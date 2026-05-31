 (обновлено  )
Битва за четвертьфинал: Рублев сражается с сильным чехом. LIVE

«Ролан Гаррос». Четвертый круг. Якуб Меншик (Чехия) — Андрей Рублев (Россия)
В матче четвертого круга «Ролан Гаррос» встречаются Якуб Меншик из Чехии и россиянин Андрей Рублев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

21:15

Тяжело Рублев входил в первый сет и сразу же проиграл свою подачу. Этот брейк и оказался решающим в партии. Но борьба упорная. Посмотрим, что будет дальше — 1-0.

21:14

В первом же розыгрыше на подаче Меншика Рублев отлично принял, но в розыгрыше его подвел трос, от которого мяч улетел в аут, после чего Андрей разразился отборным матерком. Чех быстро довел до 40:15, заработав двойной сетбол! Должен был и первый реализовывать, но попал в сетку, однако на второй подаче после приема Андрея на втором сетболе рискнул ударом по линии и попал — 6:3.

21:10

С 0:30 начал гейм на своей подаче Рублев, но затем в отчаянной борьбе взял четыре розыгрыша подряд — 5:3. И Меншик будет подавать на первый сет.

21:05

За каждый мяч Рублев и, хотя было 30:15, заработал брейк-пойнт — 30:40. Меншик отыграл его эйсом по диагонали, а затем взял еще два очка — 5:2.

21:01

Тяжело для Рублева пошел гейм на его подаче, и после приема Меншика с бэкхенда на вылет чех заработал двойной брейк-пойнт — 15:40. Но дальше Андрей три раза подряд подал так, что соперник не принял, в том числе второй мяч. Чех отыгрался. Андрей снова заработал больше, но ситуация опять выровнялась. Меншик идеально укоротил и заработал третий в гейме брейк-пойнт, но следующий укороченный исполнил удобно для Андрея, который выиграл и следующий розыгрыш, и затем забрал гейм подачей — 4:2.

20:52

Уверенным геймом на своей подаче ответил Меншик, тоже только один мяч сопернику отдал — 4:1.

20:49

Наконец смог Рублев разобраться в гейме на своей подаче. Розыгрыши были почти на каждом мяче, но россиянин отдал только одно очко — 3:1.

20:45

И снова пошла борьба за каждый мяч. Меншик владел инициативой, но в розыгрыше при счете 40:30 пробил в аут по длине, а затем Рублев принял на вылет в самый угол корта — меньше и брейк-пойнт! Правда, тут же Меншик подал так, что мяч улетел от подставленной ракетки Рублева в аут по длине. И дальше россиянин ошибся сам — 3:0.

20:38

Плотная борьба пошла и на подаче Рублева, но со счета 30:30, Меншик сначала заработал брейк-пойнт, а затем и реализовал его — 2:0, чех повел с брейком!

20:34

Сразу же напряженный первый в матче гейм. Поначалу инициативой владел чешский теннисист, но со счета 30:15 Рублев выиграл два очка подряд и заработал брейк-пойнт. Меншик ответил розыгрышем с виннером по линии и блестящей подачей. И затем еще одной — 1:0.

20:29

Меншик выходит на подачу.

20:20

Меншик и Рублев встречались дважды, оба раза в 2024 году, и в обоих случаях побеждал чех! Правда, оба матча прошли на харде, а не на грунте. Меншик занимает 27-е место в рейтинге АТР, а Рублев располагается на 13-й строчке.

20:19

Теннисисты выходят на корт.

20:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче четвертого круга «Ролан Гаррос» встречаются чех Якуб Меншик и россиянин Андрей Рублев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

 
