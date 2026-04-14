Есипенко бьется за первую победу, Синдаров оформляет первое место. LIVE

После 20-минутных размышлений Есипенко пошел развивать коня — вывел его на d7.
Спустя 10 минут размышлений Вэй И решился отправить своего слона на f4 и начать развивать инициативу в центре.
Есипенко убрал слона из-под боя — на а5.
Вэй И пошел в наступление на ферзевом фланге — подвинул пешку на а3 и атаковал черного слона.
Есипенко рокировался.
Вэй И перевел ферзя на с2.
Вэй И и Есипенко разменяли пешки, при этом россиянин достаточно агрессивно действует на старте партии. 1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nxe5 d6 4.Nf3 Nxe4 5.c4 Be7 6.d4 d5 7.Bd3 Bb4+ 8.Kf1 c6
Быстро играют Гири и Синдаров. Аниш — единственный, кто может догнать Жавохира. Расклад крайне маловероятный, но, чтобы он хотя бы таковым и остался перед последним туром, представителю Нидерландов сегодня обязательно надо победить узбекистанца. 1.d4 1... d5 2.c4 e6 3.Nc3 3... Be7 4.cxd5 4... exd5 5.Bf4 5... Nf6 6.e3 0-0 7.Bd3 7... c5 8.Nge2 Nc6 9.0-0 Bg4 10.dxc5 Bxc5 11.h3 Bxe2 12.Nxe2 d4 13.e4 Re8 14.Ng3 Nd7
Вэй И сразу же задумался.
Вэй И и Есипенко сделали по два хода: 1.e4 e5 2.Nf3 Nf6
Партии начинаются.
Турнирная таблица:
- Синдаров — 9 очков
- Гири — 7
- Каруана — 6
4-6. Вэй И, Накамура, Блюбаум — 5,57. Прагнанадха — 5
8. Есипенко — 4,5
Вот кто с кем играет в 13-м туре:
Вэй И (Китай) — Андрей Есипенко (Россия)
Аниш Гири (Нидерланды) — Жавохир Синдаров (Узбекистан)
Хикару Накамура (США) — Маттиас Блюбаум (Германия)
Фабиано Каруана (США) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия)
Здравствуйте, уважаемые болельщики! На Кипре в Турнире претендентов — 2026 на участие в матче за мировую шахматную корону начинается предпоследний, 13-й тур. Россиянин Андрей Есипенко играет черными против Вэй И из Китая. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.