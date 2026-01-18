Размер шрифта
Непряева не попала в топ-10 на этапе Кубка мира в Оберхофе

Непряева стала 16-й в гонке классическим стилем на этапе Кубка мира в Оберхофе
Sergey Elagin/Global Look Press

Дарья Непряева заняла 16-е место в классической гонке на 10 км с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Оберхофе. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

Трансляция
Автообновление
15:57

Подводим итог: Непряева стала 16-й. Надеялись мы на более высокий результат, но, в любом случае, наша спортсменка продолжает подготовку к Олимпиаде, где будем ждать от нее борьбы за медали. «Газета.Ru» заканчивает трансляцию, оставайтесь с нами!

15:51

Увы, очень быстро выбили россиянку из первой десятки. К этой минуте она уже 16-я, а лучшее время показала Илар — она опережает Дарью на 56,3 секунды.

15:45

Завершила гонку Дарья! И пока — восьмой результат, +24,6 ко времени Греттинг! Но ждем финиша других конкуренток.

15:42

Совсем немного осталось до финиша. Девять километров позади, и здесь Дарья показывает восьмой результат в 22,1 секунды от Греттинг. Верим в попадание в топ-10!

15:37

Немного сбавила темп россиянка: на отсечке 7,6 км она уже 10-я, уступая Илар 44,4 секунды.

15:26

Первый круг позади: тоже шестое время у Непряевой, она уступает 12,6 секунды лидирующей на 5-километровой отсечке норвежке Каролин Греттинг.

15:19

Хорошо прошла Дарья первую половину круга: на отметке 2,6 км она показывает шестой результат с отставанием 7,6 секунды от шведки Моа Илар.

15:13

Стартовала Дарья Непряева!

15:08

Всего сегодня в гонке принимает участие 62 спортсменки.

15:04

У Непряевой 36-й стартовый номер.

14:55

Началась гонка! Первой стартовала чешка Анна Милерска.

14:50

Старт запланирован на 14:55 мск.

14:40

Добрый день, уважаемые читатели! День лыжных гонок продолжается забегом на 10 км классическим стилем у женщин с раздельным стартом. Болеем за Дарью Непряеву!

