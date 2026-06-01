Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Спорт
ТВЗ

Против бывшей соотечественницы: Калинская играет с Потаповой на «Ролан Гаррос»

Теннис. Открытый чемпионат Франции, 4 круг. Анастасия Потапова (Австрия) — Анна Калинская (Россия). ОНЛАЙН
TRACEY NEARMY/REUTERS

Российская теннисистка Анна Калинская в четвертом круге «Ролан Гаррос» играет с бывшей соотечественницей Анастасией Потаповой, ныне представляющей Австрию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Трансляция
Автообновление
13:41

2:5. Аут.

13:41

Брейк-пойнт. Двойная.

13:40

40:40. Очень глубоко достает мяч спортсменка из Австрии и умудряется перевести его в заднюю.

13:40

Больше. Анастасия срывает прием.

13:39

40:40. В сетку играет Калинская.

13:38

30:30. Продавила Потапова соперницу.

13:38

30:15. Здорово укоротила Анна.

13:37

15:15. Неточно играет Потапова.

13:36

0:15. Вышла к сетке Анастасия и сыграла в угол.

13:34

2:4. Несколько тяжелейших мячей достала Анастасия и вынудила соперницу ошибиться.

13:34

Больше. Из удобнейшей позиции Потапова пробила в противоход.

13:33

40:40. Сетка.

13:32

Больше. В угол била россиянка, слишком сильно. Аут.

13:32

40:40. Из-под сетки смэш бьет Калинская.

13:31

Больше. В противоход играет Анастасия.

13:30

40:40. Прием в сетку.

13:30

30:40. Не достает мяч в углу теннисистка из Австрии.

13:30

30:30. Ошибка по длине.

13:29

15:30. Трос помогает Анне.

13:29

15:15. А вот сейчас хорошо принимает россиянка, Потапова не справляется.

13:28

15:0. Ошибается Калинская на приеме.

13:26

2:3. Срывает Потапова удар.

13:26

40:30. Классно в противоход укорачивает россиянка.

13:25

30:30. Не достает Потапова мяч.

13:24

15:30. Попыталась Анна мягко сыграть влет с хафкорта и не перебросила сетку.

13:23

15:15. По длине ошибается Калинская.

13:23

15:0. Аут.

13:22

1:3. Срывает прием Анна.

13:21

40:30. Сетка.

13:21

30:30. Неточный прием.

13:20

15:30. Смэш от сетки.

13:20

0:30. И сразу — еще одна. Анастасия даже присела в шоке от своих действий.

13:19

0:15. Двойную ошибку допускает Потапова.

13:17

1:2. Неточный смэш.

13:17

40:15. Коротко принимает Потапова уходящую подачу, Анна от сетки выигрывает мяч.

13:16

30:15. От сетки Анастасия сыграла обводящий.

13:16

30:0. Вышла на хафкорт Анна и пробила в пустой угол.

13:15

15:0. Свечу в коридор вешает Потапова. Ровно час идет этот матч.

13:14

0:2. Ударом в противоход Анастасия забирает свою подачу.

13:13

40:0. Хороший глубокий перевод по линии, Калинская отвечает в сетку.

13:13

30:30. Не перебрасывает Потапова сетку.

13:12

30:15. Вышла к сетке Калинская и плотно пробила под боковую.

13:12

30:0. Сетка.

13:11

15:0. Поймала Потапова россиянку на противоходе.

13:10

0:1. По углам Анастасия загоняла соперницу и вырвала брейк.

13:09

Брейк-пойнт. На прием с форхенда Калинская отвечает ударом в аут.

13:08

40:40. Очень здорово от задней линии под сетку укоротила Потапова.

13:08

40:30. Классно в заднюю положила мяч Калинская.

13:07

30:30. И еще один очень агрессивный прием.

13:07

30:15. А вот теперь хорошо принимает справа теннисистка из Австрии.

13:06

30:0. Ошибается с форхенда Потапова, аут.

13:06

15:0. Анна подает, Анастасия принимает в сетку.

13:01

1:0. Анастасия попадает в сетку. Калинская выиграла пять геймов подряд и взяла первый сет.

13:01

Брейк-пойнт. Страшным воплем сопровождает Потапова летящий в аут мяч.

13:00

40:40. Сетка.

13:00

40:30. Не попадает Анна в корт.

12:59

30:30. Прием в коридор.

12:59

15:30. В сетку срывает удар россиянка.

12:58

0:30. Аут.

12:58

0:15. Классно принимает Анна.

12:55

5:4. Ошибка на приеме у Потаповой.

12:55

40:15. Вспомнила Анастасия, что умеет атаковать, вынудила соперницу открыть угол и отправила туда мяч.

12:55

40:0. Хорошая уходящая подача и затем атака в другой угол.

12:54

30:0. Ошибается справа Потапова.

12:54

15:0. Очень широко по углам атаковала россиянка и закончила розыгрыш ударом точно в угол.

12:53

4:4. За заднюю играет Потапова и отдает три гейма подряд.

12:53

0:40. Двойная ошибка. Причем при первой подаче ракетка выскользнула из рук Анастасии и упала на грунт.

12:52

0:30. Не попадает Потапова под боковую.

12:51

0:15. Хороший драйв-воллей исполняет Калинская.

12:49

3:4. По длине ошибается Потапова.

12:49

Больше. Еще одна агрессивная атака Калинской.

12:48

40:40. Точно в угол кладет мяч Анастасия.

12:47

Больше. Срывает прием Потапова.

12:47

40:40. Хорошо отоборонялась Потапова.

12:46

Больше. Под линию кладет мяч Анна.

12:45

40:40. Сетка.

12:44

40:30. Классно Анна отвечает на прием ударом в угол.

12:44

30:30. За заднюю играет Потапова.

12:43

15:30. В сетку с хафкорта играет Калинская.

12:43

15:15. Потапова ошибается по длине.

12:42

0:15. Не достает мяч Анна.

12:41

2:4. Неточный удар в противоход, теперь уже Потапова под ноль отдает свою подачу.

12:40

0:40. Аут. Судья спустилась с вышки и подтвердила решение, хотя Потапова утверждала, что это не тот след от мяча.

12:40

0:30. Сетка.

12:38

1:4. Открыла угол Анна и отдала брейк сопернице. Два гейма под ноль она отдала. Создается впечатление, что что-то не так у Калинской с самочувствием, в какой-то момент она держалась за поясницу.

12:36

0:40. Ошибка по длине.

12:36

0:30. Снова россиянка не поднимает мяч.

12:35

0:15. Пыталась по линии провести Анна, но сыграла в сетку.

12:34

1:3. И еще один прием за заднюю линию, первой свою подачу забирает Потапова.

12:34

40:0. Прием в аут.

12:33

30:0. Классный обводящий исполняет Потапова.

12:33

15:0. В противоход играет Анастасия.

12:31

1:2. Еще один брейк. В сетку срывает удар Калинская.

12:30

30:40. Чудом успела Потапова на укороченный и сделала ответный дроп-шот.

12:29

30:30. Прием в аут.

12:29

15:30. А теперь неточный кросс.

12:29

0:30. Кроссом навылет принимает представительница Австрии.

12:28

0:15. От сетки в аут бьет Калинская.

12:27

1:1. Еще один агрессивный прием от Анны, Потапова ошибается. Есть обратный брейк.

12:27

Брейк-пойнт. Отлично укоротила россиянка.

12:26

40:40. Удобно для Потаповой приняла Анна и получила кросс в противоход.

12:25

Брейк-пойнт. Ошибается Анастасия, сетка.

12:24

40:40. Додавила россиянка соперницу и с форхенда отправила косой в угол.

12:23

Больше. Срывает Анна укороченный.

12:23

40:40. Не удался прием россиянке.

12:22

30:40. Агрессивно атакует Калинская с форхенда.

12:22

30:30. Двойная.

12:21

30:15. Анна сорвала прием.

12:21

15:15. Слишком сильно вдоль боковой играет Потапова, за заднюю.

12:20

15:0. Калинская принимает в аут.

12:19

0:1. С форхенда в аут играет Анна и уступает свою подачу.

12:18

30:40. Аут.

12:17

30:30. Сетка на приеме.

12:17

15:30. Хорошим кроссом Анна увела соперницу в угол и следом сыграла в пустой квадрат.

12:16

0:30. В сетку от хафкорта бьет россиянка.

12:15

0:15. По длине ошибается Анна.

12:15

Поехали! Калинская на подаче.

12:10

Началась разминка.

11:55

Матч поставлен первым запуском на корте Сюзанн Ленглен. Он начнется немногим позже 12:00 мск.

11:50

Добрый день, уважаемые читатели! Болеем за Анну Калинскую, которая борется за выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» с представляющей Австрию Анастасией Потаповой.

 
Теперь вы знаете
Флаги с карпами, места в парламенте и еще 5 традиций на День защиты детей в разных странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!