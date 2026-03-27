Дочь Тутберидзе на чемпионате мира. Ритм-танец. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат мира. Прага. Танцы на льду. Ритм-танец
Amanda Perobelli/Reuters

На чемпионате мира по фигурному катанию в Праге Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступают в танцах на льду. Соревнования начинаются с ритм-танца. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

14:17

На лед выходят пары из второй разминки.

14:04

Начинается подготовка льда.

14:03

Посмотрели судьи и довольно много элементов порезали китайской паре. Но там и правда изначально слишком хорошие уровни поставили. Но это все равно 63,75 и первое место на данный момент!

14:00

Твиззлы сделали оба на четвертый уровень и +0,93, дорожка шагов у нее третьего уровня, у него второго, при этом получили +1,04, танцевальный паттерн четвертого уровня, как и подкрутка, за которую еще и +0,96 получили. Ну и закончили хорео-секвенцией на +1,5. Очень сильный танец китайской пары.

13:57

На льду Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин из Китая.

13:56

58,04 — второй результат на данный момент.

13:54

Начали с твиззлов четвертого уровня, затем сделали дорожку шагов — она на второй, он на третий. Подкрутка на четвертый уровень. Все это с плюсами, но не очень большими — в пределах одного балла. Танцевальный паттерн получился не очень удачным — второй уровень и -0,67. Хореографическая секвенция на почти +2 балла в концовке. Очень приличный прокат.

13:50

Шира Ичилов и Михаил Носовицкий из Израиля выступают сейчас.

13:49

61,94 — вышли в лидеры Кудрявцева и Каранкевич.

13:47

Твиззлы на второй уровень у нее и четвертый у него на +0,57, дорожка шагов у обоих на второй уровень на +1,21, танцевальный паттерн третьего уровня. Подкрутку во второй части сделали на четвертый уровень с +4,5, а закончили хореографической секвенцией на +2,5. И скорость танца была не самой плохой. Явно обойдут первый дуэт.

13:43

Ангелина Кудрявцева и Илья Каранкевич из Кипра выступают вторыми.

13:42

50,65 — первый результат на сегодня.

13:41

Шаги внутрь сделали с небольшим минусом на первый уровень оба, твиззлы у партнерши четвертого уровня, у партнера на второй, и тоже с минусом — не обошлось без ошибки. Танцевальный паттерн второго уровня, подкрутка тоже на второй, но это первый элемент, который был отплюсован, пусть и чисто символически. Ну и хореографическая секвенция тоже сделана на плюс. Ну, не самый удачный прокат, хотя и с настроением.

13:37

На льду Саманта Риттер и Даниэль Брыкалов из Азербайджана.

13:30

Начинается разминка первой группы. Вернее, пока представляют участников.

13:20

Первая разминка

  1. Саманта Риттер – Даниэль Брыкалов (Азербайджан)
  2. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр)
  3. Шира Ичилов – Михаил Носовицкий (Израиль)
  4. Жэнь Цзюньфэй – Син Цзянин (Китай)

Вторая разминка

5. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция)
6. Джулия Изабелла Паолино – Андреа Туба (Италия)
7. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)
8. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)

Третья разминка

9. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)
10. Утана Йошида – Масая Морита (Япония)
11. Джина Цендер – Беда Леон Зибер (Швейцария)
12. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)

Четвертая разминка

13. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)
14. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)
15. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция)
16. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)

Пятая разминка

17. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
18. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)
19. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
20. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)
21. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

Шестая разминка

22. Маржори Лажуа – Закари Лага (Канада)
23. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
24. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
25. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)
26. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)

Седьмая разминка

27. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)
28. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)
29. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
30. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
31. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

13:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! На чемпионате мира по фигурному катанию в чешской Праге с ритм-танца стартуют соревнования танцевальных пар. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

 
