Подготовка к Играм: Коростелев стал пятым на этапе Кубке мира в Оберхофе

13:43

Итак, констатируем: Савелий Коростелев стал пятым на этапе Кубка мира в Оберхофе! Отличный результат для нашего лыжника! Сам он допустил, что сможет побороться за медали Олимпиады, и от гонки к гонке вера в это укрепляется! Теперь ждем выступления Дарьи Непряевой, женская гонка стартует сегодня в 14:55 мск. «Газета.Ru» заканчивает трансляцию, оставайтесь с нами!