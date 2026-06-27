UFC в Баку: Шара Буллет сражается с Перейрой, а Физиев — с Торресом. LIVE

Первый раунд. Шара неожиданно пропустил мощнейший акцентированный удар справа и упал! Перейра кинулся добивать его, но дагестанский боец начал отбиваться ногами и руками и сумел избежать технического нокаута. Тем не менее бразилец продолжил удерживать его на настиле и наносил сверху удары локтями и кулаками.
Шара в ответ бил пятками по бокам соперника и иногда попадал кулаками по голове. Однажды дагестанец случайно схватил Перейру за волосы и получил внушение от арбитра — это запрещено правилами. Под конец раунда Шарабутдин внезапно нашел в себе силы и перехватил контроль над ситуацией — перевернул Перейру и оказался сверху. Однако бразилец очевидно забрал этот раунд. Из носа Шары Буллета идет кровь.
Поединок Шара Буллет — Мишель Перейра начался!
Впереди нас ждут два главных события турнира: Шара Буллет — Мишель Перейра и Рафаэль Физиев — Мануэль Торрес.
ЭТО ШОК! 25-летний Матеус Камило попал правым прямым ударом в голову Надима Садыхова, и тот упал! Бразилец сразу накинулся сверху и начал избивать азербайджанского бойца, который кое-как перекрылся руками и оборонялся довольно пассивно. Рефери остановил поединок! Это очень неожиданная победа Камило техническим нокаутом.
Правда, Садыхов уже поднялся и выглядит вполне нормально — спорит с арбитром и говорит, что не надо было останавливать бой. Возможно, рефери действительно перестраховался, но его можно понять: азербайджанский боец не оказывал никакого сопротивления.
Поединок начался!
В следующем поединке основного карда встретятся азербайджанский боец Назим Садыхов по прозвищу Черный волк и бразилец Матеус Камило по прозвищу Ягуар. Поединок пройдет в легкой весовой категории.
Только что казахстанский боец Асу Алмабаев одержал победу очень редким приемом — растяжкой Сулоева! Он получил контроль над спиной американца Чарльза Джонсона, а затем схватил его ногу за нижнюю часть голени и потянул на себя — практически заставил соперника сделать верхний шпагат. Американский боец вытерпел какое-то время, но затем постучал — сдался. Это первое поражение Джонсона приемом в карьере!
Кстати, растяжка Сулоева — это прием, названный в честь российского бойца Амара Сулоева.
Здравствуйте, уважаемые любители единоборств! В Баку проходит турнир UFC Fight Night 280, начался основной кард.