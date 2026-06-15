Скандальный турнир UFC в Белом доме: Топурия защищает титул в поединке с Гейджи. LIVE

06:28

«Петр Ян!!! — прокричал Шон О'Мэлли в своей речи после победы. — Я хочу сразиться с Петром Яном в своем следующем поединке».

Ждем теперь боя между американским бойцом и действующим чемпионом UFC в легчайшем весе — россиянином Петром Яном.