Глейхенгаузу выдали аккредитацию, он поддержит Петросян. 9-й день Олимпиады

10:35

Хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз получил аккредитацию зимних Олимпийских игр — 2026. Он на Играх в Италии сопровождает фигуристку-одиночницу Аделию Петросян.

Примечательно, что Глейхенгаузу изначально отказали в нейтральном статусе, и он не был с Петросян на отборочном турнире Олимпиады в Пекине, который прошел в сентябре 2025 года.