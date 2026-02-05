Каскад с тройным акселем: скандальная ученица Плющенко Костылева выиграла короткую программу на ЧР

Елена Костылева оправдала высокие ожидания и выиграла короткую программу с тройным акселем в каскаде, но борьба очень упорная, и решится все в произвольной. Будет жарко. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
64,30 — восьмое место по итогам короткой программы у Федотовой.
Начала с каскада 3 лутц + 3 тулуп, затем двойной аксель и комбинированное вращение четвертого уровня. Во второй части тройной риттбергер, дорожка шагов второго уровня, вращение в волчке третьего и в конце вращение в заклоне на четвертый уровень. Очень неплохой прокат!
Софья Федотова из Санкт-Петербурга закрывает сегодняшние соревнования девушек.
54,88 — последнее, 17-е место сейчас, плачет Парсегова.
Двойной аксель, тройной риттбергер, потом вращение в волчке четвертого уровня. А вот на первом прыжке в каскаде 3 лутц + 3 тулуп упала... Дальше вращение в заклоне третьего уровня, дорожка третьего уровня, а комбинированная дорожка — четвертого. Расстроена сильно, конечно.
Арина Парсегова из группы Этери Тутберидзе на льду.
63,62 — это только восьмое место, но потому что плотность слишком велика.
Начала с тройного риттбергера, затем сделала вращение в волчке на третий уровень, поле чего прыгнула чистый двойной аксель. Во второй части выполнила каскад 3 лутц + 3 тулуп, комбинированное вращение четвертого уровня, дорожка шагов четвертого уровня и вращение в заклоне — тоже четвертого. Классное выступление!
На льду Алиса Юрова из Липецкой области.
56,39 — это последнее, 15-е место на данный момент.
Начала с двойного акселя, затем выполнила тройной риттбергер, а завершила первую часть вращением в волчке. Во второй должна была прыгнуть каскад с тройного флипа, но на нем ошиблась на приземлении и не смога присоединить второй элемент. Комбинированное вращение сделала на третий уровень, дорожку шагов и финальное вращение в заклоне — тоже на третий. Обидная неудача, конечно.
Софья Смагина на льду.
70,96 — на второй строчке Плескачева, но по компонентам у нее даже лучше, чем у Костылевой!
Начала с двойного акселя, затем сделала тройной риттбергер и вращение в волчке третьего уровня. Во второй части каскад 3 лутц + 3 тулуп, затем вращение в заклоне четвертого уровня, дорожка шагов на четвертый уровень, как и комбинированное вращение в финале! Отличный прокат!
Лидия Плескачева выступает следом.
68,67 — Базылюк выходит на третье место!
Начала с тройного риттбергера, затем был двойной аксель и вращение в волчке третьего уровня. Во второй части проката комбинированное вращение четвертого уровня, каскад 3 лутц + 3 тулуп, дорожка шагов третьего уровня и вращение в заклоне — тоже третьего. Чистый прокат, но по технике не дотянулась до Костылевой.
Маргарита Базылюк на льду.
Начинается разминка третьей группы участниц.
Начинается подготовка льда перед выступлением третьей, заключительной группы участниц.
66,07 — не добрала компонентами и расположилась на пятом месте прямо сейчас.
Тройной риттбергер на старте, дальше двойной аксель и комбинированное вращение четвертого уровня. Во второй части каскад 3 лутц + 3 тулуп, дорожка шагов четвертого уровня, вращение в волчке тоже четвертого, и закончила вращением в заклоне также на максимальный уровень! Очень сильный прокат и заявка как минимум на топ-3 сейчас.
Москвичка София Сарновская из «Ангелов Плющенко» на льду.
68,59 — только на третьем месте Стрельцова, чуточку проиграла не только Костылевой, но и Петровой.
Сразу же каскад 3 аксель + 3 тулуп. Чисто! Дальше двойной аксель и комбинированное вращение четвертого уровня. Во второй части тройной риттбергер, вращение в волчке четвертого уровня, дорожка шагов третьего уровня и вращение в заклоне в финале на четвертый! Отличный прокат, но чуть ниже 40 по технике.
Виктория Стрельцова из Москвы, еще одна ученица Этери Тутберидзе, на льду. И тут тоже будет тройной аксель в каскаде!
62,74 — это четвертая позиция на данный момент.
Начала с двойного акселя, тройной риттбергер, затем комбинированное вращение четвертого уровня! Во второй части каскад 3 лутц + 3 тулуп, вращение в волчке и дорожка шагов на четвертый уровень, как и вращение в заклоне в финале! Отличный прокат! Немного слабее Костылевой по технике, но очень прилично!
Арина Ореховская из Оренбурга на льду.
71,16 — Елена Костылева стала новым лидером, опередив Агату Петрову почти на 2,5 балла! Показали довольную маму спортсменки.
Начала сразу с козыря: каскада 3 аксель + 3 тулуп! Поборолась на приземлении на первом прыжке, но выстояла и сделала! Дальше обязательный двойной аксель и вращение в волчке на четвертый уровень. Во второй части проката тройной риттбергер — абсолютно чистый. Дальше дорожка шагов на четвертый уровень, комбинированное вращение на третий и вращение в заклоне на третий же. Блестящий прокат! Единственное, чуть не уложилась в музыку. Но это первый прокат с техникой на 40+ баллов!
Представляющая Московскую область Елена Костылева из «Ангелов Плющенко» выступает.
66,67 — компоненты очень высокие, и Принева уверенно выходит на второе место, причем гораздо ближе к лидеру, а не к преследовательницам.
Начала с чистого обязательного двойного акселя, затем сделала тройной риттбергер и вращение в волчке второго уровня. После этого были комбинированное вращение третьего уровня, классный каскад 3 лутц + 3 тулуп, дорожка шагов второго уровня и вращение в заклоне третьего уровня. Все чистенько, но по технике до лидера не дотянула. А вот на второе место при хороших компонентах очень даже может выйти. Сергей Дудаков недоволен прыжком во вращении, из-за которого дали только второй уровень.
А на льду москвичка Алена Принева из группы Этери Тутберидзе.
60,54 — последнее на данный момент, седьмое место одной из фавориток турнира.
Начала с тройного риттбергера, дальше сделала двойной аксель и комбинированное вращение четвертого уровня. Во второй части должна была исполнить каскад, но упала с тройного лутца, потеряв очень много. Дорожку шагов сделала на четыертый уровень, вращение в волчке на третий, а закончила вращением в заклоне на четвертый. Первое падение турнира.
София Дзепка из Москвы выступает во второй группе первой.
Начинается разминка второй группы. Здесь и Елена Костылева будет.
62,32 — это второе место. Впереди только Агата Петрова, которая просто очень далеко от всех убежала.
Тройной риттбергер, двойной аксель и вращение в волчке на третий уровень под зажигательную музыку «Белла, чао!» задали тон прокату. Вторая часть началась с каскада 3 лутц + 3 тулуп, продолжилась дорожкой шагов второго уровня и комбинированным вращением четвертого уровня, а завершилась вращением в заклоне третьего уровня. Очень зажигательный и яркий прокат! Чисто, но не на первое место по технике.
Алиса Гориславская из Санкт-Петербурга завершает выступления в первой группе.
61,29 — это пятое, последнее место на данный момент.
Двойной аксель на старте проката, затем тройной риттбергер и комбинированное вращение третьего уровня. Каскад 3 лутц + 3 тулуп, дорожку шагов сделала на второй уровень, вращение в волчке тоже на второй, как и финальное вращение в заклоне. Чистый прокат, но без запаса и с плохими уровнями на вращениях и дорожке. Первый раз у нас не сменится лидер.
Москвичка Майя Сарафанова на льду.
68,75 — уверенное лидерство. И Петрова первая, у кого не было восклицательных знаков на лутце и тулупе — образцово чистые прыжки.
Начало с двойного акселя, затем каскад 3 лутц + 3 тулуп и комбинированное вращение четвертого уровня. Сделала тройной риттбергер, затем вращение в волчке четвертого уровня, дорожку шагов сделала на третий уровень, а вращение в заклоне на четвертый. Еще один чистый прокат и заявка на промежуточное лидерство!
Петербурженка Агата Петрова, подопечная Алексея Мишина, на льду.
62,17 — Лабутина выходит на первое место, опередив Морозову на 0,03 балла!
Каскад 3 лутц + 3 тулуп открыл прокат, дальше тоже чистый двойной аксель и комбинированное вращение третьего уровня. Тройной риттбергер в начале второй части программы, вращение в волчке четвертого уровня, дорожка шагов только на второй, а закончила выступление вращением в заклоне на четвертый уровень. Еще один чистый прокат, без ошибок вообще!
Елизавета Лабутина из Нижнего Тагила, тренирующаяся в Екатеринбурге, выступает следом.
62,14 на первое место выходит Агата Морозова!
Сначала каскад 3 лутц + 3 тулуп, дальше двойной аксель и вращение в волчке на четвертый уровень. После этого сделала тройной риттбергер, комбинированное вращение четвертого уровня, закончила дорожкой шагов третьего уровня и вращением в заклоне на четвертый. Все было неплохо, разве что на первом каскаде спасла выезд в практически безнадежной ситуации. Очень интересное выступление.
Агата Морозова из Санкт-Петербурга на льду.
61,47 — оценка выступления Мильто и первый ориентир для соперниц.
Успешный двойной аксель в начале, дальше качественный тройной риттбергер, вращение в волчке четвертого уровня, каскад тройной лутц + тройной тулуп, комбинированное вращение четвертого уровня, дорожка шагов на третий уровень и в завершении вращение в заклоне тоже на третий. Очень чистый прокат, вообще без ошибок! Отлично выполнила свою программу и дала настроение!
Диана Мильто выступает первой.
Первая разминка
- Диана Мильто
- Агата Морозова
- Елизавета Лабутина
- Агата Петрова
- Майя Сарафанова
- Алиса Гориславская
Вторая разминка
7. София Дзепка
8. Алена Принева
9. Елена Костылева
10. Арина Ореховская
11. Виктория Стрельцова
12. София Сарновская
Третья разминка
13. Маргарита Базылюк
14. Лидия Плескачева
15. Софья Смагина
16. Алиса Юрова
17. Арина Парсегова
18. Софья Федотова
Здравствуйте, уважаемые болельщики! На чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров короткую программу показывают девушки. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.