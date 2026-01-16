Дочь Тутберидзе против скандальных французов: ритм-танец на чемпионате Европы. LIVE

На чемпионате Европы по фигурному катанию в английском Шеффилде танцевальные пары показывают ритм-танец. Выступающие за Грузию дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис с Глебом Смолкиным сражаются с угодившим в скандал после выхода книги Габриэлы Пападакис французским дуэтом Лоранс Фурнье-Бодри / Гийом Сизерон, а также итальянскими фаворитами Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.