Против бывшей соотечественницы: Калинская играет с Потаповой на «Ролан Гаррос»

2:5. Аут.
Брейк-пойнт. Двойная.
40:40. Очень глубоко достает мяч спортсменка из Австрии и умудряется перевести его в заднюю.
Больше. Анастасия срывает прием.
40:40. В сетку играет Калинская.
30:30. Продавила Потапова соперницу.
30:15. Здорово укоротила Анна.
15:15. Неточно играет Потапова.
0:15. Вышла к сетке Анастасия и сыграла в угол.
2:4. Несколько тяжелейших мячей достала Анастасия и вынудила соперницу ошибиться.
Больше. Из удобнейшей позиции Потапова пробила в противоход.
40:40. Сетка.
Больше. В угол била россиянка, слишком сильно. Аут.
40:40. Из-под сетки смэш бьет Калинская.
Больше. В противоход играет Анастасия.
40:40. Прием в сетку.
30:40. Не достает мяч в углу теннисистка из Австрии.
30:30. Ошибка по длине.
15:30. Трос помогает Анне.
15:15. А вот сейчас хорошо принимает россиянка, Потапова не справляется.
15:0. Ошибается Калинская на приеме.
2:3. Срывает Потапова удар.
40:30. Классно в противоход укорачивает россиянка.
30:30. Не достает Потапова мяч.
15:30. Попыталась Анна мягко сыграть влет с хафкорта и не перебросила сетку.
15:15. По длине ошибается Калинская.
15:0. Аут.
1:3. Срывает прием Анна.
40:30. Сетка.
30:30. Неточный прием.
15:30. Смэш от сетки.
0:30. И сразу — еще одна. Анастасия даже присела в шоке от своих действий.
0:15. Двойную ошибку допускает Потапова.
1:2. Неточный смэш.
40:15. Коротко принимает Потапова уходящую подачу, Анна от сетки выигрывает мяч.
30:15. От сетки Анастасия сыграла обводящий.
30:0. Вышла на хафкорт Анна и пробила в пустой угол.
15:0. Свечу в коридор вешает Потапова. Ровно час идет этот матч.
0:2. Ударом в противоход Анастасия забирает свою подачу.
40:0. Хороший глубокий перевод по линии, Калинская отвечает в сетку.
30:30. Не перебрасывает Потапова сетку.
30:15. Вышла к сетке Калинская и плотно пробила под боковую.
30:0. Сетка.
15:0. Поймала Потапова россиянку на противоходе.
0:1. По углам Анастасия загоняла соперницу и вырвала брейк.
Брейк-пойнт. На прием с форхенда Калинская отвечает ударом в аут.
40:40. Очень здорово от задней линии под сетку укоротила Потапова.
40:30. Классно в заднюю положила мяч Калинская.
30:30. И еще один очень агрессивный прием.
30:15. А вот теперь хорошо принимает справа теннисистка из Австрии.
30:0. Ошибается с форхенда Потапова, аут.
15:0. Анна подает, Анастасия принимает в сетку.
1:0. Анастасия попадает в сетку. Калинская выиграла пять геймов подряд и взяла первый сет.
Брейк-пойнт. Страшным воплем сопровождает Потапова летящий в аут мяч.
40:40. Сетка.
40:30. Не попадает Анна в корт.
30:30. Прием в коридор.
15:30. В сетку срывает удар россиянка.
0:30. Аут.
0:15. Классно принимает Анна.
5:4. Ошибка на приеме у Потаповой.
40:15. Вспомнила Анастасия, что умеет атаковать, вынудила соперницу открыть угол и отправила туда мяч.
40:0. Хорошая уходящая подача и затем атака в другой угол.
30:0. Ошибается справа Потапова.
15:0. Очень широко по углам атаковала россиянка и закончила розыгрыш ударом точно в угол.
4:4. За заднюю играет Потапова и отдает три гейма подряд.
0:40. Двойная ошибка. Причем при первой подаче ракетка выскользнула из рук Анастасии и упала на грунт.
0:30. Не попадает Потапова под боковую.
0:15. Хороший драйв-воллей исполняет Калинская.
3:4. По длине ошибается Потапова.
Больше. Еще одна агрессивная атака Калинской.
40:40. Точно в угол кладет мяч Анастасия.
Больше. Срывает прием Потапова.
40:40. Хорошо отоборонялась Потапова.
Больше. Под линию кладет мяч Анна.
40:40. Сетка.
40:30. Классно Анна отвечает на прием ударом в угол.
30:30. За заднюю играет Потапова.
15:30. В сетку с хафкорта играет Калинская.
15:15. Потапова ошибается по длине.
0:15. Не достает мяч Анна.
2:4. Неточный удар в противоход, теперь уже Потапова под ноль отдает свою подачу.
0:40. Аут. Судья спустилась с вышки и подтвердила решение, хотя Потапова утверждала, что это не тот след от мяча.
0:30. Сетка.
1:4. Открыла угол Анна и отдала брейк сопернице. Два гейма под ноль она отдала. Создается впечатление, что что-то не так у Калинской с самочувствием, в какой-то момент она держалась за поясницу.
0:40. Ошибка по длине.
0:30. Снова россиянка не поднимает мяч.
0:15. Пыталась по линии провести Анна, но сыграла в сетку.
1:3. И еще один прием за заднюю линию, первой свою подачу забирает Потапова.
40:0. Прием в аут.
30:0. Классный обводящий исполняет Потапова.
15:0. В противоход играет Анастасия.
1:2. Еще один брейк. В сетку срывает удар Калинская.
30:40. Чудом успела Потапова на укороченный и сделала ответный дроп-шот.
30:30. Прием в аут.
15:30. А теперь неточный кросс.
0:30. Кроссом навылет принимает представительница Австрии.
0:15. От сетки в аут бьет Калинская.
1:1. Еще один агрессивный прием от Анны, Потапова ошибается. Есть обратный брейк.
Брейк-пойнт. Отлично укоротила россиянка.
40:40. Удобно для Потаповой приняла Анна и получила кросс в противоход.
Брейк-пойнт. Ошибается Анастасия, сетка.
40:40. Додавила россиянка соперницу и с форхенда отправила косой в угол.
Больше. Срывает Анна укороченный.
40:40. Не удался прием россиянке.
30:40. Агрессивно атакует Калинская с форхенда.
30:30. Двойная.
30:15. Анна сорвала прием.
15:15. Слишком сильно вдоль боковой играет Потапова, за заднюю.
15:0. Калинская принимает в аут.
0:1. С форхенда в аут играет Анна и уступает свою подачу.
30:40. Аут.
30:30. Сетка на приеме.
15:30. Хорошим кроссом Анна увела соперницу в угол и следом сыграла в пустой квадрат.
0:30. В сетку от хафкорта бьет россиянка.
0:15. По длине ошибается Анна.
Поехали! Калинская на подаче.
Началась разминка.
Матч поставлен первым запуском на корте Сюзанн Ленглен. Он начнется немногим позже 12:00 мск.
Добрый день, уважаемые читатели! Болеем за Анну Калинскую, которая борется за выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» с представляющей Австрию Анастасией Потаповой.