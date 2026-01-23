Размер шрифта
Шаг за трофеем: 18-летняя Андреева идет за титулом Australian Open. LIVE

Теннис. АО-2026. Женщины. 3-й круг. Русе — Андреева. ОНЛАЙН
Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images/Reuters

Седьмая ракетка мира Мирра Андреева играет с румынкой Еленой-Габриэлой Русе, который занимает 79-е место в рейтинге WTA. Матч проходит в рамках 1/16 финала Australian Open-2026. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Трансляция
Автообновление
13:30

Игра начнется не ранее чем в 14:00 по московскому времени.

13:05

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня седьмая ракетка мира Мирра Андреева сыграет с румынкой Еленой-Габриэлой Русе, который занимает 79-е место в рейтинге WTA. Матч состоится в рамках 1/16 финала Australian Open-2026.

