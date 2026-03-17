Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Медведев нужен теннису»: как россиянин вернулся в мировую элиту

Raghed Waked/Reuters

Первая ракетка России Даниил Медведев провел один из лучших турниров за последнее время — добрался до финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, по пути победил первую ракетку мира Карлоса Алькараса и вернулся в топ-10 рейтинга ATP впервые с лета 2025 года. Несмотря на поражение в решающем матче от второго номера мирового рейтинга — Янника Синнера, россиянин показал, что способен бороться и играть на одном уровне с лучшими теннисистами мира.

На пути к финалу турнира в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев не проиграл ни одного сета. Этот выход в решающую стадию турнира ATP без потери партии — третий в карьере россиянина после такого же достижения на «Мастерсах» в Монреале и Шанхае в 2019 году.

В четвертьфинале Медведев одолел прошлогоднего чемпиона — британца Джека Дрейпера (6:1, 7:5), а в 1/2 финала обыграл испанца Карлоса Алькараса (6:3, 7:6 (7:3).

Финал против Янника Синнера, пусть и завершился поражением (6:7 (6:8), 6:7 (4:7), не оставил ощущения разрыва в классе. Напротив, матч показал, что Медведев находится на одном уровне с одним из лидеров тура, а исход встречи решили отдельные эпизоды — несколько ошибок в ключевые моменты и практически безупречная игра соперника на первой подаче.

Такие матчи скорее подтверждают уровень Медведева, чем ставят его под сомнение. Россиянин не выпал из игры и не уступил по ходу встречи — он проиграл в равной борьбе, что принципиально меняет восприятие результата.

В Индиан-Уэллсе Медведев играл заметно агрессивнее, чем в прошлом сезоне. Он чаще брал инициативу в розыгрышах, увеличивал скорость ударов и оказывал давление даже на таких мощных игроков, как Синнер.

Особенно показательной стала игра на задней линии: россиянин выигрывал больше длительных розыгрышей, что раньше редко случалось в его противостоянии с итальянцем. Существенную роль сыграл бэкхенд — традиционно сильный элемент игры Медведева, который на этом турнире стал одним из ключевых инструментов давления.

Возвращение россиянина в топ-10 рейтинга ATP стало важным, но во многом символическим итогом этого турнира.

После неудачного прошлого сезона, падения в рейтинге и ранних вылетов на турнирах «Большого шлема» Медведеву было важно доказать, что он способен вернуться на прежний уровень.

Так выступление Медведева оценил сам Синнер, чьи слова приводит Punto de Break: «Он играл фантастически, очень хорошо подавал, а мне было трудно принимать, особенно на второй подаче. Считаю, что он нужен теннису. У него очень уникальный стиль игры. Для спорта здорово, что он снова играет на таком уровне».

Сам Медведев также подчеркнул, что при сохранении текущего уровня игры способен не только удержаться в топ-10, но и вернуться в топ-5. И его выступление в Индиан-Уэллсе дает для этого вполне реальные основания.

Впереди у Медведева важный отрезок сезона: «Мастерс» в Майами, где ему предстоит защищать очки, а затем грунтовая часть календаря, традиционно считающаяся для него менее комфортной.

Именно этот период покажет, насколько устойчиво его возвращение. Однако уже сейчас очевидно главное: Медведев не просто вернулся в топ-10. Он вернул свою игру и снова стал фактором, с которым придется считаться всем лидерам тура.

И если этот уровень удастся сохранить, его камбэк может стать одной из ключевых сюжетных линий всего сезона.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!