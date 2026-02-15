Размер шрифта
Глейхенгаузу выдали аккредитацию, он поддержит Петросян. 9-й день Олимпиады

Олимпийские игры — 2026. 9-й соревновательный день. ОНЛАЙН
Telegram-канал «ГЛЕЙХЕНГАУЗ»

В девятый соревновательный день Олимпиады в Италии следим за тем, как российские спортсмены готовятся к очередным стартам. Хореограф Даниил Глейхенгауз получил олимпийскую аккредитацию и поддержит фигуристку Аделию Петросян. «Газета.Ru» ведет трансляцию главных событий дня.

Трансляция
Автообновление
11:10

Сегодня на Играх нет соревнований с участием российских спортсменов. Но будут выступать те, кто представлял нашу страну раньше. Так, вечером в короткой программе спортивных пар на лед под флагом Грузии вместе с Лукой Берулавой выйдет Анастасия Метелкина.

Yara Nardi/Reuters
10:35

Хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз получил аккредитацию зимних Олимпийских игр — 2026. Он на Играх в Италии сопровождает фигуристку-одиночницу Аделию Петросян.

Примечательно, что Глейхенгаузу изначально отказали в нейтральном статусе, и он не был с Петросян на отборочном турнире Олимпиады в Пекине, который прошел в сентябре 2025 года.

10:15

Здравствуйте, уважаемые читатели! Вместе следим за главными событиями девятого соревновательного дня Олимпийских Игр в Италии.
 
