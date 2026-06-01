Борьба за четвертьфинал: Шнайдер играет с американкой на «Ролан Гаррос»

Больше. Мэдисон ошибается по длине.
40:40. Теперь в сетку с форхенда играет Киз.
30:40. Аут.
15:40. Не смогла провести по линии мяч спортсменка из США.
0:40. Не попала в корт Шнайдер.
0:30. Сетка.
0:15. Хорошо играет Киз на приеме.
1:1. Аут. Обратный брейк делает российская теннисистка.
30:40. Успела Диана на укороченный и сыграла кросс.
30:30. В свободный угол играет американка.
15:30. Точно в боковую укорачивает Мэдисон.
0:30. Классную широкую атаку провела Диана и завершила ее точной диагональю.
0:15. Двойная.
0:1. Ошиблась по длине россиянка и отдала сопернице свою подачу.
15:40. Атаковала американка в угол, Диана не смогла парировать.
15:30. Киз пробила точно под заднюю, Шнайдер не достала мяч.
15:15. Не попадает Диана в корт.
15:0. Выигрывает первый мяч россиянка.
Начали! Шнайдер на подаче.
Соперницы на корте, началась разминка.
Добрый день, уважаемые читатели! Женский теннис на «Ролан Гаррос» продолжается матчем россиянки Дианы Шнайдер с американкой Мэдисон Киз!