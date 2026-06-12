Яркое начало: в первый день чемпионата мира установили рекорд по удалениям

В Мексике стартовал чемпионат мира по футболу – 2026. Сборные Мексики и Южной Кореи одержали победы над ЮАР и Чехией соответственно, а в матче открытия был установлен рекорд по удалениям. «Газета.Ru» рассказывает о первом дне турнира.

Чемпионат мира по футболу – 2026 стартовал! Главный турнир четырехлетия впервые в истории проходит сразу в трех странах, и матч открытия получился под стать – тоже стал уникальным.

Поскольку первой в борьбу среди хозяев вступила сборная Мексики, стартовая игра группы А проходила на ее поле, в Мехико на легендарном стадионе «Ацтека», специально под мундиаль вернувшем себе историческое название.

Мексиканскую часть церемонии открытия начала своими напутственными словами главная актриса страны Сельма Хайек, затем немного попели эстрадные исполнители, и начался сам футбол.

Сборная хозяев была явным фаворитом. Если мексиканцы уже давно стали завсегдатаями плей-офф мундиалей (ЧМ-2022 в Катаре стал для них неприятным исключением), то Южноафриканская Республика за три своих участия в финальных турнирах до матчей на вылет не добиралась ни разу, даже на домашнем чемпионате мира в 2010 году.

Матч начался в соответствии со статусами команд. Подопечные легендарного Хавьера Агирре с первых секунд принялись давить и прессинговать, в то время как гости зачем-то пытались постоянно разыгрывать мяч низом, хотя с давлением не справлялись.

Так и случился первый гол в матче. Уже на девятой минуте розыгрыш от ворот привел к потере перед штрафной. Альваро Фидальго накрыл соперника, а подобравший мяч Хулиан Киньоньес подработал его себе под удар и мощно пробил низом, попав между ног голкиперу Ронвену Уильямсу.

Так 29-летний вингер, на заре карьеры выступавший за молодежную сборную Колумбии, но впоследствии получивший паспорт страны, где провел большую часть карьеры, стал автором первого гола турнира.

Надо заметить, что Уильямс в воротах ЮАР был на самом деле хорош, хотя именно его неосмотрительная передача на центрального защитника привела к первому взятию ворот. До перерыва он успел пару раз спасти свою сборную.

Мексика играла с большим перевесом, но в то же время старалась избегать авантюр, предпочитая контролировать ход встречи. Зато после перерыва хозяева вышли на поле еще более заряженными, с ходу создали два опасных момента в первые три минуты, а на 49-й это привело к удалению Яя Ситхоле, сбившего убегавшего к воротам соперника почти на линии собственной штрафной.

Давление мексиканцев только усиливалось, хотя они по-прежнему предпочитали надежность авантюрам. На 67-й минуте в позиционной атаке Роберто Альварадо подал с правого фланга, а набежавший во вратарскую Рауль Хименес головой вогнал мяч в сетку!

Для 35-летнего форварда, пережившего за карьеру много всего, включая перелом основания черепа, из-за чего он теперь всегда играет в повязке с защитным элементом, этот мяч стал первым в финальных стадиях чемпионатов мира, хотя играл он до этого на трех турнирах!

Исход игры стал понятен, но Мексика не отошла от своего плана: контроль, уверенность и надежность сзади. Такая игра не давала зрелища, но болельщикам, заполнившим трибуны «Ацтеки», было и так хорошо.

А на 84-й минуте опытный нападающий ЮАР Тхемба Зване во время атаки его команды зачем-то ударил рукой мексиканского защитника после единоборства за мяч. Арбитр из Бразилии Вилтон Сампайо не разглядел этого на поле, но вынес решение о прямой красной карточке после помощи VAR.

А спустя пять минут Сампайо стал автором рекорда, решив показать прямую красную карточку и защитнику сборной Мексики и московского «Локомотива» Сесару Монтесу, начинавшему встречу с капитанской повязкой, за фол, который выглядел грубым, но вряд ли достаточным для удаления за это или трактовки «лишение явной возможности забить».

Таким образом, эта встреча стала первым матчем открытия чемпионатов мира с тремя удалениями! Два было в 1990 году у Камеруна в игре против Аргентины.

Ну а сама игра после этого спокойно докатилась до финального свистка, хотя добавлено было аж семь минут. Мексика начала с ожидаемой и закономерной победы, но лишилась на второй тур Монтеса. Впрочем, потери южноафриканцев еще значительнее.

Кстати, на замену по ходу встречи у мексиканцев появился еще один игрок Российской премьер-лиги – Луис Чавес из московского «Динамо».

Южная Корея – Чехия – 0:1

Второй матч турнира и группы А прошел на стадионе «Акрон» в другом мексиканском городе, Сапопане, входящим в агломерацию Гвадалахары. Южная Корея и Чехия изначально выглядели куда более равной парой и вполне подтвердили это на поле.

Матч начался в плотной борьбе без чьего-либо преимущества, хотя постепенно азиатская сборная своим давлением начала создавать европейцам проблемы. Ведомые Ли Кан Ином из «ПСЖ» и легендарным Сон Хын Мином, ныне выступающим за американский «Лос-Анджелес», корейцы прессингом и комбинациями держали чешского голкипера Матея Коваржа в постоянном напряжении.

Сами чехи отвечали самоотдачей в единоборствах, беговой работой как на своей, так и на чужой половине поля, а Павел Шульц из французского «Лиона» пытался что-то придумать впереди. Особо ничего не получалось.

Не то чтобы у корейцев было больше акцента, но они хотя бы что-то создавали. Так, например, ближе к концу первой половины Сон классно продвинулся к штрафной и, сместившись чуть левее центра, плотно пробил, не попав в створ.

Зато после перерыва преимущество Южной Кореи стало явным. И главное, что оно стало трансформироваться в моменты. Еще одна живая легенда сборной Хван Ин Бем вошел в штрафную на 50-й минуте и опасно пробил. Коварж потащил, но на добивании Ли Чжэ Сун едва не открыл счет.

Через пять минут уже Сон выскочил на голкипера и попытался его перекинуть, но Корварж снова спас свою сборную.

А еще через пять минут забила… Чехия! Команда Мирослава Коубека зашла на чужую половину поля, заработала там аут, который Владимир Цоуфал закинул прямо к вратарской, а Ладислав Крейчи, выпрыгнув выше всех, головой трансформировал в первый в матче гол!

Правда, продержался чешский перевес меньше десяти минут. Сборная Южной Кореи не явила никаких признаков деморализованности и использовала свой следующий же момент. Хван откликнулся на передачу из глубины, принял мяч в штрафной, не стал бить сразу, хладнокровно качнул на паузе выскочившего навстречу Коваржа и аккуратным черпачком закинул под дальнюю штангу так, что защитники не имели шансов успеть, хотя мяч летел довольно медленно.

Главный тренер сборной Кореии Хон Мен Бо почти сразу после забитого его командой мяча провел пару замен, убрав с поля в том числе самого Сона. Когда Чехия вскоре забила после подачи со штрафного, показалось, что это решение было ошибочным. Вот только точно пробивший головой Томаш Соучек был в офсайде.

А еще через пару минут поменявший Сона О Хен Кю отличился сам, причем уже абсолютно легитимно, выведя Корею вперед.

И хотя это выглядело вполне закономерно по всем созданным моментам матча, в эти минуты игра шла равная. И Чехия вскоре ответила своим очередным стандартом: снова аут в штрафную, там после борьбы мяч отскочил на дальнюю штангу, откуда Адам Гложек бил в упор в пустой угол, но Ким Сын Кю сумел каким-то образом переместиться и потащить!

В добавленное время Гложек создал момент для Моймира Хитила, но удар у вышедшего на замену нападающего не получился, и Ким в прыжке поймал достаточно уверенно. Как ни старалась сборная Чехии, задавить соперника в концовке у нее не вышло, и корейцы начали мундиаль с волевой победы.

Во втором туре Мексика без Монтеса и Южная Корея поборются за первое место в квартете, а Чехия и ЮАР сразятся за сохранение реальных шансов на выход в плей-офф.