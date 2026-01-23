Шаг за трофеем: 18-летняя Андреева идет за титулом Australian Open. LIVE

Седьмая ракетка мира Мирра Андреева играет с румынкой Еленой-Габриэлой Русе, который занимает 79-е место в рейтинге WTA. Матч проходит в рамках 1/16 финала Australian Open-2026. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
Автообновление
13:30
Игра начнется не ранее чем в 14:00 по московскому времени.
13:05
Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня седьмая ракетка мира Мирра Андреева сыграет с румынкой Еленой-Габриэлой Русе, который занимает 79-е место в рейтинге WTA. Матч состоится в рамках 1/16 финала Australian Open-2026.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642
выдано федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет
ответственности за достоверность информации,
содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не
предоставляет справочной информации.