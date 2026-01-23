Шаг за трофеем: 18-летняя Андреева идет за титулом Australian Open. LIVE

13:05

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня седьмая ракетка мира Мирра Андреева сыграет с румынкой Еленой-Габриэлой Русе, который занимает 79-е место в рейтинге WTA. Матч состоится в рамках 1/16 финала Australian Open-2026.