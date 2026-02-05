Каскад с тройным акселем: скандальная ученица Плющенко Костылева выиграла короткую программу на ЧР

15:04

Начала сразу с козыря: каскада 3 аксель + 3 тулуп! Поборолась на приземлении на первом прыжке, но выстояла и сделала! Дальше обязательный двойной аксель и вращение в волчке на четвертый уровень. Во второй части проката тройной риттбергер — абсолютно чистый. Дальше дорожка шагов на четвертый уровень, комбинированное вращение на третий и вращение в заклоне на третий же. Блестящий прокат! Единственное, чуть не уложилась в музыку. Но это первый прокат с техникой на 40+ баллов!