Скандальный турнир UFC в Белом доме: Топурия защищает титул в поединке с Гейджи. LIVE

Впереди нас ждет главный бой вечера — Илия Топурия — Джастин Гейджи! На кону — пояс чемпиона UFC в легком весе.
Сириль Ган нокаутировал Перейру во втором раунде!
Французский боец очень хорошо попал по голове Перейры джебом справа и отправил его в нокдаун, а потом набросился сверху и начал бить локтем по голове. Перейра каким-то чудом встал под таким градом ударов, однако Ган довел дело до конца — нанес еще несколько ударов в голову подряд, и соперник перестал защищаться. Рефери завершил поединок и признал победу Гана техническим нокаутом.
Сириль Ган завоевал пояс временного чемпиона в тяжелом весе UFC!
Первый раунд. Ган провел эти пять минут увереннее соперника — намного больше попадал в голову — и вроде бы должен был забирать первый раунд, но в концовке Перейра неожиданно хорошо попал двоечкой. Впрочем, Сириль все равно выиграл здесь по очкам, скорее всего.
Поединок Перейры и Гана начался!
Следующий поединок — Алекс Перейра — Сириль Ган. Бойцы сразятся за пояс временного чемпиона UFC в тяжелом весе.
«Петр Ян!!! — прокричал Шон О'Мэлли в своей речи после победы. — Я хочу сразиться с Петром Яном в своем следующем поединке».
Ждем теперь боя между американским бойцом и действующим чемпионом UFC в легчайшем весе — россиянином Петром Яном.
НОКАУТ! О'Мэлли одержал победу нокаутом уже во втором раунде! В самом конце пятиминутки американский боец неожиданно мощно попал слева по голове соперника — Захаби начал падать, — а затем сразу добил ударом справа в челюсть.
Президент США Дональд Трамп и глава UFC пожали руку О'Мэлли, поздравив его с победой.
Первый раунд. О'Мэлли сразу занял позицию в центре октагона и начал поджимать соперника. Захаби постоянно убегал и пытался уклониться от ударов ногой в исполнении американского бойца. О'Мэлли время от времени хорошо попадал ногами по корпусу и кулаком по голове. Захаби иногда решался провести контратаку и трижды неплохо попал лоу-киком с разбега. Но в целом канадский боец очень боялся раскрыться и пойти вперед. В концовке О'Мэлли взвинтил темп и несколько раз попал по голове соперника справа через руку. Очевидно, что американец забрал этот раунд.
Сейчас нас ждет бой в легчайшем весе Шон О'Мэлли — Айманн Захаби! Первый раунд начался.
У нас остались три поединка основного карда:
Илия Топурия — Джастин Гейджи;
Алекс Перейра — Сириль Ган;
Шон О'Мэлли — Айманн Захаби.
Здравствуйте, уважаемые любители единоборств! Сегодня Илия Топурия проведет поединок с Джастином Гейджи и постарается защитить свой титул чемпиона UFC в легком весе.