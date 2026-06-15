Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт
ТВЗ

Скандальный турнир UFC в Белом доме: Топурия защищает титул в поединке с Гейджи. LIVE

ММА. UFC Freedom 250. Турнир в Белом доме. Илия Топурия — Джастин Гейджи. ОНЛАЙН
Илия Топурия
Amber Searls/IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Испанский боец ММА грузинского происхождения Илия Топурия защищает свой титул чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг) в поединке с американцем Джастином Гейджи. Этот бой является главным на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме, который уже успел стать скандальным. Изначально в главном событии вечера должен был сражаться россиянин Ислам Махачев, но его поединок с Топурией сорвался. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Трансляция
Автообновление
07:10

Впереди нас ждет главный бой вечера — Илия Топурия — Джастин Гейджи! На кону — пояс чемпиона UFC в легком весе.

07:06

Сириль Ган нокаутировал Перейру во втором раунде!

Французский боец очень хорошо попал по голове Перейры джебом справа и отправил его в нокдаун, а потом набросился сверху и начал бить локтем по голове. Перейра каким-то чудом встал под таким градом ударов, однако Ган довел дело до конца — нанес еще несколько ударов в голову подряд, и соперник перестал защищаться. Рефери завершил поединок и признал победу Гана техническим нокаутом.

Сириль Ган завоевал пояс временного чемпиона в тяжелом весе UFC!

07:02

Первый раунд. Ган провел эти пять минут увереннее соперника — намного больше попадал в голову — и вроде бы должен был забирать первый раунд, но в концовке Перейра неожиданно хорошо попал двоечкой. Впрочем, Сириль все равно выиграл здесь по очкам, скорее всего.

06:57

Поединок Перейры и Гана начался!

06:30

Следующий поединок — Алекс Перейра — Сириль Ган. Бойцы сразятся за пояс временного чемпиона UFC в тяжелом весе.

06:28

«Петр Ян!!! — прокричал Шон О'Мэлли в своей речи после победы. — Я хочу сразиться с Петром Яном в своем следующем поединке».

Ждем теперь боя между американским бойцом и действующим чемпионом UFC в легчайшем весе — россиянином Петром Яном.

06:24

НОКАУТ! О'Мэлли одержал победу нокаутом уже во втором раунде! В самом конце пятиминутки американский боец неожиданно мощно попал слева по голове соперника — Захаби начал падать, — а затем сразу добил ударом справа в челюсть.

Президент США Дональд Трамп и глава UFC пожали руку О'Мэлли, поздравив его с победой.

Дональд Трамп поздравил Шона О'Мэлли с победой на турнире UFC в Белом доме
REUTERS/Evan Vucci
06:17

Первый раунд. О'Мэлли сразу занял позицию в центре октагона и начал поджимать соперника. Захаби постоянно убегал и пытался уклониться от ударов ногой в исполнении американского бойца. О'Мэлли время от времени хорошо попадал ногами по корпусу и кулаком по голове. Захаби иногда решался провести контратаку и трижды неплохо попал лоу-киком с разбега. Но в целом канадский боец очень боялся раскрыться и пойти вперед. В концовке О'Мэлли взвинтил темп и несколько раз попал по голове соперника справа через руку. Очевидно, что американец забрал этот раунд.

Шон О'Мэлли — Айманн Захаби на турнире UFC 250 в Белом доме
Amber Searls-Imagn Images via Reuters Connect
06:12

Сейчас нас ждет бой в легчайшем весе Шон О'Мэлли — Айманн Захаби! Первый раунд начался.

06:05

У нас остались три поединка основного карда:

Илия Топурия — Джастин Гейджи;
Алекс Перейра — Сириль Ган;
Шон О'Мэлли — Айманн Захаби.

06:00

Здравствуйте, уважаемые любители единоборств! Сегодня Илия Топурия проведет поединок с Джастином Гейджи и постарается защитить свой титул чемпиона UFC в легком весе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Статус «(не) свободен». Как понять, что вы угодили в ловушку отношений без обязательств
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!