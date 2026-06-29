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Медведев в Великобритании: старт Уимблдона-2026. LIVE

Теннис. Уимблдон-2026. Чилич — Медведев. ОНЛАЙН
Paul Childs/Reuters

В первом круге Уимблдона-2026 играют хорват Марен Чилич и россиянин Даниил Медведев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Трансляция
Автообновление
18:24

30:15, коснулся троса сейчас мяч после удара хорвата.

18:23

15:0, на подаче Чилич.

18:22

3:1, все в порядке с подачей у Дани, еще один эйс!

18:21

40:0, второй подряд эйс и следом укороченный слева!

18:20

15:0, с эйса начинает Даня!

18:18

1:2, есть брейк! Выходит вперед на чужой подаче Медведев!

18:17

40:40, не получается с первой попытки сделать брейк у россиянина.

18:16

30:40, а вот это хорошо, а вот это отлично! Чилич бьет в сетку, брейк-пойнт у Даниила!

18:15

30:15, ошибся хорват и тут же свою ошибку исправил.

18:14

15:0, смэш от Чилича.

18:13

1:1, первый гейм в игре для себя забирает Даниил.

18:12

40:30, после эйса двойную ошибку допускает россиянин.

18:11

30:15, хорошая первая подача у Дани.

18:10

15:0, на подаче Медведев.

18:09

1:0, первый гейм матча остается за Мареном.

18:08

40:15, решил поддавить внезапно Даня, но попал в аут.

18:06

0:15, первый розыгрыш остается за россиянином.

18:07

30:15, две подряд успешные атаки проводит Чилич.

18:05

Первым подает хорватский теннисист.

18:00

Игра начнется в 18:05 мск.

17:50

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом круге Уимблдона-2026 играют хорват Марен Чилич и россиянин Даниил Медведев.

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