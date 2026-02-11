Дочь Тутберидзе реабилитируется за неудачу, Гуменника забрали на допинг-тест. Пятый день Олимпиады

10:40

Накануне, напомним, состоялся олимпийский дебют Петра Гуменника. Увы, он стал лишь 12-м в короткой программе, но в произвольной еще есть шанс исправиться и побороться за попадание в топ-3. Сам он заявил, что в целом собой доволен. Петр в прокате допустил две заметные помарки: неудачно приземлил четверной клип и из-за этого в каскаде присоединил не тройной тулуп, а двойной. Кроме того, он смазал четверной лутц.

«Обычно после короткой программы я немного уставший, разбитый, даже если хорошо откатаю. Сейчас меня до сих пор переполняет энергия. Видимо, это такой олимпийский заряд, который придает сил настолько, что не чувствуешь себя уставшим.

Доволен ли прокатом? Не то чтобы я в эйфории, но в принципе доволен, потому что не допустил серьезных ошибок. Разница между двойным и тройным [тулупом] не такая большая. Для первой разминки набрал не так мало баллов», — цитирует Гуменника Sport24.