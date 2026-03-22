Гуменник выиграл, но Питер проиграл: завершился Кубок Первого канала

Итак, команда Москвы одерживает победу, набрав за два дня 2635,26 балла. Петербуржцы вторые — 2585,72. Поспешим утешить Матвея Ветлугина: при такой разнице даже если бы он идеально откатал свою программу, едва ли его команда опередила бы соперников.
Тем временем генеральный секретарь ФФККР Александр Коган вручает трофей победителей капитану сборной Москвы Аделии Петросян. А «Газета.Ru» заканчивает трансляцию, оставайтесь с нами!
172,47 балла! Команда Москвы побеждает!
Отличный чистый прокат в исполнении Григория. Не был он столько насыщен сложным конвентом, как у его предшественников, но все же он выполнил четверные флип и тулуп, а также прыгнул триксель. Качают Федорова партнеры по команде!
Григорий Федоров закрывает программу.
195,52! Великолепно!
Лишь в связке с двумя двойными акселями у Петра получился не тройной сальхов, а двойной. В остальном же — шикарный прокат! Четыре квада — небольшое снижение на риттбергере, — и триксель. Ждем оценку Гуменника!
Неистовыми овациями петербургская публика встречает Петра Гуменника.
190,64!
Триксель чисто исполнил Кондратюк. Также он заявил четыре квада, из которых сорвал первый — он совершил степ-аут с четверного лутца. Но, безусловно, он упрочит положение своей команды.
На лед выходит Марк Кондратюк.
148,43 балла получает Ветлугин.
Не все получилось у Матвея. Лутц у него вышел лишь двойной, с четверного лутца случился степ-аут, еще один тройной лутц ушел в минус из-за падения.
Следующий — Матвей Ветлугин.
174,89 балла получает Игнатов.
Четыре квада заявил Макар, но не все получилось чисто. Сорвал он сальхов в тулупе. Кроме того, получил снижение за тройной аксель + двойной аксель.
Макар Игнатов на льду.
Оценка — 184,66 балла!
Мощнейшая заявка от Евгения! Пять квадов он заявил — и все исполнил чисто! Флип, Риттбергер, тулуп и два салихова в каскадах — что-то невероятное! К этому он добавил два тройных акселя!
Открывает соревнования представляющий Петербург Евгений Семененко.
Общий счет 2097,26 — 2057,11 в пользу команды Москвы. И начинают разминку мужчины!
145,71 получает Дина.
Похоже, все козыри петербуржцы приберегли напоследок. Дина начала с тройного акселя в каскаде с двойным тулупом, а затем сделала и изолированный трисель. Тройные сальхов, тулуп, лутц в каскадах, риттбергер — шикарное выступление!
Соревнования девушек завершает Дина Хуснутдинова.
Оценка Марии — 149,23. Это лучший результат на данный момент!
Великолепный прокат от Марии. Чистейший четверной тулуп в начале, тройной сальхов, тройной лутц + тройной тулуп, вращение в заклоне 4 уровня — все отлично. Одна из ведущих Евгения Медведева назвала прокат «легендарным».
Пришла очередь Марии Захаровой.
141,47 — такова оценка Фроловой.
Блестящий прокат в исполнении Анны, очень чисто она исполнила свою программу. Без элементов ультра-си, но отличный каскад из тройных лутца и тулупа, двойной аксель, тройной сальхов — все прекрасно.
Анна Фролова начинает выступление.
144,29 получает Двоеглазова.
Не все удавалось Алисе, но она, к ее чести, ничуть не тушевалась. Начала со степ-ауте на четверном тулупе. Но затем чисто исполнила в том числе тройные сальхов и риттбергер, каскад тройной лутц + двойной аксель + двойной аксель. Но последний прыжок — тройной флип — ей также не удался.
Следом на лед выходит Алиса Двоеглазова.
Нелюбова получает 143,70 балла.
Она начала с чистого тройного акселя, чем привела в восторг зрителей. Впрочем, не обошлось и без помарок. Был отличный заход на тройной флипй + двойной аксель + двойной аксель, но за первый прыжок получила снижение.
Теперь — петербурженка Камилла Нелюбова.
Оценка представляющей Москву Дарьи — 138,13.
Очень насыщенный контент у Садковой. К сожалению, она упала с четверного тулупа. Чисто исполнила тройной сальхов, каскад тройной лутц + тройной тулуп, а в связке тройной лутц + двойной аксель + двойной аксель последний прыжок не был засчитан.
Дарья Садкова открывает произвольную программу у одиночниц.
Стартовала разминка у девушек. Камилу Валиеву и Аделию Петросян, выступивших накануне с короткими программами, сегодня мы на соревнованиях не увидим, они поддерживают своих партнерш по командам из-за борта.
А теперь — игры в сторону! Совсем скоро одиночники представят произвольные программы!
Перерыв на заливку льда.
Завершился подсчет — хозяева льда собрали больше игрушек — 69 против 55. Каждая игрушка — балл. Так что разрыв петербуржцы сокращают: 1664,61 — 1626,65.
Шаги выполняли пары, держась за руки. И здесь петербуржцы опередили москвичей на три секунды. Несмотря на это, Москва пока лидирует с уверенным отрывом: 1610,61 — 1557,63. Еще одна дисциплина — абсолютно игровая. Фигуристам нужно на скорость собирать со льда мягкие игрушки, на это командам дается 60 секунд.
А выигрывает все же команда Санкт-Петербурга — у москвичей оказалось больше штрафных очков. Но общий счет --1 538,61 — 1482,53, по-прежнему в пользу Москвы. На очереди — эстафета шагов.
Первыми закончили гонку москвичи. В составе петербургской команды бежавшая последней Муравьева упала.
Следующая дисциплина — командная гонка, в которой участвуют не только одиночники, но и спортивные пары, и танцоры. По змейке на одной ноге они будут кататься и передавать эстафету партнерам.
За этот раунд обе команды получили по 150 баллов!
А следом хозяева льда вышли. Муравьева, Гущина, Даниелян и Дикиджи. Потерял баллы Даниелян на четверном флипе, не справившись с двух попыток. Не сразу удался четверной лутц Дикиджи. Время петербуржцев — 2:55.
Москва начинает. Петросян, Валиева, Сарновский и Мозалев выступали. Сарновский допустил ошибку с первой попытки в тройном акселе, за что получил штраф в 10 баллов. Также у него не был засчитан выезд с четверного лутца. Время московской команды — 2:40.
Что такое прыжковая эстафета? Четыре одиночника выступают один за другим. Один спортсмен исполняет один прыжок, после чего передает эстафету. При этом кататься нужно еще и на время.
Следующая часть турнира — командная эстафета. На данный момент Москва лидирует: 1299,61 — 1257,53.
Уходит в отрыв команда Москвы: 45,91!
Андрей и Никита исполнили также четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов.
Андрей Мозалев и Никита Сарновский чисто и с минимальным рассинхроном исполняют четверной тулуп! Их второй заход — каскад четверной тулуп + тройной!
А теперь — Аделия Петросян и Камила Валиева! Шикарный тройной флип!
Команда Санкт-Петербурга получает за эти выступления 30,90 балла.
Следом выходят Ксения Гущина и Софья Муравьева. Они хотели синхронно исполнить каскад, но Гущина упала с четверного лутца. Вторая попытка — лутц + ойлер + тройной сальхов, в этот раз — чисто.
А сейчас начинается прыжковый баттл! И первыми выходят Владислав Дикиджи и Артур Даниелян. Тройной аксель они исполняют! Следом — вторая попытка, четверной сальхов.
После произвольных танцев команда Москвы сохраняет лидерство: 1253,70 — 1226,63.
127,60 — второй результат!
И снова — абсолютно чистый и классный прокат! Видно, что танцоры сами получают огромное удовольствие — и это не мешает им показывать высочайший уровень. Твиззлы 4+4, поддержки и вращения 4 уровня. Но смогут ли они обойти Степанову и Букина?
Закрывают выступления танцоров Василиса Кагановская и Максим Некрасов.
131,44! Великолепно!
Просто не к чему придраться! Ребята начали с твиззлов 4+4, за которые получили 2,90. Дорожка на одной ноге — 3+4. Вращения и поддержки — четвертого уровня. Упрочат преимущество команды Москвы?
И снова — москвичи. Великолепные Александра Степанова и Иван Букин.
120,26! Всего 0,07 балла они уступают Пасечник и Чиризано!
Ничуть не слабее выступил петербургский дуэт при своих трибунах. Нежный и очень мягкий, плавный танец. 3,65 за поддержку, 2,04 за дорожку, твиззлы и вращения четвертого уровня. Ждем решения судей.
На льду представители Санкт-Петербурга — Екатерина Миронова и Евгений Устенко.
Оценка — 120,33.
Очень красивый, страстный и, главное, чистый танец. Таких эмоций от этой пары мы в нынешнем сезоне еще не видели. Ну и элементы, соответственно, исполнены здорово. Лишь один недочет — потеря уровня на тввизлах, получилось 3+4. Вращения и дорожки — четвертого уровня. Никаких серьезных помарок, очень здорово!
Открывают соревнования представляющие Москву Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано.
Танцоры начинают разминку!
В турнире, напомним, участвуют команды Москвы и Санкт-Петербурга. И после первого дня москвичи идут впереди.
Открывает сегодняшний день произвольный танец.
Добрый день, уважаемые читатели! Следим за событиями второго дня Кубка Первого канала по фигурному катанию.