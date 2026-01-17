Размер шрифта
Непряева и Коростелев бегут спринт на Кубке мира. LIVE

Лыжные гонки. Кубок мира. 6-й этап. Оберхоф. Спринт. ОНЛАЙН
Sergey Elagin/Global Look Press

В Оберхофе продолжается шестой этап Кубка мира, где сегодня спортсмены посоревнуются в спринте свободным стилем. От России выступают Дарья Непряева и Савелий Коростелев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Трансляция
Автообновление
16:15

Всего в стартовом протоколе числятся 73 фамилии.

16:10

А тем временем стартует квалификация у мужчин! Латвийский лыжник Раймо Вигантс отправился в гонку!

16:05

Вот так разделились гонщицы по четвертьфинальным забегам, которые пройдут через два часа.

16:00

На ваших экранах десятка быстрейших спортсменок этой квалификации.

15:55

Итак, квалификация завершена! На старт вышла в итоге 51 лыжница, среди которых Дарьи Непряевой не оказалось! А жаль, шансы на попадание в топ-30 у россиянки вполне были!

15:50

Спортсменки из Польши и Монголии, закрывающие стартовый протокол, отправились на трассу! Через пять минут мы узнаем итоговый список финалисток!

15:45

Уже несколько спортсменок успешно забронировали себе места в финальной разделке, которая состоится через два с небольшим часа!

15:40

Всего на старт у девушек выйдут 52 спортсменки, и часть из них уже финишировала!

15:35

Поехали! Анна-Мария Детце из Германии первой отправилась в гонку!

15:30

Добрый день, любители лыжного спорта! В Оберхофе продолжается шестой этап Кубка мира, где сегодня спортсмены посоревнуются в спринте свободным стилем!

