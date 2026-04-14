Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Спорт

Есипенко бьется за первую победу, Синдаров оформляет первое место. LIVE

Шахматы. Турнир претендентов — 2026. 13-й тур. Вэй И (Китай) — Есипенко (Россия). ОНЛАЙН\
Владимир Астапкович/РИА Новости

В Турнире претендентов — 2026 на участие в матче за мировую шахматную корону занимающий последнее место россиянин Андрей Есипенко в 13-м туре играет с китайцем Вэй И, а Жавохир Синдаров из Узбекистана может оформить первое место официально. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Трансляция
Автообновление
16:54

После 20-минутных размышлений Есипенко пошел развивать коня — вывел его на d7.

16:36

Спустя 10 минут размышлений Вэй И решился отправить своего слона на f4 и начать развивать инициативу в центре.

16:26

Есипенко убрал слона из-под боя — на а5.

16:22

Вэй И пошел в наступление на ферзевом фланге — подвинул пешку на а3 и атаковал черного слона.

16:15

Есипенко рокировался.

16:10

Вэй И перевел ферзя на с2.

16:00

Вэй И и Есипенко разменяли пешки, при этом россиянин достаточно агрессивно действует на старте партии. 1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nxe5 d6 4.Nf3 Nxe4 5.c4 Be7 6.d4 d5 7.Bd3 Bb4+ 8.Kf1 c6

15:54

Быстро играют Гири и Синдаров. Аниш — единственный, кто может догнать Жавохира. Расклад крайне маловероятный, но, чтобы он хотя бы таковым и остался перед последним туром, представителю Нидерландов сегодня обязательно надо победить узбекистанца. 1.d4 1... d5 2.c4 e6 3.Nc3 3... Be7 4.cxd5 4... exd5 5.Bf4 5... Nf6 6.e3 0-0 7.Bd3 7... c5 8.Nge2 Nc6 9.0-0 Bg4 10.dxc5 Bxc5 11.h3 Bxe2 12.Nxe2 d4 13.e4 Re8 14.Ng3 Nd7

15:51

Вэй И сразу же задумался.

15:48

Вэй И и Есипенко сделали по два хода: 1.e4 e5 2.Nf3 Nf6

15:45

Партии начинаются.

15:35

Турнирная таблица:

  1. Синдаров — 9 очков
  2. Гири — 7
  3. Каруана — 6

4-6. Вэй И, Накамура, Блюбаум — 5,57. Прагнанадха — 5
8. Есипенко — 4,5

15:25

Вот кто с кем играет в 13-м туре:

Вэй И (Китай) — Андрей Есипенко (Россия)
Аниш Гири (Нидерланды) — Жавохир Синдаров (Узбекистан)
Хикару Накамура (США) — Маттиас Блюбаум (Германия)
Фабиано Каруана (США) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

15:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! На Кипре в Турнире претендентов — 2026 на участие в матче за мировую шахматную корону начинается предпоследний, 13-й тур. Россиянин Андрей Есипенко играет черными против Вэй И из Китая. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!