Совершить чудо: Рублев сражается с Синнером на «Мастерсе» в Риме. LIVE

В розыгрыше после второй подачи Синнера Рублев пробил в сетку — 15:0.
Рублев оказался в обороне, выстоял, выровнял игру, даже атаковал, но потом Синнер пробил в самую боковую линию — 1:0, итальянец сразу повел с брейком.
Аут у Рублева с бэкхенда по длине — меньше, Синнер сразу добрался до брейк-пойнта.
В трос пробил Рублев, а от него мяч отлетел в коридор — 40:40.
Рублев сорвал форхенд после приема соперника — 40:30.
Нет приема — 40:15.
Активная игра Рублева в атаке, и в этот раз в сетку пробил Янник — 30:15.
А теперь сетка у Рублева в обмене ударами — 15:15.
Отличный атакующий розыгрыш от Рублева со второй подачи, в итоге Синнер пробил в сетку — 15:0.
Андрей Рублев вышел на подачу.
Янник Синнер выиграл жеребьевку и выбрал прием.
Теннисисты выходят на корт.
Синнер и Рублев встречались десять раз, и перевес у итальянца — 7-3. Но россиянин один раз даже победил на грунте, причем в четвертом круге «Ролан Гаррос». Правда, было это в 2022 году, и при счете 6:1, 4:6, 0:2 Синнер отказался продолжать из-за травмы. Последняя победа Андрея случилась в 2024 году, но последние две встречи теннисистов выиграл Синнер.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В четвертьфинале «Мастерса» в Риме играют первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и россиянин Андрей Рублев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.