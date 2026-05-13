В погоне за римским «Мастерсом»: Хачанов против Рууда. LIVE

Игра остановлена! Совсем сильный дождь опустился на итальянскую столицу, будем ждать официальных сообщений о том, когда возобновится поединок.
15:0, на подаче Каспер.
1:0, первый гейм во втором сете забирает Карен.
40:15, классный форхэнд исполнил Карен.
30:15, успешные атаки поочередно провели атлеты.
15:0, на подаче россиянин.
Начинает второй сет Карен Хачанов.
6:1, первая партия целиком и полностью остается за Руудом.
40:0, три сетбола у Каспера.
15:0, на подаче Рууд.
1:5, Карен проиграл все розыгрыши в прошедшем гейме на своей подаче.
0:40, сильный дождь пошел в Риме, Карен играет навстречу летящим в лицо каплям и пока ничего не может с этим сделать.
0:15, на подаче Хачанов.
4:1, в отрыв убегает Каспер по ходу этого сета!
40:15, снова аккуратно вдоль линии пробил Рууд и попал!
30:15, неудачно укоротил Каспер, балл достается российскому теннисисту.
15:0, на подаче Каспер.
1:3, первый брейк у норвежца!
30:40, две подряд атаки провел Рууд успешно и заработал брейк-пойнт!
30:15, по разу обменялись успешными атаками спортсмены.
15:0, на подаче Хачанов.
2:1, Каспер забирает гейм на своей подаче.
40:15, классным смэшем зарабатывает очко Каспер.
30:15, очень красиво слева по линии попал норвежец!
15:0, на подаче Рууд.
1:1, быстро Хачанов сравнивает счет.
40:0, пока уверенно заходит бэкхенд у россиянина.
15:0, на подаче Карен.
1:0, первый гейм на своей подаче забирает норвежец.
40:40, двойная ошибка от Каспера.
40:30, а вот и первый эйс от Рууда!
15:30, с форхэнда пробивает Каспер с первой подачи.
0:15, ошибается Рууд при ударе справа.
Начинает игру норвежец.
Игра начнется в 16:10 мск.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В четвертьфинальном матче «Мастерса» в Риме россиянин Карен Хачанов играет против Каспера Рууда из Норвегии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.