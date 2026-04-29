Первая ракетка мира идет за титулом: Синнер играет с Ходаром в четвертьфинале в Мадриде. LIVE

В четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде первая ракетка мира итальянец Янник Синнер играет с 42-м номером рейтинга испанцем Рафаэлем Ходаром. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

17:52

И после этого свою подачу Ходар отдал вообще под «ноль». Но так же верно, что Синнер ее забрал уверенными ударами — 5:2. Итальянец выйдет подавать на сет, имея перевес в два брейка.

17:49

Обменялись очками в гейме на подачи Синнера, затем он снова вышел вперед, но Ходар отлично ответил под заднюю линию, вновь сравняв счет — 30:30. И дальше испанец заработал брейк-пойнт. Но Синнер легко отыгрался. В сумасшедшем розыгрыше у сетки Синнеру чуть повезло с тросом, и он затем шикарно обвел свечой под заднюю линию. Ну а затем итальянец подал на вылет — 4:2. Подтвердил Синнер брейк.

17:42

Три невынужденных ошибки в трех первых розыгрышах на своей подаче допустил Ходар — 0:40 и тройной брейк-пойнт! Один отыграл подачей. Второй — атакой после приема Янника. Но на третьем Синнер пробил на вылет по линии и повел с брейком — 3:2!

17:38

Синнер уверенно повел свою подачу, в первых четырех розыгрышах допустив только одну ошибку, при счете 30:0. Однако на обоих геймболах ошибся именно итальянец. Впрочем при 40:40 Янник пробил на вылет по диагонали, но снова не дожал — соперник классно и агрессивно сыграл. И дальше Ходар забрал обоюдоострый розыгрыш, поймав соперника на противоходе — меньше и брейк-пойнт! У Синнера не прошла первая подача, но в розыгрыше со второй ему помог трос, выложивший мяч под атаку, и итальянец не подкачал — ровно. После этого Рафаэль ошибся с приема по длине, а дальше Синнер был в атаке, но Ходар пробил на вылет в противоход из обороны — ровно! В обмене ударами с задней линии в следующем розыгрыше Ходар пробил в сетку, и дальше Синнер забрал очко и гейм подачей — 2:2.

17:27

Янник повел гейм на подаче молодого соперника, трижды выходя вперед и добившись первого в матче брейк-пойнта — 30:40. Ходар отыгрался, но тут же ошибся в следующем розыгрыше по длине, и Синнер получил второй брейк-пойнт. Первая у Рафаэля не прошла, но вторую соперник принял в сетку. Розыгрышем в атаке Ходар добился геймбола, а в следующем розыгрыше Янник ошибся с укороченным — 1:2.

17:20

Очень напряженным получился первый гейм на подаче Синнера. Он повел, но затем проиграл два очка, выиграл два сам, добившись геймбола, но Ходар отыгрался. Правда, со счета 40:40 оба розыгрыша остались за итальянцем — 1:1.

17:14

Испанец не справился с первым приемом Синнера, но дальше уверенно выиграл четыре очка подряд, в том числе сделав эйс — 0:1.

17:12

Рафаэль Ходар первым выходит на подачу.

17:05

Теннисисты появились на корте, сейчас будет разминка.

16:55

Соперники еще никогда не встречались. Синнеру уже 24 года, а вот испанскому вундеркинду — всего 19. И он уже громко заявляет о себе.

16:45

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!