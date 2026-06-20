Историческое удаление, вылет Турции и успехи США: главное о новом дне ЧМ

В очередной день чемпионата мира определилась первая команда, которая потеряла шансы на выход в плей-офф. Турция проиграла Парагваю, и оставшийся матч станет для нее формальностью. А игрок парагвайцев Мигель Альмирон получил историческое удаление по новому правилу. «Газета.Ru» — о главных событиях дня на турнире.

Турция — Парагвай — 0:1

В первом туре турки уступили австралийцам со счетом 0:2. В самой этой неудаче не было ничего страшного, надо было лишь набирать очки дальше. Но этого-то они сделать и не смогли.

В матче с Парагваем сборная Турции пропустила уже на второй минуте — отличился Матиас Галарса. Этот гол остался единственным в матче, чего оказалось достаточно, чтобы растоптать надежды и чаяния турецких болельщиков. Парагвайцы сохранили преимущество даже в меньшинстве: в добавленное к первому тайму время Мигель Альмирон был удален с поля.

Об этом необходимо сказать отдельно.

Дело в том, что Альмирон стал первым в истории чемпионатов мира футболистом, получившим красную карточку по новому правилу: он был наказан за то, что, общаясь с соперником, прикрыл рот рукой.

Правило было введено после прецедента в Лиге чемпионов: игрока «Бенфики» Джанлуку Престианни обвинили в том, что он оскорбил вингера «Реала» Винисиуса по расовому признаку. При этом доказать факт такого высказывания было невозможно даже читая по губам, поскольку Престианни прикрыл рот футболкой. После этого с такими проступками решили бороться кардинальным методом.

Возвращаясь к ЧМ-2026, не можем не сказать о том, насколько разочарованы футболисты сборной Турции. Арда Гюлер выступил с покаянным обращением к нации.

«Я сделаю все возможное, чтобы на протяжении моей карьеры в национальной сборной люди забыли об этом турнире. Мы играем за очень сильные команды — и должны были показать это на поле. Но не смогли это сделать. Пропустили быстрый гол. Сказать нечего. Нам очень жаль. Нам стыдно. Мы приносим извинения всему нашему народу», — цитирует игрока Fanatik.

США — Австралия — 2:0

В этой же группе определился и первый участник плей-офф: американцы пока более чем уверенно решают турнирные задачи. После разгромной победы над Парагваем (4:1) они не испытали больших сложностей в противостоянии с австралийцами.

«Звездно-полосатые» выиграли со счетом 2:0, все вопросы о победителе были сняты еще в первом тайме. На 11-й минуте Кэмерон Бургес поразил собственные ворота, а на 43-й минуте Алекс Фримен установил окончательный счет. Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин объяснил, почему хозяева турнира играют столь убедительно.

«По сумме двух встреч американцы оставляют самое хорошее впечатление. Все понимают, какой тренер Почеттино. В «Тоттенхэме» он ставил хорошую игру в атаке. В США он поставил футбол, который он пропагандировал в чемпионате Англии. Перед чемпионатом мира они играли с сильными командами, проигрывали, но увидели свои ошибки. Они сделали выводы — и теперь забивают по два, четыре гола», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Бразилия — Гаити — 3:0

После тяжелой игры с марокканцами пентакампеоны могли позволить себе расслабиться в матче с заведомо более слабым соперником. Никакой конкуренции гаитяне составить бразильцам не смогли – хотя было бы опрометчиво заранее прогнозировать их провал, поскольку на этом турнире андердоги преподнесли уже не один сюрприз.

Но игра сборной Гаити откровением не стала. Уже к перерыву они «горели» со счетом 0:3 — дубль оформил Матеус Кунья, еще один мяч забил Винисиус. Этим подопечные Карло Анчелотти ограничились, второй тайм оказался безголевым. Отметим, что капитан «Зенита» Дуглас Сантос провел на поле весь матч.

«В первом тайме мы были значительно лучше, действовали эффективнее в атаке. Во втором тайме у нас было больше контроля. У нас было много моментов, мы могли забить больше голов. В целом это была хорошая игра.

Мы смогли сместить Вини чуть ближе к центру, оставив игру на фланге больше для Дугласа Сантоса, который сыграл очень хорошо. Вини опасен не только в обыгрыше один в один, но и при атаках в глубину поля»,

— сказал после игры Анчелотти.

Шотландия — Марокко — 0:1

Если на прошлом ЧМ сборная Марокко стала сенсацией, то сейчас от нее уже по определению ждут мощной игры: планка была поднято очень высоко. И пока африканцы оправдывают ожидания. Сначала была ничья с Бразилией, а не проиграть «селесао» – уже успех. Теперь же марокканцы переиграли, пусть и не без труда, сборную Шотландии.

В этой встрече тоже все решил быстрый гол. На второй минуте забил Исмаэль Сайбари, и его мяч остался единственным. И хотя преимущество было шатким, исправить ситуацию шотландцы не смогли. В целом же, им повезло, что они не пропустили больше, поскольку по ударам они уступили 6-12, при этом ни разу не попав в створ. Шанс у европейцев был, но судья не стал назначать пенальти после падения в чужой штрафной Скотта Мактоминея.

«Думаю, мы сыграли хорошо. Ужасное начало, но реакция на это была хорошей. Нам пришлось побороться 5-10 минут, чтобы просто войти в игру. Как только мы сделали это, мы показали, что можем доставить им проблемы. Разочарование в том, что мы не создали тот единственный явный момент, который мог бы принести нам очко. Эта группа игроков, этот состав, на протяжении многих лет демонстрировали стойкость. Мы разочарованы, но у нас есть еще один шанс», — сказал на пресс-конференции главный тренер шотландцев Стив Кларк.