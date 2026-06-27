UFC в Баку: Шара Буллет сражается с Перейрой, а Физиев — с Торресом. LIVE

21:17

Первый раунд. Шара неожиданно пропустил мощнейший акцентированный удар справа и упал! Перейра кинулся добивать его, но дагестанский боец начал отбиваться ногами и руками и сумел избежать технического нокаута. Тем не менее бразилец продолжил удерживать его на настиле и наносил сверху удары локтями и кулаками.

Шара в ответ бил пятками по бокам соперника и иногда попадал кулаками по голове. Однажды дагестанец случайно схватил Перейру за волосы и получил внушение от арбитра — это запрещено правилами. Под конец раунда Шарабутдин внезапно нашел в себе силы и перехватил контроль над ситуацией — перевернул Перейру и оказался сверху. Однако бразилец очевидно забрал этот раунд. Из носа Шары Буллета идет кровь.