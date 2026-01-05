Провал и истерика: Канада третий год подряд не вышла в финал молодежного ЧМ по хоккею

Сборная Канады третий год подряд уступила Чехии в плей-офф молодежного чемпионата мира по хоккею и устроила истерику на льду, а Швеция только в драматичной серии буллитов прошла Финляндию и также сыграет в финале турнира. «Газета.Ru» рассказывает о полуфиналах.

Канада – Чехия – 4:6

Сборные Канады и Чехии встречаются на молодежных чемпионатах мира практически каждый год. Но в системе, когда все участники разбиты на две группы, а потом еще велик шанс встретиться в плей-офф, это само по себе нормально. Но с 2021 года канадцы и чехи обязательно играют друг с другом в матчах на вылет.

И вот тут наметилась интересная тенденция. В последние годы европейская сборная стала для всегда являющихся фаворитами любого хоккейного турнира «кленовых листьев» настоящим криптонитом.

В 2024 и 2025 годах именно чехи не пускали канадцев дальше, обыгрывая их в четвертьфиналах. А ведь был еще 2023 год с победой европейцев в матче группового этапа и последующей встречей в финале, где Чехия отыгралась с 0:2 в последние семь минут, но все равно уступила в овертайме.

В общем, наверное, изначально не стоило считать североамериканскую сборную безоговорочным фаворитом полуфинала нынешнего молодежного форума. Чехия ведь не просто стала неудобным для нее соперником в последние годы, тут собрана яркая, талантливая и быстрая команда, которая может обыграть кого угодно.

Кроме того, соперники уже встречались и на этом турнире в Сент-Поле. Тогда в первом матче группы В Канада смогла одержать победу, но далась она ей очень тяжело, в драматичной голевой перестрелке – 7:5. И после первого, и после второго периода счет был равным, а последнюю шайбу «кленовые листья», уступавшие по ходу встречи со счетом 2:3, провели в пустые ворота.

И тут важен антураж встречи. Канадская молодежка явно вышла на игру групповой стадии с мыслями о поражениях в плей-офф два года подряд. «Листья» начали задирать оппонентов еще на разминке, нарочито прокатываясь по их половине льда (запрещено неписанными этическим нормами) и провоцируя столкновения.

После гола в пустые ворота в третьем периоде капитан канадцев и проспект «Филадельфии Флайерз» Портер Мартон, проезжая мимо чешской скамейки, похлопал перчаткой по ягодицам капитана соперников Адама Новотны, за что получил удаление на две минуты, а после окончания встречи канадцы покинули лед, проигнорировав рукопожатие с соперниками, за что потом национальная федерация приносила письменные извинения.

На стадии полуфинала какая-то дополнительная мотивация особо и не нужна, но канадцы сами добавили настроя соперникам. Чехия вышла на лед максимально заряженной и, хотя пропустила первой, отыгралась уже на следующей минуте и больше ни разу не уступала в счете.

Игровой перевес европейцев вполне выражается в цифрах: 36 бросков против 24 и даже 54% выигранных вбрасываний, хотя это традиционно канадская вотчина.

При этом оторваться в счете у Чехии не вышло, и все решалось в концовке. Мартон сравнял счет, сыграв на добивании, на 57-й минуте, и в этот момент показалось, что фавориты уже своего не упустят. И зря.

На двух предыдущих МЧМ чехи забрасывали победные шайбы в матчах с канадцами на последней минуте, а тут пошли вперед и оформили чуть раньше – за 74 секунды до конца встречи конек даже не видевшего диск Томаша Полетина переправил игровой снаряд за ленточку.

Дальше была истерика: Коул Решни на скорости влетел в чешского вратаря, получил две минуты штрафа, а его команда, заменив своего голкипера полевым игроком, получила еще и в пустые ворота.

Считавшийся главным фаворитом на первый выбор на предстоящем летом драфте НХЛ Гэвин Маккенна сделал только одну голевую передачу, зато схватил шесть минут штрафа, четыре из которых тоже получил в самой концовке из-за нервов.

Молодежная сборная Канады третий год подряд уступила Чехии в плей-офф, но в этот раз хотя бы имеет шанс побороться за медали в «бронзовом» матче.

Швеция – Финляндия – 4:3 Б

В первом по времени полуфинале любой исход был вероятен, хотя шведы все же были фаворитами. В конце концов, у них есть несколько уже дебютировавших в НХЛ хоккеистов, а также один из главных конкурентов Маккенны за первый номер драфта-2026 Ивар Стенберг и еще один бриллиант предстоящей лотереи 17-летний Вигго Бьерк.

Швеция открыла счет уже на первой минуте матча и потом вела еще дважды, но всякий раз упрямые финны восстанавливали равновесие в счете, и основное время в итоге завершилось со счетом 3:3. При этом Стенберг оформил 1+1.

Что до младшего Бьерка (его старший брат, 19-летний Вилсон также есть в составе команды, но играет в роли 13-го нападающего), то он мог стать и героем, и антигероем встречи. В овертайме Вигго дважды убегал на чистые выходы к вратарю соперников, но оба раза не смог его переиграть, а потом еще и удалился.

Финляндия провела последние две минуты 10-минутного овертайма в большинстве, а капитан молодежки Суоми Арон Кивихарью хлестким броском заставил звенеть перекладину.

Все решила драматичная серия буллитов, в которой финны забросили во второй попытке и вели до последних, пятый выходов, где «Тре Крунур» отыгрались. Когда пошли буллиты до преимущества, по два первых обе команды не использовали, а когда финны не реализовали и третью попытку, Антон Фронделль переиграл Петтери Римпинена и все же вывел скандинавов в финал!

Там Швеция снова будет фаворитом, но против такой Чехии это всего лишь статус, не больше. Это будет первый европейский финал с 2016 года, а в Северной Америке такого не было с МЧМ-2012, когда после нулевой ничьей в основное время Мика Зибанежад пробил Андрея Василевского в овертайме и принес Швеции ее второе и последнее на данный момент золото молодежного чемпионата мира по хоккею.