Дик Адвокат расплакался из-за первого очка Кюрасао в истории, Тунис опозорился: что случилось на ЧМ

Сборная Кюрасао сенсационно завоевала свое первое очко в истории чемпионатов мира, чем заставила плакать главного тренера Дика Адвоката. Тунис проиграл два стартовых матча с общим счетом 1:9 и вылетел с мундиаля: не помог даже новый тренер, назначенный четыре дня назад. Германия вырвала волевую победу над Кот-д'Ивуаром на 94-й минуте, а Нидерланды неожиданно разгромили крепкую Швецию, чем запутали все в группе F. «Газета.Ru» рассказывает о самом интересном на чемпионате мира.

Дик Адвокат прослезился от счастья: Кюрасао завоевало свое первое очко в истории ЧМ

Сборная самого маленького государства в истории чемпионатов мира — Кюрасао с населением около 180 тысяч человек — сенсационно сыграла вничью с одной из самых крепких команд Южной Америки — Эквадором.

Матч завершился со счетом 0:0, а вратарь Кюрасао — Элой Ром — отразил 15 ударов в створ и стал главным героем встречи. Голкипер спас команду даже после выхода один на один и мощного удара в упор в исполнении опытнейшего капитана Эквадора — Эннера Валенсии.

Неудивительно, что Ром был признан лучшим игроком матча.

Hannah Mckay/Reuters

Главный тренер Кюрасао — бывший наставник «Зенита» и сборной России Дик Адвокат — не смог сдержать слез после финального свистка и благодарно обнял своего вратаря.

Robbie Jay Barratt - AMA/Contributor/Getty Images

Благодаря этой ничьей Кюрасао заработало свое первое очко в истории чемпионатов мира.

С этим успехом команду поздравили даже король и королева Нидерландов — Виллем-Александер и Максима, которые зашли в раздевалку и станцевали с футболистами. Напомним, что Кюрасао является составной частью Королевства Нидерландов с 2010 года.

В следующем туре команда Дика Адвоката сыграет с Кот-д'Ивуаром, а Эквадор — с Германией.

Ситуация в группе E выглядит так: 1) Германия (шесть очков), 2) Кот-д'Ивуар (три очка), 3) Эквадор (одно очко), 4) Кюрасао (одно очко).

Напрямую из группы выходят команды, занявшие первое и второе место. Также в плей-офф попадают восемь лучших сборных, оказавшихся на третьей строчке.

Немцы спаслись на 94-й минуте благодаря неожиданному джокеру

Германия гарантировала себе выход в 1/16 финала чемпионата мира после валидольной победы над Кот-д'Ивуаром — 2:1.

Ивуарийцы забили на 30-й минуте усилиями бывшего игрока «Милана» и «Барселоны» Франка Кессье и собирались всеми силами удерживать победу, поскольку это позволяло им выйти на первое место в группе.

Однако во втором тайме на поле появился неожиданный спаситель Бундестим — 29-летний нападающий «Штутгарта» Дениз Ундав.

Спустя всего восемь минут после выхода на замену он сравнял счет прекрасным ударом под перекладину (1:1), а на 94-й минуте с разворота отправил мяч в створ и принес Германии важнейшую победу — 2:1.

Frank Gunn/Global Look Press

Благодаря этим трем очкам Германия стала единоличным лидером группы E и теперь при любых раскладах сыграет в 1/16 финала чемпионата мира.

Еще раз напомним ситуацию в группе E: 1) Германия (шесть очков), 2) Кот-д'Ивуар (три), 3) Эквадор (одно), 4) Кюрасао (одно).

Историческое увольнение тренера не помогло: Тунис вылетел после двух разгромов

Сборная Туниса потерпела унизительное поражение от японцев со счетом 0:4 и лишилась математических шансов на выход из группы F.

В предыдущем туре Тунис так же разгромно проиграл шведам (1:5) и немедленно уволил главного тренера Сабри Лямуши. Ранее ни одна команда в истории чемпионатов мира не выгоняла тренера уже после первого тура.

Вместо Лямуши был экстренно назначен другой французский специалист Эрве Ренар, но ему не хватило четырех дней работы, чтобы коренным образом улучшить игру команды. В итоге Тунис потерпел второе разгромное поражение подряд при крайне расхлябанной игре в обороне и редких выходах в атаку. Цепкие японцы буквально растерзали соперника и забили четыре красивых мяча.

Даити Камада не глядя отправил мяч пяткой в ворота после прострела Кэито Накамуры — 1:0.

Eloisa Sanchez/Reuters

Затем Аясэ Уэда нанес шикарный удар в дальний угол с линии штрафной — 2:0.

Третий гол стал настоящим шедевром командной игры. Ито Танака исполнил заброс на чужую половину поля, Аясэ Уэда в касание отправил мяч черпачком в штрафную, а Дзюня Ито ускорился, влетел в штрафную и аккуратно пробил мимо вратаря — 3:0.

В концовке встречи Аясэ Уэда в эффектном прыжке пробил головой и направил мяч точно в дальний угол ворот, оформив дубль и поставив красивую точку в матче, — 4:0.

Матч между Тунисом и Японии стал юбилейным, 1000-м в истории чемпионатов мира и получился по-настоящему ярким.

В следующем туре Япония сразится со шведами, которым нужна победа, чтобы побороться за выход из группы, а Тунис сыграет с Нидерландами.

Ситуация в группе F сейчас выглядит так: 1) Нидерланды (четыре очка), 2) Япония (четыре очка), 3) Швеция (три очка), 4) Тунис (ноль очков).

Нидерланды сенсационно уничтожили Швецию

Сборная Нидерландов неожиданно разгромила крепкую Швецию со счетом 5:1 и вышла на первое место в группе F.

Главным героем встречи стал 24-летний нападающий «Сандерленда» Брайан Бробби, который оформил дубль за первые 17 минут и отправил в нокаут команду соперника.

Прийти в себя скандинавам так и не удалось — следом они пропустили два гола от Коди Гакпо, а на 89-й минуте точку поставил Крисенсио Саммервилл с передачи Мемфиса Депая — 5:1.

Единственный гол за шведов забил Энтони Эланга с передачи Александера Исака, но это уже ничего не изменило.

Phil Noble/Reuters

Теперь у Нидерландов и Японии одинаковое количество очков (по четыре), и они заочно поборются между собой за первое место в группе в следующем туре.

Швеция с тремя очками тоже имеет хорошие шансы пройти в 1/16 финала — как минимум с третьего места, если не получится подняться выше.

Еще раз напомним ситуацию в группе F: 1) Нидерланды (четыре очка), 2) Япония (четыре очка), 3) Швеция (три очка), 4) Тунис (ноль очков).

Гонка бомбардиров ЧМ-2026

Лучшими бомбардирами мундиаля-2026 на данный момент являются капитан сборной Аргентины Лионель Месси, нападающий Канады Джонатан Дэвид и немецкий форвард Дениз Ундав — у каждого на счету по три гола.