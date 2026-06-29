Медведев в Великобритании: старт Уимблдона-2026. LIVE

30:15, коснулся троса сейчас мяч после удара хорвата.
15:0, на подаче Чилич.
3:1, все в порядке с подачей у Дани, еще один эйс!
40:0, второй подряд эйс и следом укороченный слева!
15:0, с эйса начинает Даня!
1:2, есть брейк! Выходит вперед на чужой подаче Медведев!
40:40, не получается с первой попытки сделать брейк у россиянина.
30:40, а вот это хорошо, а вот это отлично! Чилич бьет в сетку, брейк-пойнт у Даниила!
30:15, ошибся хорват и тут же свою ошибку исправил.
15:0, смэш от Чилича.
1:1, первый гейм в игре для себя забирает Даниил.
40:30, после эйса двойную ошибку допускает россиянин.
30:15, хорошая первая подача у Дани.
15:0, на подаче Медведев.
1:0, первый гейм матча остается за Мареном.
40:15, решил поддавить внезапно Даня, но попал в аут.
0:15, первый розыгрыш остается за россиянином.
30:15, две подряд успешные атаки проводит Чилич.
Первым подает хорватский теннисист.
Игра начнется в 18:05 мск.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом круге Уимблдона-2026 играют хорват Марен Чилич и россиянин Даниил Медведев.