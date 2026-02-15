Глейхенгаузу выдали аккредитацию, он поддержит Петросян. 9-й день Олимпиады

Сегодня на Играх нет соревнований с участием российских спортсменов. Но будут выступать те, кто представлял нашу страну раньше. Так, вечером в короткой программе спортивных пар на лед под флагом Грузии вместе с Лукой Берулавой выйдет Анастасия Метелкина.
Хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз получил аккредитацию зимних Олимпийских игр — 2026. Он на Играх в Италии сопровождает фигуристку-одиночницу Аделию Петросян.
Примечательно, что Глейхенгаузу изначально отказали в нейтральном статусе, и он не был с Петросян на отборочном турнире Олимпиады в Пекине, который прошел в сентябре 2025 года.
