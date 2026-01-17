Непряева и Коростелев бегут спринт на Кубке мира. LIVE

Всего в стартовом протоколе числятся 73 фамилии.
А тем временем стартует квалификация у мужчин! Латвийский лыжник Раймо Вигантс отправился в гонку!
Вот так разделились гонщицы по четвертьфинальным забегам, которые пройдут через два часа.
На ваших экранах десятка быстрейших спортсменок этой квалификации.
Итак, квалификация завершена! На старт вышла в итоге 51 лыжница, среди которых Дарьи Непряевой не оказалось! А жаль, шансы на попадание в топ-30 у россиянки вполне были!
Спортсменки из Польши и Монголии, закрывающие стартовый протокол, отправились на трассу! Через пять минут мы узнаем итоговый список финалисток!
Уже несколько спортсменок успешно забронировали себе места в финальной разделке, которая состоится через два с небольшим часа!
Всего на старт у девушек выйдут 52 спортсменки, и часть из них уже финишировала!
Поехали! Анна-Мария Детце из Германии первой отправилась в гонку!
Добрый день, любители лыжного спорта! В Оберхофе продолжается шестой этап Кубка мира, где сегодня спортсмены посоревнуются в спринте свободным стилем!