Дочь Тутберидзе против скандальных французов: ритм-танец на чемпионате Европы. LIVE

София Довгаль и Виктор Кулеша из Польши на льду.
59,24 — чистота проката помогла украинцам выйти на промежуточное второе место.
Очень приличный прокат, довольно чисто в плане элементов отработали спортсмены. Где-то недостаточно сложно и быстро, но сами довольны.
Зои Ларсон и Андрей Капран из Украины выступают следующими.
55,42 — промежуточное третье место.
Здесь была ошибка партнера на твиззле, которая сильно повлияет на итоговые баллы, но в целом яркий и красивый прокат. На промежуточное второе-третье место, возможно.
Челси Верхай и Шерим ван Геффен из Нидерландов выступают следующими.
Неплохой прокат, была ошибка на твиззлах, что и не позволило побороться за первую строчку на данный момент и взять рубеж в 60 баллов — 58,10.
Выступают Ангелина Кудрявцева и Илья Каранкевич, представляющие Кипр.
Вторая разминка идет. Здесь тоже выступят четыре дуэта.
51,29 — это пока второй результат сегодня.
Многое получилось неплохо, но было и много неудачно выполненных элементов. Неплохая параллельная дорожка шагов, но ошибка на твиззлах сильно повлияет на итоговые баллы.
Саманта Риттер и Даниэль Брыкалов из Азербайджана выступают следующими.
61,20 — новые промежуточные лидеры. Это заявочка на попадание в произвольную программу.
Яркий танец, небезошибочный, но с хорошими плюсами за элементы. Раскачивались в процессе и в концовке особенно зажгли. Это будет промежуточное лидерство.
Шира Ичилов и Михаил Носовицкий из Израиля на льду.
49,54 — чуть не хватило темпа в этом прокате, а по ошибкам и помаркам допустили чуть больше. Второе место на данный момент.
Выступают Оливия Шиллинг и Лео Батен из Бельгии.
50,16 — первый ориентир для всех.
Многовато ошибок было, но в то же время весьма приличный прокат для пары. Многовато реберных помарок было и переходов через пятку.
Первыми выступают Даниэла Иваницкая и Мэтью Сперри, представляющие Финляндию.
Началась разминка первой группы.
Первая разминка
- Даниэла Иваницкая – Мэтью Сперри (Финляндия)
- Шира Ичилов – Михаил Носовицкий (Израиль)
- Оливия Жозефин Шиллинг – Лео Батен (Бельгия)
- Саманта Риттер – Даниэль Брыкалов (Азербайджан)
Вторая разминка
5. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр)
6. Челси Верхай – Шерим ван Геффен (Нидерланды)
7. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина)
8. София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша)
Третья разминка
9. Анита Штрауб – Андреас Штрауб (Австрия)
10. Хариз Маттей – Макс Либерс (Германия)
11. София Валь – Азаф Казимов (Испания)
12. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция)
13. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия)
Четвертая разминка
14. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)
15. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция)
16. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)
17. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)
18. Джина Зендер – Беда Леон Зибер (Швейцария)
Пятая разминка
19. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
20. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
21. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
22. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
23. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)
Шестая разминка
24. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)
25. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)
26. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
27. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
28. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
Здравствуйте, уважаемые болельщики! На чемпионате Европы по фигурному катанию в английском Шеффилде танцевальные пары демонстрируют ритм-танец. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.