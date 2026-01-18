Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Спорт

Подготовка к Играм: Коростелев стал пятым на этапе Кубке мира в Оберхофе

Коростелев стал пятым в гонке классическим стиле на этапе Кубка мира в Оберхофе
Sergey Elagin/Global Look Press

Савелий Коростелев показал пятый результат в гонке классическим стилем на 10 км на этапе Кубка мира в Оберхофе. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

Трансляция
Автообновление
13:43

Итак, констатируем: Савелий Коростелев стал пятым на этапе Кубка мира в Оберхофе! Отличный результат для нашего лыжника! Сам он допустил, что сможет побороться за медали Олимпиады, и от гонки к гонке вера в это укрепляется! Теперь ждем выступления Дарьи Непряевой, женская гонка стартует сегодня в 14:55 мск. «Газета.Ru» заканчивает трансляцию, оставайтесь с нами!

13:38

Вторым приходит на финиш Нисканен!

13:35

Ждем, какое итоговое место будет у Коростелева. Еще не финишировал трехкратный олимпийский чемпион финн Ийво Нисканен, он явно борется за попадание в тройку.

13:33

Нюэнгет показывает лучший результат на финише. На 14,5. секунды он опережает Вальнеса. Есть подозрение, что мы видим победителям гонки. Коростелев пока четвертый, между ним и Вальнесом вклинился итальянец Элиа Барп.

13:29

И тут же Вальнес перебивает результат россиянина — на 9,7 секунды.

13:28

Первым финиширует Коростелев! Конечно, пока — только на данный момент. Он на 0,2 секунды опережает Хальфварссона!

13:19

Савелий — пятый пока что на 7,6 км! Уступает 16,3 секунды норвежцу Мартину Нюэнгету.

13:19

Второе время у россиянина на 5-километровой отметке! 7,6 секунды от шведа Калле Хальфварссона. Но, вероятно, этот показатель еще может измениться.

13:12

Отметка 2,6 км. Половину первого круга преодолел россиянин, здесь он показывает пока что восьмой результат.

13:07

Стартует Савелий!

13:02

Считанные минуты остаются до старта россиянина. Он открывает красную группу.

13:00

Накануне состоялись спринтерские гонки у мужчин и женщин. Савелий Коростелев и Дарья Непряева их пропустили.

12:50

Всего в протоколе 79 участников.

12:46

Старт! Первым на трассу ушел чех Иржи Туз.

12:43

Отметим, что несколько норвежцев пропускает этот этап, в том числе Йоханнес Клебо.

12:40

Начало — в 12:45 мск, Савелий стартует 42-м.

12:30

Добрый день, уважаемые читатели! Савелий Коростелев участвует в гонке классическим стилем на этапе Кубка мира в Оберхофе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_22357777_rnd_7",
    "video_id": "record::1e9fb6e7-f994-4d13-9b95-2a2a2f1cdfb0"
}
 
Теперь вы знаете
На Крещение всегда мороз? Спойлер: нет. Откуда взялась примета, работает ли она и что говорят синоптики о 2026-м
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+