Чемпионский титул рядом с Пирамидами Гизы: Усик сражается с нидерландским кикбоксером. LIVE

Все три арбитра отдали победу Джеку Кэттероллу! 119-108, 118-109 и 116-111! Все закономерно.
Закончился поединок Гиясова и Кэтеролла. Боксер из Узбекистана был хорош в последних раундах, но общая победа наверняка останется за англичанином, который был сильнее на протяжении большей части поединка.
В данный момент идет и близится к завершению последний из поединков основного карда до главных боев. Шахрам Гиясов сражается с Джеком Кэтероллом и проигрывает. Девять раундов позади, преимущество Кэтеролла не вызывает сомнений.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В Египте в живописной Гизе, рядом с Пирамидами и Сфинксом проходит вечер боев, главным событием которого станет поединок за титул чемпиона мира по версии WBC между украинцем Александром Усиком и Рико Верхувеном из Нидерландов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.