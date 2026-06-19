Мексика обеспечила плей-офф, Канада разнесла Катар: как прошел восьмой день чемпионата мира

Сборная Мексики благодаря победе над Южной Кореей, а также ничьей Чехии с ЮАР, гарантировала себе первое место в группе А и стала первым участником плей-офф чемпионата мира – 2026, Швейцария в концовке дожала Боснию и Герцеговину, а Канада разгромила Катар, у которого было два удаления. «Газета.Ru» рассказывает о восьмом дне мундиаля.

Чехия – ЮАР – 1:1

Сборные Чехии и ЮАР не впечатлили еще в матчах первого тура, и это впечатление только укрепилось после их очной встречи во втором. Европейская сборная была фаворитом и начала соответствующим образом.

Чехи сразу пошли вперед, создали давление и даже смогли провести быстрый гол! Оборона южноафриканцев полностью потеряла строй во фланговой атаке соперника, и передача с правого края в штрафную обнажила свободу у ворот Ронвена Уильямса. В итоге Александр Сойка блестяще сориентировался и сделал пас в касание, выведя на ударную позицию Михала Садилека, который не промахнулся.

Как часто бывает на этом турнире, поведшая европейская сборная начинает сушить игру. Чехи выглядели куда более мастеровитой командой, но они сами вернули ЮАР в игру и предоставили оппонентам возможности создавать голевые моменты.

И надо сказать, что футболисты сборной ЮАР ситуацией воспользовались сполна. Они играли все лучше и лучше, а их давление заставляла чехов нервничать. Все это привело к тому, что на 86-й минуте Павел Шульц сыграл в своей штрафной рукой, блокируя удар, и Тебохо Мокоена, плакавший перед началом встречи во время исполнения национального гимна, идеально одиннадцатиметровый реализовал.

1:1 – ничья, которая в турнирном плане не устроила ни одну из команд. Впрочем, и те, и другие сохраняют неплохие теоретические шансы на выход в плей-офф. Но чтобы их реализовать, Чехии нужно будет выиграть в последнем туре у Мексики, а ЮАР – у Южной Кореи.

Швейцария – Босния и Герцеговина – 4:1

В группе В в первом туре все сыграли вничью, но если Босния и Герцеговина могла быть относительно довольна результатом матча против хозяев турнира канадцев, то Швейцария явно упустила победу против Катара, попытавшись сыграть на удержание счета против ничего не создававшей в атаке команды.

Во втором туре побеждать нужно было и тем, и другим. Швейцарцы были фаворитами и играли с позиции силы, однако в первом тайме серьезных угроз воротам Николы Василя не создавали. Игра вообще была более-менее равной, пока на 72-й минуте Мурат Якин не сделал серию замен.

Сработали изменения моментально. В первой же атаке швейцарцев после них пошла подача с фланга, Амар Мемич неудачно сыграл головой, отправив мяч на одиннадцатиметровую отметку прямо под удар только что появившемуся на поле Йохану Манзамби, и тот не промахнулся.

Играть оставалось еще достаточно времени, чтобы организовать ответ, но на 80-й минуте Тарик Мухаремович сбил рвавшегося один на один Брила Эмболо и получил прямую красную карточку, оставив свою команду на концовку в меньшинстве.

После этого еще один вышедший на замену игрок Рубен Варгас забил после передачи Эмболо, а затем тот же Манзамби воспользовался шикарной разрезающей передачей Гранита Джаки.

Важный для Боснии и Герцеговины мяч в меньшинстве после углового ударом с подбора оформил Эмир Махмич, но в самой концовке компенсированного времени швейцарцы получили право на пенальти, и Джака его реализовал.

4:1 – сборная Швейцарии практически гарантирует себе выход в плей-офф как минимум благодаря хорошей разности забитых и пропущенных мячей, а вот боснийцам теперь необходимо не просто побеждать Катар, но делать это как можно крупнее, потому что в случае финиша на третьем месте с четырьмя очками с большой долей вероятности решающее значение для выхода в плей-офф будет иметь разница.

Канада – Катар – 6:0

Не обошлось без удалений и в другом матче квартета В, причем там их у сборной Катара случилось аж два. Правда, к моменту первой красной карточки для Хомам Аль-Амина, который сфолил почти на линии своей штрафной при выходе один на один, счет уже был 2:0 в пользу Канады.

«Кленовые листья», не сумев дожать в первом туре Чехию, вышли на игру с сумасшедшим настроем и быстро вскрыли чужую оборону. Сначала Кайл Ларин сыграл на добивании после удара Джонатана Дэвида, а затем лидер атак французского «Лилля» отличился сам.

Все эти события уместились в первые полчаса игры, но канадцы и не думали останавливаться. Перед самым перерывом уже Дэвид сыграл на добивании после удара Ларина, а сразу после Катар получил еще одно удаление.

Ассим Мадибо очень грубо сыграл против Исмаэля Коне, видимо, сломав канадскому полузащитнику ногу, и после просмотра VAR решение показать катарцу желтую карточку было изменено на прямое удаление. Вторым наказанием стал гол ударом с этого штрафного от Натана Дилан-Салиба.

Вдевятером сборная из Азии совсем ничего не смогла противопоставить реактивным соперникам и пропустила еще трижды. Сначала катарцы поразили собственные ворота, а затем Дэвид оформил второй после Лионеля Месси хет-трик нынешнего мундиаля. 6:0 – самая крупная на данный момент победа нынешнего чемпионата мира, и Канада со Швейцарией в очной встрече последнего тура определят победителя группы.

Мексика – Южная Корея – 1:0

В матче лидеров группы А, выигравших в первом туре, победитель гарантировал себе не только плей-офф, но и первое место в группе, так как у Чехии и ЮАР в активе только по одному баллу уже после двух туров.

Встреча получилась ожидаемо упорной и напряженной. Мексиканцы больше контролировали мяч, отличающиеся отменной физической готовностью южнокорейцы прессинговали по всему полю, и в такой игре голевые моменты практически не возникали, хотя упрекнуть соперников в нежелании их создавать нельзя.

Решающий эпизод произошел сразу после перерыва, когда на 50-й минуте опытнейший корейский голкипер Ким Сын Кю, забирая взмывший вверх после неудачной попытки удара головой от мексиканцев, сыграл неловко и выронил игровой снаряд точно на ногу Луису Ромо, поразившему в касание пустой створ.

И больше голов зрители так и не увидели, хотя в концовке корейцы очень прилично навалились, имели несколько шансов, а Рауль Ранхель просто спас в добавленное время, потащив и удар головой в упор от Чхо Кю Суна и его же добивание ногой, хотя сам уже распластался на газоне!

Мексика удержала преимущество и оформила первое место в своей подгруппе, в то время как корейцам будет для выхода в плей-офф достаточно сыграть вничью со сборной ЮАР в третьем туре, что, мягко говоря, не выглядит невероятным сценарием.