в сетку.

20:44

0:40, тройной брейк-пойнт у Мирры! Отлично загоняла свою соперницу победительница «Ролан Гаррос»!

20:43

0:15, на подаче Магда.

20:42

2:2, все-таки забирает Мирра свою подачу!

20:41

40:40, в аут зарядила Андреева!

20:40

40:30, неточно под линию бьет Мирра.

20:38

15:0, на подаче Мирра.

20:39

40:0, уверенно подает Мирра, выбивая на табло почти 200 км/ч!

20:36

2:1, снова полька впереди!

20:35

40:30, тяжелейший мяч достала Магда!

20:34

30:15, очень аккуратно действуют теннисистки, несмотря на предпочтение к более сильным ударам.

20:33

0:15, на подаче Линетт.

20:32

1:1, сравнивает счет Мирра!

20:31

40:30, потихоньку двигается к победе в первом гейме россиянка.

20:30

30:15, обменялись девушки удачными атаками.

20:29

0:15, на подаче Мирра.

20:28

1:0, первый гейм забирает Линетт.

20:27

40:30, две подряд удачные атаки проводит Линетт и вырывается вперед.

20:26

15:30, пока тяжеловато с подачей у польки.

20:25

Поехали, первой подает Магда! И сразу 0:15.

20:15

Игра начнется в 20:25 мск.

20:05

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом круге Уимблдона-2026 играют полька Магда Линетт и россиянка Мирра Андреева.

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