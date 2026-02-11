Размер шрифта
Дочь Тутберидзе реабилитируется за неудачу, Гуменника забрали на допинг-тест. Пятый день Олимпиады

Олимпийские игры — 2026. День 5. ОНЛАЙН
Amanda Perobelli/Reuters

В пятый соревновательный день Олимпийских игр мы не увидим выступлений российских атлетов, зато можем наблюдать за тем, какие результаты будут показывать бывшие представители нашей страны. В частности, дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис и Глеб Смолкин постараются реабилитироваться за неудачу в ритм-танце и приблизиться к лидерам. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий дня.

Трансляция
Автообновление
11:30

А вот и самый очаровательный сотрудник Олимпиады. С акрредитацией, все как полагается.

11:05

Звездой соцсетей стал американский болельщик, вывесивший на трибунах флаг своей страны с надписью:

«Приносим миру извинения за наше плохое поведение, мы исправимся».

Соцсети
10:45

Гуменнику, к слову, не дали отдохнуть после утомительного вечера. Как сообщает ТАСС, в семь утра по местному времени его забрали на допинг-тестирование.

10:40

Накануне, напомним, состоялся олимпийский дебют Петра Гуменника. Увы, он стал лишь 12-м в короткой программе, но в произвольной еще есть шанс исправиться и побороться за попадание в топ-3. Сам он заявил, что в целом собой доволен. Петр в прокате допустил две заметные помарки: неудачно приземлил четверной клип и из-за этого в каскаде присоединил не тройной тулуп, а двойной. Кроме того, он смазал четверной лутц.

«Обычно после короткой программы я немного уставший, разбитый, даже если хорошо откатаю. Сейчас меня до сих пор переполняет энергия. Видимо, это такой олимпийский заряд, который придает сил настолько, что не чувствуешь себя уставшим.

Доволен ли прокатом? Не то чтобы я в эйфории, но в принципе доволен, потому что не допустил серьезных ошибок. Разница между двойным и тройным [тулупом] не такая большая. Для первой разминки набрал не так мало баллов», — цитирует Гуменника Sport24.

Amanda Perobelli/Reuters
10:20

Здравствуйте, уважаемые читатели! Вместе следим за событиями пятого соревновательного дня Олимпиады!
 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!