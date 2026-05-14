Совершить чудо: Рублев сражается с Синнером на «Мастерсе» в Риме. LIVE

Синнер и Рублев встречались десять раз, и перевес у итальянца — 7-3. Но россиянин один раз даже победил на грунте, причем в четвертом круге «Ролан Гаррос». Правда, было это в 2022 году, и при счете 6:1, 4:6, 0:2 Синнер отказался продолжать из-за травмы. Последняя победа Андрея случилась в 2024 году, но последние две встречи теннисистов выиграл Синнер.