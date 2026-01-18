Непряева не попала в топ-10 на этапе Кубка мира в Оберхофе

15:57

Подводим итог: Непряева стала 16-й. Надеялись мы на более высокий результат, но, в любом случае, наша спортсменка продолжает подготовку к Олимпиаде, где будем ждать от нее борьбы за медали. «Газета.Ru» заканчивает трансляцию, оставайтесь с нами!