Подготовка к Играм: Коростелев стал пятым на этапе Кубке мира в Оберхофе

Итак, констатируем: Савелий Коростелев стал пятым на этапе Кубка мира в Оберхофе! Отличный результат для нашего лыжника! Сам он допустил, что сможет побороться за медали Олимпиады, и от гонки к гонке вера в это укрепляется! Теперь ждем выступления Дарьи Непряевой, женская гонка стартует сегодня в 14:55 мск. «Газета.Ru» заканчивает трансляцию, оставайтесь с нами!
Вторым приходит на финиш Нисканен!
Ждем, какое итоговое место будет у Коростелева. Еще не финишировал трехкратный олимпийский чемпион финн Ийво Нисканен, он явно борется за попадание в тройку.
Нюэнгет показывает лучший результат на финише. На 14,5. секунды он опережает Вальнеса. Есть подозрение, что мы видим победителям гонки. Коростелев пока четвертый, между ним и Вальнесом вклинился итальянец Элиа Барп.
И тут же Вальнес перебивает результат россиянина — на 9,7 секунды.
Первым финиширует Коростелев! Конечно, пока — только на данный момент. Он на 0,2 секунды опережает Хальфварссона!
Савелий — пятый пока что на 7,6 км! Уступает 16,3 секунды норвежцу Мартину Нюэнгету.
Второе время у россиянина на 5-километровой отметке! 7,6 секунды от шведа Калле Хальфварссона. Но, вероятно, этот показатель еще может измениться.
Отметка 2,6 км. Половину первого круга преодолел россиянин, здесь он показывает пока что восьмой результат.
Стартует Савелий!
Считанные минуты остаются до старта россиянина. Он открывает красную группу.
Накануне состоялись спринтерские гонки у мужчин и женщин. Савелий Коростелев и Дарья Непряева их пропустили.
Всего в протоколе 79 участников.
Старт! Первым на трассу ушел чех Иржи Туз.
Отметим, что несколько норвежцев пропускает этот этап, в том числе Йоханнес Клебо.
Начало — в 12:45 мск, Савелий стартует 42-м.
Добрый день, уважаемые читатели! Савелий Коростелев участвует в гонке классическим стилем на этапе Кубка мира в Оберхофе.