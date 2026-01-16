Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Спорт

Дочь Тутберидзе против скандальных французов: ритм-танец на чемпионате Европы. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы. Ритм-танец. ОНЛАЙН
Kacper Pempel/Reuters

На чемпионате Европы по фигурному катанию в английском Шеффилде танцевальные пары показывают ритм-танец. Выступающие за Грузию дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис с Глебом Смолкиным сражаются с угодившим в скандал после выхода книги Габриэлы Пападакис французским дуэтом Лоранс Фурнье-Бодри / Гийом Сизерон, а также итальянскими фаворитами Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Трансляция
Автообновление
16:39

София Довгаль и Виктор Кулеша из Польши на льду.

16:38

59,24 — чистота проката помогла украинцам выйти на промежуточное второе место.

16:36

Очень приличный прокат, довольно чисто в плане элементов отработали спортсмены. Где-то недостаточно сложно и быстро, но сами довольны.

16:33

Зои Ларсон и Андрей Капран из Украины выступают следующими.

16:32

55,42 — промежуточное третье место.

16:31

Здесь была ошибка партнера на твиззле, которая сильно повлияет на итоговые баллы, но в целом яркий и красивый прокат. На промежуточное второе-третье место, возможно.

16:27

Челси Верхай и Шерим ван Геффен из Нидерландов выступают следующими.

16:24

Неплохой прокат, была ошибка на твиззлах, что и не позволило побороться за первую строчку на данный момент и взять рубеж в 60 баллов — 58,10.

16:20

Выступают Ангелина Кудрявцева и Илья Каранкевич, представляющие Кипр.

16:15

Вторая разминка идет. Здесь тоже выступят четыре дуэта.

16:13

51,29 — это пока второй результат сегодня.

16:11

Многое получилось неплохо, но было и много неудачно выполненных элементов. Неплохая параллельная дорожка шагов, но ошибка на твиззлах сильно повлияет на итоговые баллы.

16:07

Саманта Риттер и Даниэль Брыкалов из Азербайджана выступают следующими.

16:05

61,20 — новые промежуточные лидеры. Это заявочка на попадание в произвольную программу.

16:04

Яркий танец, небезошибочный, но с хорошими плюсами за элементы. Раскачивались в процессе и в концовке особенно зажгли. Это будет промежуточное лидерство.

16:01

Шира Ичилов и Михаил Носовицкий из Израиля на льду.

16:00

49,54 — чуть не хватило темпа в этом прокате, а по ошибкам и помаркам допустили чуть больше. Второе место на данный момент.

15:54

Выступают Оливия Шиллинг и Лео Батен из Бельгии.

15:53

50,16 — первый ориентир для всех.

15:51

Многовато ошибок было, но в то же время весьма приличный прокат для пары. Многовато реберных помарок было и переходов через пятку.

15:47

Первыми выступают Даниэла Иваницкая и Мэтью Сперри, представляющие Финляндию.

15:40

Началась разминка первой группы.

15:35

Первая разминка

  1. Даниэла Иваницкая – Мэтью Сперри (Финляндия)
  2. Шира Ичилов – Михаил Носовицкий (Израиль)
  3. Оливия Жозефин Шиллинг – Лео Батен (Бельгия)
  4. Саманта Риттер – Даниэль Брыкалов (Азербайджан)

Вторая разминка

5. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр)
6. Челси Верхай – Шерим ван Геффен (Нидерланды)
7. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина)
8. София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша)

Третья разминка

9. Анита Штрауб – Андреас Штрауб (Австрия)
10. Хариз Маттей – Макс Либерс (Германия)
11. София Валь – Азаф Казимов (Испания)
12. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция)
13. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия)

Четвертая разминка

14. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)
15. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция)
16. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)
17. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)
18. Джина Зендер – Беда Леон Зибер (Швейцария)

Пятая разминка

19. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
20. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
21. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
22. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
23. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)

Шестая разминка

24. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)
25. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)
26. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
27. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
28. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

15:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! На чемпионате Европы по фигурному катанию в английском Шеффилде танцевальные пары демонстрируют ритм-танец. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_22349923_rnd_3",
    "video_id": "record::e2f314e9-6608-46bf-837d-d08d0daee6f9"
}
 
Теперь вы знаете
Ваш ИИ-помощник может работать на мошенников. Как защититься от кибератак нового поколения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+